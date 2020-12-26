UFC｜McGregor擲爆巴士玻璃一幕再現　今次變成趣致非常的薑餅屋

兩年前Conor McGregor曾因為襲擊Khabib所在的選手巴士，而成爲不少體育媒體爭相報道的頭條新聞。這件曾被UFC主席Dana White稱爲「公司史上最令人惡心的事」，早前就被UFC女選手Angela Hill用趣致的薑餅屋方式重演。

以薑餅屋形式重現的「McGregor巴士事件」。圖片來源：Angela Hill Instagram - https://www.instagram.com/angieoverkill/

在2018年4月的UFC 223比賽周期間，當時正與Khabib Nurmagomedov摩擦得非常利害的Conor McGregor與隨行團隊在突然在停車場襲擊Khabib所在的選手巴士。當時McGregor一行人先以雜物投擲向巴士，隨後McGregor更拿起原本用來搬運椅子的手推車擲向巴士，令其中的一塊玻璃爆裂並誤傷同樣在巴士中的Michael Chiesa及Ray Borg，導致兩人因傷退賽。

雖然這次襲擊震驚了整個體育界，更被視爲UFC近代史中最負面的事件之一，不過UFC女子選手Angela Hill早前在製作慶祝聖誕的薑餅屋時，就決定選用這一幕作爲薑餅屋的主題。

由Angela Hill與丈夫Adam Pryde合力以糖霜、朱古力和薑餅炮製，Hill簡單重塑了當日在 Barclays Center停車場的現場環境，包括了選手巴士以及當時的四位主要人物：正舉起了一輛手推車準備扔向選手巴士的McGregor、在巴士的Khabib、McGregor的好友Artem Lobov，以及表情甚為不滿的UFC主席Dana White。

Hill的薑餅屋做得可謂維妙維肖，而爲了讓大家看到薑餅屋的不同角度，她更特別拍攝了多角度的短片及一些製作過程。

Hill這個可愛的作品貼出後，立即大受歡迎並被瘋傳。不過雖然這個薑餅屋確實是趣致非常，但依然不能改變McGregor襲擊巴士為嚴重錯誤的本質，也希望大家能夠引以爲鑒，不要衝動行事，做出罔顧他人安全的行爲。

【Angela Hill 資料圖片】

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