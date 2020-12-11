兵書．武備要略｜承接戚繼光《紀效新書》　被清室焚毀的造反禁書

《四庫全書》乃中國歷史上最大規模的一套叢書，其內容幾乎涵蓋了當時所有的學術範疇。然而在編纂的過程中，亦有不少被視為違反朝廷律令的書藉遭到查禁。其中便包括了今天要介紹的兵書《武備要略》。

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承傳《紀效新書》

《武備要略》的作者為新安人程子頤，其生卒年不詳，有傳他是武術名家程宗猷的侄兒。現存有關他的文字記錄及著作，就只剩下這部《武備要略》。

《武備要略》全書共有十四卷，初版於崇貞年間以刻本問世，載有論述十三篇，以及各式軍旅圖譜，其中尤以《兵器圖說》及《步騎射法圖說》流傳最廣。

按人民體育出版社2005年發行的《中國古典武學秘籍錄．上卷》，《武備要略》內收錄的兵器至少有九種，即鞭、大刀、畫戟、峨眉剷、狼牙棍、長柄斧、天蓬叉、狼筅、藤牌，再外加一套二十四式的長拳。可以見到，《武備要略》的行文方式深受《紀效新書》影響，二十四式長拳一欄更直接以戚繼光的名言「拳法雖無預於大戰之技，然各藝身法皆出於拳」，來作為該篇總論。事實上，這二十四式基本上都是取材自戚繼光的《拳經三十二勢》。兩者無論在名稱還是應用方法，都是完全一致，例如「懶扎衣」、「倒騎龍」等：

【由戚繼光所編的《拳經三十二勢》，是中國史上第一套軍體拳法，其中很多招式都跟太極拳相似。點擊圖片了解《拳經三十二勢》中的其他招式】

當然，這並不代表《武備要略》的所有內容，都是照搬前人的著作。【武備志】介紹過的奇兵「狼筅」，便是在《武備要略》中得到了發展，由《紀效新書‧藤牌總說篇》的「狼筅總說」六法，再增添至十二法。而在射術方面，《武備要略》亦是獨具貢獻，這正是《步騎射法圖說》得以廣泛流傳的原因之一。

按《步騎射法圖說》裡的《射藝小引》介紹，程子頤自弱冠開始，就「常會南北之善射者相講求」，故除了一般的「漢射」之外，他亦精通關外的「胡射」技巧，並對不同的弓弩都有所研究。例如在弓的規格上，他就列出了「太平寨弓」、「大弰弓」和「通用弓」三種樣式：

而其中所載的拉弓發力技巧，亦是論之甚詳。不管是挽弓者的步姿、指法，還是背肌力量等，它都有所提及。當然，整篇《步騎射法圖說》最有特色的地方，是它不獨有立射技巧，還有騎射技術。單就這點來說，本文在研究範疇上當比清代紀鑒的《貫虱心傳》還要來得豐富：

誠如文首所述，《武備要略》因為涉嫌教導平民學習兵法、鼓動造反，其正本已經在乾隆四十六年（1781年）二月初八日焚毁。現時社會上流行的版本，實出自1997年由北京出版社發行的《四庫禁燬書叢刊》。各位如果對明清軍旅武術的發展歷史感興趣，不妨細讀一下這部《武備要略》，從中亦可窺探到清代社會的政治、文化取向。