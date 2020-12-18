UFC史上最大的形象工程　扭轉「爛仔」標籤的Chuck Liddell

被視為早期UFC中打法最精彩的選手之一，「冰人」Chuck Liddell是UFC在2001年起死回生時最重要的台柱之一。雖然打法強悍並頂住一個Mohawk髮形，但Liddell本人不但是大學畢業生，選讀的更是商業會計學系並擁有會計師資格。在UFC被政客猛烈抨擊的年代，Chuck Liddell一改UFC選手當時給予外界的「爛仔」形象，成為令UFC「洗脫污名」的模範拳手之一。

Chuck Liddell與自己的蠟像。圖片來源：Getty Images

自幼學習拳擊和幸榮館空手道，Chuck Liddell同時也是California Polytechnic State University的Division I學界摔跤運動員。在業餘踢拳擊賽事擁有20勝2敗16KO的戰績， Liddell在轉戰職業綜合格鬥賽後充分發揮了Sprawl & Brawl的打法，即是以摔跤技術中把身體壓低去低檔對手抱摔的「Sprawl」，再以站立的打擊技巧猛攻對方的「Brawl 」（意是指激烈的「毆鬥」）。

憑這個打法，Liddell先後擊敗了Kevin Randleman、Jeff Monson、Murilo Bustamante、Vitor Belfort、和Renato Sobral等當時頂尖的UFC選手，讓他除了成為挑戰冠軍的大熱人選外，更成為讓UFC走進主流媒體的重要一員。

Chuck Liddell的招牌勝利動作。圖片來源：https://bit.ly/3nCqB64

UFC最大的形象工程

在Liddell在1998年於UFC出道的時候，正值UFC和綜合格鬥在美國被政客打壓得最嚴重的時候。被標註為「暴力」和「人類鬥雞」，UFC的第一代母公司SEG在2000年尾因為抵受不住壓力，正式被ZUFFA收購。

當時ZUFFA的大老闆雖然是拉斯維加斯的賭場大亨Fertitta兄弟，但擔任主席並主力處理UFC業務的卻是他們合作夥伴之一的Dana White。無獨有偶，在收購UFC前，Dana White的工作其實就是擔任Chuck Liddell和Tito Ortiz的經理人。

ZUFFA購入UFC積極改變UFC的暴力形象，除了在賽事運作的方法需要改變外，修正選手形象也是當時的急務之一。不論選手背景如何，當時傳媒都喜歡把參賽選手標榜為低學歷的「爛仔」。當時UFC最囑目的冠軍選手就是原本由Dana White管理的Tito Ortiz。但Ortiz實在太過失控，形象相對負面，加上經常以不同理由去逃避出賽而被Dana厭惡。

反之，被視為Dana White愛將的Chuck Liddell當時人氣急升並積極參加比賽，於是他就成為了讓UFC改變形象的其中一位最佳人選。

綽號「冰人」的Chuck Liddell與以火為形象的Tito Ortiz成爲了著名的「冰火對決」。圖片來源：https://bit.ly/2J039QW

新一代UFC的重要台柱

身高6呎2吋，剪了一個Mohawk髮型，並在頭側紋了「幸栄館」(Liddell所學的空手道流派)三個字，Liddell強悍的外形加上精彩的打法本身就已經能吸引了不少的拳迷。但除此之外，Liddell更是加州理工州立大學商業會計學系的畢業生並擁有會計師資格，讓他成爲新一代UFC選手絕佳的「代言人」。

Chuck Liddell在頭側紋了自己所學的空手道流派的「幸栄館」三個字。圖片來源：Getty Images

為了扭轉負面形象，當時的UFC積極發掘能夠為公司帶來正面形象的的選手，除了有商業會計學士學位的Liddell外，當時受到UFC重點宣傳的還有曾經是美國軍人並是奧運摔跤隊候補成員的Randy Couture、美國鄉村男孩形象的Matt Hughes以及曾是中學數學老師的Rich Franklin。

這四位選手不但都是UFC的冠軍，亦同樣是讓UFC打入主流媒體的真人Show《The Ultimate Fighter》首兩季的教練。由Chuck Liddell和Randy Couture擔任教練的第一季及由Matt Hughes和Rich Franklin擔任教練的第二季的《The Ultimate Fighter》收視大好，讓UFC成為不少家庭觀眾茶餘飯後的話題，成功打入以往未能接觸的市場。

第一季TUF參賽者以及兩位教練Randy Couture和Chuck Liddell。相片來源：https://bit.ly/2OuGoo8

雖然在第三季的時候，UFC找來曾經打破UFC收視紀錄的Tito Ortiz和Ken Shamrock擔任教練，但事實卻証明兩人已經過時，尤其Ken Shamrock的個性已經不再適合新一代的UFC觀眾。

自此，UFC就找到了正確的方程式，在之後的幾年急速發展，成為現時世界首屈一指的綜合格鬥賽事。

唯一代表UFC出戰PRIDE的選手

除了曾四度衛冕UFC輕重量級冠軍外，身為Dana White愛將的Chuck Liddell更曾在2003年時代表UFC到日本的PRIDE賽事中參戰2003 Pride Middleweight Grand Prix。雖然最後未能成功「踢館」，在第二輪賽事中不敵Quinton Jackson，但在第一論成功擊敗Alistair Overeem的他依然讓日本的觀眾感受到UFC選手的實力。

可惜，Liddell在職業生涯的後期表現明顯不如理想，尤其在2018時不理Dana White的反對下復出，再與Tito Ortiz於Golden Boy Promotions的賽事中進行第三戰並慘敗收場，Liddell最終以21勝9敗的成績再次退休。但儘管如此，Liddell在讓新一代UFC打進主流媒體中功不可沒，親身示範UFC的拳手並非只是學歷低的「爛仔」，讓UFC在打壓下成功起死回生。

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