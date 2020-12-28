【Sweet Home】李是英：出身韓國拳擊隊　魔鬼特訓成就最強女角

改編自webtoons漫畫的韓劇《Sweet Home》成為Netflix今年壓軸人氣劇集，當中在影集原創角色，由李是英飾演前特種部隊出身的消防員，大曬8%體脂一幕讓大家印象難忘。現年38歲的李是英，26歲才拍攝第一部戲劇。原來她是在加入戲行後，因為拍劇才愛上拳擊，2014年更加入國家隊，為韓國正式的拳擊運動員。

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38歲李是英在《Sweet Home》飾演特種部隊出身的消防員「徐伊景」，角色設定擅長近身格鬥，在劇中亦多次大顯身手，例如與主角共同對付最難應付的蛋白質怪、突擊闖入「綠之家」的流氓集團，當中在逃離蜘蛛怪巢穴時，脫到只剩黑色貼身衣褲，大曬全身結實肌肉和蝴蝶背肌，讓大家印象深刻。其實戲中李是英身手了得，在劇中擔當最好打角色，皆因她熱愛運動多年，本身亦接受多年拳擊訓練。

為人母熱愛登山拳擊

李是英在2010年因拍電視劇需要而練習拳擊，此後愛上這運動，當年更在業餘比賽得到冠軍、並在2013年成為職業選手、並在2013年第24屆韓國業餘拳擊聯盟會長杯全國女子拳擊大賽48公斤級暨國家隊女子48公斤級選拔賽決賽上獲得冠軍，成功入選國家隊。其後因為右肩膀脫臼，左撇子的她從右架站位改為左架站位，後於2015年6月宣布引退。

這次拍攝《Sweet Home》，為了符合角色要求，她在開拍前六個月開始各種魔鬼式訓練，當中包含重訓以及許多高強度武打動作訓練，每天早上先跑5公里，再在拳館接受特訓，首先以跳繩熱身、擊影、打沙包、1對1對打實戰等密集鍛鍊，一度將體脂由14.5％減至8％，如此才練就出歎為觀止的蝴蝶背肌。

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早前李是英接受訪問時表示：「運動教練說要想讓肌肉看起來更結實，體脂肪平均要達到8%左右，而且需要吃很多東西才長肌肉，但從拍攝前兩周開始就不吃東西，這讓我很辛苦。不過看到努力的成果，心情特別好。」

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李是英已婚並育有一子，已為人母但仍然勤做運動，除了練習拳擊修身外，李是英更非常喜歡行山，還開設專門記錄自己登山日常的YouTube頻道。

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