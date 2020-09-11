Cro Cop｜無堅不摧的左腳高旋踢　猶如坦克的Sprawl & Brawl打法

活躍於日本K-1踢拳和PRIDE綜合格鬥賽事，Mirko Filipović因曾隸屬克羅地亞警察的反恐特種部隊而獲得「克羅地亞戰警」Cro Cop (意指Croatian Cop)的綽號。以強力打擊和固若金湯的防摔技巧見稱，Cro Cop被視為當代其中一位最出色的Sprawl & Brawl型拳手，而他的左腳高旋踢更有「右腳送你去醫院，左腳送你入墳場」這個特別美譽。

Mirko "Cro Cop" Filipović。圖片來源：Getty Images

在接近25年的格鬥生涯中，Cro Cop不論在業餘拳擊(48勝8敗)、職業踢拳擊(26勝8敗)及MMA綜合格鬥(38勝11敗2和1無效)中都獲得出色的成績。由踢拳擊展開他的職業搏擊生涯，Cro Cop因為在K-1賽事中的精彩表現而為日本觀眾熟悉，很快成為了日本格鬥界的明星選手。

在1996年到2003年期間，Cro Cop的立技實力無庸置疑，並曾於K-1賽事中曾擊敗過不少的世界級好手，如Jerome Le Banner、Peter Aerts、 Mark Hunt、Remy Bonjasky等等強者。

Cro Cop在2001年開始轉戰到日本MMA綜合格鬥組織PRIDE，運用其精準的立技打擊和固若金湯的防摔技巧讓他成為當時最頂尖的選手之一。全盛時期的Cro Cop在PRIDE中擊敗了多位同期的猛將，包括Mark Coleman、Wanderlei Silva和Josh Barnett等。而在2005年與巔峰時期的Fedor Emelianenko的一戰更被譽為綜合格鬥歷史中最精彩的重量級對決之一。

與Fedor Emelianenko一戰。圖片來源：Getty Images

雖然Cro Cop在加入UFC後的戰績未如理想，更一度退休，但在之後的2016 Rizin Open-WeightGr& Prix中成功連勝四場成為冠軍，更是目前歷史上唯一一位能夠在PRIDE、UFC、RIZIN和Bellator中都獲得過勝利的選手。關於Cro Cop的職業生涯，可參考武備志文章：【Cro Cop】克羅地亞戰警Mirko Filipovi_(上)：由K-1到Pride FC、【Cro Cop】Mirko Filipovi_ (下) ：跌宕起伏與遲來的冠軍腰帶

實而不華的坦克式攻防

不論拳腳都擁有一擊KO威力的Cro Cop甚少使用太花巧的招式。在攻擊上，他會不斷向前接近對手，以精準閃避在差之毫厘的情況躲過對手的攻擊並再以重擊反擊。Cro Cop他很少會使用輕輕的刺拳去試探對手，而是待對手有動作後就立即以精準的拳腳重擊對方。就算是Cro Cop採取主動，他也是會毫不猶疑的使用重擊轟向對手。因為他擁有恐怖的打擊威力，他只要聳肩般做一個小動，對手就會有防守的反應，讓Cro Cop的假動作毫不費力。而就算進入了搏拳的狀態，Cro Cop巔峰時期的耐打能力也是非常之高，互相炮轟下，很難從Cro Cop身上拿到優勢。

當然，在綜合格鬥賽的話，與擁有精湛立技打擊的Cro Cop比拚立技實屬不智，所以很多綜合格鬥的對手都會嘗試發動抱摔攻勢。但可惜，一般的對手根本無法把Cro Cop拖進地戰的狀態，因為Cro Cop擁有傑出的的防摔和掙脫技巧，很快就能把比賽帶回到站立的狀態，也讓Cro Cop成為當時把Sprawl & Brawl戰術發揮得最好的選手之一。

Sprawl & Brawl

Brawl在格鬥界廣泛的意思是指激烈的「毆鬥」，而Sprawl則是指摔跤技術中，為了抵擋對手抱摔，把身體壓低並把腿向後伸的動作。在綜合格鬥中，兩者結合的Sprawl & Brawl就是指把所有對手的抱摔以Sprawl化解掉，一直保持在站立狀態再集中以立技打擊重創對手的作為攻擊策略。

Sprawl & Brawl多由擅長立技而不希望進行地戰的選手所選用，在當時除了Cro Cop外，最能把這策略發揮效果的還有前UFC冠軍Chuck Liddell。不過因為UFC不容許對手在膝頭碰地後用膝撞攻擊，Chuck Liddell就沒有了Cro Cop在PRIDE中享有的另一個優勢，就是在抵擋對方抱摔後，在壓住對手的情況下使用猛烈的地面膝擊痛擊對方。

無堅不摧的重炮攻擊

如上述，Cro Cop打法沒有太多的花招，即使是他的後手左直拳也曾KO過不少對手，當中最經典的大概是他在K-1賽事中一拳讓巨漢Bob Sapp的眼窩骨碎裂。

但最讓對手恐懼的還是Cro Cop的踢擊。「右腳送你去醫院，左腳送你入墳場」這句說話毫不誇張，而他並非只有瞄準頭部的上段踢，他的低掃和踢向身體的中段踢的威力同樣恐怖，讓他的上段踢更加防不勝防。

Cro Cop的低掃能瞬速破壞對手的平衡力，其威力之大，甚至讓吉田秀彦倒地不起直接TKO落敗。

至於中段踢，除了讓不少對手倒下外，其威力之恐怖更曾一腳就讓Wanderlei Silva身上留下瘀痕。

而當然，最後就是「致命一擊」的左腳高旋踢。

+ 2 + 2 + 2

Cro Cop的左腳高旋踢有兩個特點；

1) 他踢擊時並非以腳前掌的蹠骨球轉動軸心腳，而是踏地的時候已經把腳尖向外指，讓身體順住人體結構轉動。

2) 他的左腳小腿在命中對方前是以近乎90度的角度彎曲，在打中對方前才完全伸直。這個做法不但會讓對手捉錯節奏，也可以視乎對手的反應去調整角度。

除了左腳高旋踢外，在K-1時期，Cro Cop不時亦會以Axe Kick踢擊對手，但甚少以此擊倒對手。在PRIDE與同為K-1選手的Mark Hunt一戰中就曾以這招重擊對方。有關Axe Kick可參考：【Andy Hug】勇闖K-1稱王的空手道家 深受拳迷愛戴的藍眼武士

影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=ltOdeFoyYO8

假如對手倒地，而拳證不終止的話，在PRIDE的規則下，Cro Cop還會使用足球踢了結對手。有關足球踢的種種，可參考：MMA｜猿人Silva曾以足球踢稱霸拳壇 被列禁招或並非單純因為危險

中風後宣布退休

Cro Cop於2007年轉戰UFC後因戰績未如理想及禁藥問題而分別於2011年和2015年兩度退休。雖然在2016年第二次復出，但參與日本RIZIN的賽事，但沒有面對一些太有挑戰性的對手，之後在2019年宣布因為中風的關係，將會全面退出職業搏擊運動，在10連勝的戰績下退役。

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