氣溫驟降｜練武多年為何仍會怕凍　原因可能是你身體欠了它們兩者

最近天氣轉涼，不曉得各位有沒有聽過這條問題：「咦，你不是練武的嗎，為何仍要穿厚衫？」編輯W便是一個好例子。他自小習武，又經常接觸不同運動，一周至少運動四日。但事實上，他卻非常怕冷。 彷彿只要被人知道自己習武，就突然會多上許多責任。例如人家會覺得你跑得快，可以替學校參加運動會；負重力強，可以搬運重物而不喘氣；身體長年有「真氣」護體，冬天不會怕冷；拳力強橫，可以爆門開鎖……有時真想大喊：我只是練武，不是超人！

▍學武等如十項全能？

會出現這種誤解，其中一個源頭自然是武俠小說。在武俠小說中，武者被賦予了各種逆天能力，例如飛簷走壁、隔空打人、吐氣殺人……久而久之，讀者也當成了真（就算不能飛天遁地，至少有比一般人多出了十八般武藝）。而近年在影視娛樂方則多出了一股新趨勢，便是將武術當成萬能融合素材。

繼功夫可以用來煮飯和踢足球之後，乒乓球、網球、保齡球、賭撲克牌都先後跟武術扯上關係。甚至連愛情的甜酸苦辣，也能夠拿武術哲理作類比。另一方面，許多「武術大師」都喜歡用各類迂迴曲折的方法，去展現自己的武藝。有人會表演心口碎大石、有人會徒手轟破實心木板、有人會發人於丈外。更有拳師毫不忌諱，真的使出隔空打人之術……

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▍學武並不等同萬能

首先要說聲對不起，作為一個習武之人，上述事項我們一件也幹不了，實在愧對師門多年培育及各界寄望！其次，則是想申明一下，武術不過是一項運動，絕對沒必要將之「神秘化」。的而且確，武術競技牽涉到不同範疇的鍛煉，例如耐力、速度、柔韌度、爆發力等。但試問有什麼運動不會包含這些面向呢（尤其是在職業級別）？

事實上，正如其他運動員一樣，每個練武者都會按照自己的技術、性格、體格、戰術等，來制定獨特的訓練方針。例如一個喜愛遊走的拳手，會加強體能和步法的鍛煉。而一個擅長踢技的拳手，則要時刻保持髖關節靈活度。簡單而言，每個選手都有其專注的訓練項目，相應地其他類型的訓練就會相對地減低。沒有任何人、任何門派，真的能夠「十項全能」，在每一個範疇中都達到世界頂端。

再說，許多人想像中的技能，根本不屬於武術範疇。例如武術的負重訓練，主要是鍛煉技擊時的爆發力，絕不等同力大無窮。又例如體溫這回事，包含著多項影響因素，像先天體質、飲食習慣等，絕不是習過武就永遠不畏寒冷。練習武術，正如做運動一樣，可以強身健體，但並不等同萬能。否則，世界早就不需要醫生。奧運會亦只須設置武術一項，便足夠有餘了。

▍想要抵禦嚴寒 肌肉及脂肪同樣重要

運動量不足會令身體缺乏肌肉，因而容易覺得寒冷。

Health提出解釋，指肌肉會製造熱能，有助維持體溫；而更高的肌肉量，亦有助加速代謝，加強人體對抗冰冷的能力。然而，肌肉產生的熱量終究會自然流失到體外，而為了保證身體內的熱量不這麼快的流失掉，脂肪就顯得尤為重要。

脂肪雖然本身產生的熱量不如肌肉多，但它卻是一種極好的絕緣體，能夠讓身體內的熱量保持住，減少熱能流失。

因此，若想令自己變得更耐寒，必須平衡肌肉及脂肪比例。一方面擁有足夠肌肉來產生熱量，另一方面擁有一定脂肪以防止體內熱量急速流失。

看來編輯W平常還是要多吃一點東西，補充足夠脂肪保暖吧。

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