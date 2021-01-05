迴力鏢｜過萬年的澳洲土著傳統兵器　還是埃及法老圖坦卡蒙陪葬品

提起澳洲，大家除了會聯想起欖球、袋鼠、樹熊外，還會聯想起什麼呢？其實澳洲還有一種不為人知的特產！那就是大家略有所聞，卻又未必親身接觸過的——迴力鏢（Boomerang）。

▍迴力鏢的原型：投擲棍（Throwing Stick）

迴力鏢，或稱「回力鏢」，由於特殊的外形設計，使它能夠借助空氣動力學原理，具有投出後能自動飛回的特性。在許多現代人眼中，迴力鏢只是玩具或娛樂工具之一。雖然迴力鏢近年在澳洲、北美及歐洲已經發展成為一種體育競技的運動，但這無改它曾經作為澳洲原住民的投擲兵器的過去。

其實返回式的迴力鏢並不是迴力鏢的原型，用於投擲直線軌跡的迴力鏢才是它的真身。據說今天迴力鏢的英文"Boomerang"是澳洲殖民者所創，用來專指澳洲原住民的迴力鏢投擲兵器。而原住民努加族（Noogar）語言中，則稱它為"Kylie"。為免與返回式的"Boomerang"混淆，在英語另稱為"Throwing Stick"，它就是迴力鏢的原型。

它是一種用於戰爭和狩獵動物的狩獵兵器，它跟返回式迴力鏢的曲線飛行不同，而是直線飛行的。它比一般迴力鏢還要大，可以在很遠距離外擊中敵人或獵物。它的一般射程為60-120米左右。

額外一提，現時「人力投擲最遠的迴力鏢」的健力士世界紀錄是427.2米。

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▍人類史上其中一種最古老的投擲兵器

雖然大多數人認為迴力鏢是發明自澳洲土著，但藉著考古研究告訴我們，其實在古歐洲、古埃及、古北美亦發現迴力鏢蹤跡，甚至是石器時代的常見武器之一。

最古老的迴力鏢相關記述出現在40000年前的澳洲土著岩石壁畫中（位於澳洲金伯利，是世界上最古老的岩畫藝術之一），當中記載了以迴力鏢打獵的情況。澳洲現存最悠久的木製迴力鏢發現於南澳洲米利森特的泥炭沼中，估計有長達10000年歷史。

世上最古老的迴力鏢是在波蘭的洞穴中發現的一支猛獁象牙製迴力鏢，專家推算其製作年代約為西元前18000年，距今已過了20000年。此外，考古人員在4000年前去世的古代埃及著名法老王圖坦卡蒙的陪葬品中，亦發現了一系列的迴力鏢收藏品，當中包括返回式及直飛式迴力鏢。而時至今日，在某些非洲部族中，仍可見到一些具有直飛式迴力鏢的特殊兵器。

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▍用於打獵及打仗的迴力鏢

雖然鏢槍或石頭都屬於投擲兵器，但兩者的命中範圍都只集中有一點。在還沒有量化兵器能力的遠古時代，鏢槍或石頭的命中率不高，而且投擲距離不遠，實在不太化算。因此投擲距離遠，命中範圍較廣的迴力鏢便備受重用。迴力鏢當對付密集或單獨的中小型獵物，甚至對付沒有皮甲的敵人時，尤其有效。從以上可見，澳洲土著至今還以迴力鏢獵殺大型蝙蝠呢！

（點擊放大圖片，細看迴力鏢擊中大南瓜的威力）

大家千萬不要因為迴力鏢重量較輕，便低估它的打擊威力。由於迴力鏢飛行時會高速旋轉，加上其弧形的流線形邊沿，根本就活像一柄木製飛刀一樣。亦有點像之前介紹過的印度環刃，能夠以外沿擊中目標。YouTube上便有人以73.5厘米長，重460克的迴力鏢在20多米外，擊中並插入表皮厚2吋，重31磅的大南瓜中。

在2014年，澳洲新南威爾斯州巴坎吉族（Baakantji）原住民團體的文化顧問威廉‧貝茲（William Bates）便在圖拉爾國家公園（Toorale National Park）內發現了一具五百年前的人類遺骸。研究團隊認為他正正是被以丟迴力鏢的方式殺死：「他臉部正面遭到極為迅速且足以引起休克的一擊。」他成為可能是第一位被發現的迴力鏢受害者。

但是根據資料顯示，迴力鏢除了可用作遠距離投擲兵器外，亦可以被拿來當作棍棒使用，其使用方法跟戰斧差不多，近距離打擊威力同樣驚人。

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