印度傳統大打出手的節日：千人長棍互毆求祝福終釀50人傷2人危殆

重陽節剛剛過去，不知大家有沒有趁機登高應節呢？大家都聽說過潑水節、火把節，但又有沒有聽說過「以長棍互打」的節日呢？

▍印度班尼節：傳統以長棍群打為求祝福 無視疫情禁令釀50人傷

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印度「棍打節」，正式名又叫班尼節（Banni Festival），在印度教三大節日之一的「十勝節」尾二那天（通常在每年9-10月間）於印度安得拉邦Devaragattu 舉行。「十勝節」是為慶祝羅摩（主神毗濕奴的化身之一）戰勝十首魔王羅波那而設的節日。

而班尼節則源於一個民間傳說。傳說印度濕婆打死了兩個魔鬼，而印度居民欲將兩尊魔鬼神像帶回自己的村莊時，遭到了魔鬼追隨者的攔截。雙方為了爭奪神像展開了激烈戰鬥，他們堅信只要能將神像帶回自己的村莊就能得到神的祝福。

而這個節日演變至今，其慶祝方式便發展成「多人棍棒混戰」方式。作為每年慶祝活動的一部分，數以千計的參與者會紛紛手持長棍聚集在一起，當篝火點燃，民眾的情緒達到高潮，他們開始歡呼並自覺的分為兩個隊伍進行互毆。

今年儘管警區警司在節日前夕便以「防範新冠肺炎」為由，宣布取消今年的班尼節，甚至部署了1200多人，設立了20個檢查站，中斷連接Devaragattu 的交通，實施「5人限聚令」，但仍阻不住民眾的熱情。

來自附近村莊、地區和鄰國的人們還是在午夜左右來到Devaragattu慶祝這個節日，最後有數千人聚集在這裡。據當地媒體報道，在今年慶祝活動後，有約50人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

▍歷時二千多年的印度傳統武術：Kalaripayattu

卡拉里帕亞特（拉丁拼音：Kalaripayattu）是一種仍然流傳於世的南印度古老武術體系，源自於印度南部的喀拉拉邦（Kerala），估計有長達二千多年的歷史。在公元六世紀經過泰米爾三國戰爭後，卡拉里帕亞特便發展至現存的形式——兼具打擊、踢擊、摔撻、象形、兵器及醫療的武術系統。

這種傳統武術在印度可以分成三大體系：北方以喀拉拉邦地區的Malayali 民族流傳；中部以喀拉拉邦內部為主，南方以坦米爾地區為主。不同體系在進攻防守方式及武術表現上各有不同。北方的卡拉利帕圖具有優雅靈活的動作、閃避、跳躍，以及多元的武器訓練。南部的「Adi Murai」風格主要以沖擊技術為主，集中空手和穴道打擊上。但總的來說，每種風格都講求內外協調的理論。

卡拉里帕亞特包含了不同的技巧：身體活動（Mei Payattu）、木棒搏擊（Vadi Payattu）、擊劍搏擊（Val Payattu）、空手搏擊（Verum Kai Prayoga）及卡拉里治療等。搏擊訓練包括動作演練及口訣指令（Vaythari），不同口訣指令有著自己的節奏，導師通過它調校演習者的動作。每階段有8-16場的對打練習。在木棒搏擊上，不同階段會使用不同長度的棒，涉及不同防禦和攻擊技術。

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