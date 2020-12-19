全能格鬥士｜寫實系MMA漫畫王者　有血有汗有技術的教學百科

提起格鬥漫畫的話，大家可能會聯想起《刃牙》、《第一神拳》、《最強弟子兼》等等曾風靡一時的人氣作品。然而，在格鬥愛好者的漫畫清單裡，卻必定存在有一部作品，並被稱為「MMA漫畫聖經」，那就是《全能格鬥士》。

能格鬥士（All Rounder Meguru，オールラウンダー廻）是一部以日本MMA賽事「修斗」為主題的漫畫，是綜合格鬥寫實漫畫的經典作品。

▍故事簡介

故事主人主高柳迴跟好朋友瀨川喬是小學好友，一同在學習空手道，但二人在當時並沒有突出的成就。後來二人因各自家庭發生悲劇而分開。七年後，迴加入了一所綜合格鬥拳館操練，在教練半推半就後參加了第一場業餘修斗比賽。在比賽場中，迴遇上了許久不見的瀨川喬，更意想不到的是喬竟然是他首場比賽的對手。

高柳迴跟一般寫實格漫的主角一樣，都是「看似」平凡的「弱蟲」，甚至直至第17話，他已連續輸掉兩場修斗比賽了。但大家都知道「無咁簡單嘅葉師傅」，作者賦予主角不俗的臨場應變能力，令他可以間或可以成功反擊。可是，基於「寫實系規條」，主角還是要慢慢地、慢慢地成長，循著修斗比賽的晉升制度漸漸變強。

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▍寫實系MMA格鬥漫畫

之前【武備志】介紹《史上最強弟子兼一》時，說過格鬥漫畫大致可分成「超級系」和「寫實系」兩種，《全能格鬥士》則完完全全屬於後者。

+ 5 + 5 + 5

雖然它沒有華麗的畫風，亦沒有雄偉滂薄的打鬥場面，沒有必殺技，沒有「爆Seed」，沒有「死後復活」，只有一場場拼命堅持的比賽，都是正常人都能做到的動作。它對MMA技術、比賽、練習的忠實還原和細緻刻畫，尤其在於寢技對決的表現上，在寫實格鬥漫畫中可算是相當優異。

相比其他運動漫畫，MMA所包含的動作技巧包羅萬有，故在描繪動作技巧上要讓讀者明白是非常困難的事。但《全能格鬥士》卻被譽為漫畫版的「MMA教科書」，可見它成功克服了上述難關。

說白一點，把《全能格鬥士》的搏擊分鏡逐格細看，基本上就如看技術教科書般學到真正的一招半式。

就連「格鬥狂人」徐曉冬亦曾以《全能格鬥士》製作教學短片，可見其技術寫實程度之高。

由於《全能格鬥士》格鬥士的出現，衍生出後來一些如《鉄風》般同樣追求寫實的格鬥技作品。

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▍探討武術精神 拳手面臨的現實困境

除了描畫搏擊運動如巴西柔術、踢拳、空手道在MMA中的應用外，《全》還會探討關於傳統武術的「實用」問題。

比如在第23話中，作者借著主角的兒時玩伴瀨川喬的故事，刻畫了傳統空手道的實戰表現，甚至直言「對空手道來說，『競技運動化』與『防身術化』只是一種藉口」，「武術本身就是很慘烈的東西」等等。

此外，《全》也有涉及到運動員跟現實生活的取捨矛盾，而不單單停留在一般高中漫畫的程度「高中＞畢業＞就業選擇」等。《全》更深一步地指出，有很多時候無法成為職業選手的原因，不一定在於天賦、體能和技術，而是在於本身的心態及現實環境的阻礙。

在《全》當中，每位角色、主角的每位對手都有著各自的背景，沒有天馬行空的就如你我一樣都是普通人，有的是孩子的爸，有的是前任拳手，要上學上班、賺錢糊口、養家活兒。但他們肩負著各自的難處，抱住不同目標，投身在業餘修斗當中。這令一邊工作一邊參加香港業餘修斗的小編深有同感。

在第22話中，瀨川喬的前輩便因種種家庭因素而「選擇」成為職業選手以外的道路，最後含冤入獄。作者在描寫兩位主角的格鬥成長外，亦處處描繪了兩人截然不同的人生，導致二人相見而不相知，甚至雙方越行越遠，這令《全》的故事更增添上一種「寫實」的感覺。

為免劇透太多，介紹還是就此打住。

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▍結語

可惜的是，官方中譯本只出版到第9卷，不懂日文的讀者只能「看圖知意」地觀看日文原作了。但若是你對MMA感到興趣，又感到無從入手，觀看《全能格鬥士》或許是個不錯的選擇。

▍漫畫資料

《全能格鬥士》是日本實力派漫畫家遠藤浩輝所畫的MMA格鬥熱血漫畫，於2008年至2016年間在日本講談社發行的漫畫雜誌《Evening》中連載。日文單行本由日本講談社出版，中譯本由台灣東立出版社代理。

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