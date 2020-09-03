【毛利短扁棒】紐西蘭原住民戰士的榮耀　勇猛曾令歐洲人聞風喪膽

提起木制兵器的話，大家馬上會想起日本的木刀，或是普通的矛棍。這次將跟大家介紹一下，來自紐西蘭原住民毛利人的傳統兵器—— Patu（巴圖短扁棒）。

▍毛利人哈卡戰舞 紐西蘭原住民戰鬥民族

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提起毛利人的話，大家可能摸不著頭腦，不知道他們是位於世上哪裡的民族。但假如大家有留意欖球運動（是Rugby，不是美式足球）的話，會發現有紐西蘭國家隊經常在比賽前上演Haka戰舞，一邊大聲叫喊，一邊伸出舌頭作出鬼臉，一邊拍打自己的身體。其實，這種戰舞正正就是源自毛利人的舞蹈形式。

毛利人是紐西蘭境內的原住民，屬於南島語族玻里尼西亞人。現在毛利人總人口約有70多萬人，其中紐西蘭有62萬，澳洲有12.6萬，英國有8千人，美國和加拿大有4千左右。毛利語亦是紐西蘭的官方語言之一。

「Māori」（毛利）這個詞在毛利語語境中表示「正常」或「正常人」之意，當時的歐洲人進入紐西蘭，毛利人便如此自稱。外邦人則稱呼「Pakeha」（原意有「反常人」的意思。）。

毛利人除了戰舞出名外，他們的木製兵器亦非常著名，如Wahaika（單邊棍）、Taiaha（木矛）、Kotiate等。今次則介紹似短棒卻又外形渾圓的Patu（巴圖）。

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▍木製兵器只能作鈍擊？

在介紹之前，想先去除一個非常普遍的誤解，以為木製兵器一定只能當作鈍擊兵器之用。可能是因為在主觀概念下，木材的硬度跟石頭或金屬相比，實在相差太遠，所以很難想像以木製兵器砍切東西。

其實木材亦有分成不同的密度，木材密度越高硬度自然越高。只要把這些木材加工打磨，製成刀具的話，亦可用於切割之用。其鋒利程度甚至可以輕易地砍瓜切菜，若是砍在血肉之軀的話，相信亦可劃破皮膚，造成開放性傷口。（當然，切傷跟切斷還是差一段很大的距離。）

除了硬木以外，在Youtube上便有不同的Youtuber嘗試以不同的材質去製作刀具，包括意想不到的物料，如︰食用啫喱、巧克力、白飯等。經過加工後，這些刀具都具有一定的切割能力。

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▍Patu的制式及社會地位

「Patu」一字在毛利語中具有「打擊」、「制伏」等意思。巴圖是一種扁平的匙形、葉形短棍。它有一個又寬又圓的棍端，以及扁平而經過打磨的兩側，像是兩刃一樣。然後棍身逐漸縮小後形成手柄，柄底會有一個磨圓的鈍擊部位（Reke），類似於劍尾圓頭（Pommel）。有時更會在柄底鑽有一孔，穿連著皮制手帶，讓毛利戰士繫在手腕之上。

巴圖並沒有嚴格的制式，它的長度介乎於25至50厘米（10至20英寸），平均長度為35厘米（14英寸），寬度介乎於7到12厘米（3到5英寸）不等。

毛利人習慣以不同的材質製作巴圖，包括有︰硬木製的「Patu Tawaka」、鯨魚骨製的「Patu Paraoa」、石製的「Patu Onewa」，以及以玉石製成的「Patu Pounamu」，又稱「Mere」。玉石製巴圖「Mere」在毛利社會中是族長、貴族、戰士的身份象徵，因此在不少毛利領袖的畫像及照片中都可以見到Mere的蹤影。

此外，毛利人在巴圖的形象上發展出其他相似的木製兵器，例如︰只有頂端及一邊磨扁，另一邊凹陷的「Wahaika」；扁平兩側突然凹陷，像葫蘆一樣的「Kotiate」。

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▍巴圖的使用技法

毛利戰士一般會把巴圖攜帶在亞麻腰帶內，或是以腕帶懸掛在手上。在近距離戰鬥或在長矛「Taiaha」或木斧「Tehatewha」丟失時，才會以巴圖作戰。

巴圖主要用於近距離戰鬥中，其應用手法跟其他棍棒武器略有不同，其打擊手法除了一般砍劈外，更會集中以巴圖末端來刺擊或猛擊（Tipi）。在戰鬥中，毛利戰士會以巴圖猛刺對方肋骨、脖子或者太陽穴。據說，扁平的設計令巴圖的打擊力大增，甚至可以單靠手腕發力便可使輕易擊破對方的頭顱骨。

有指，精通巴圖的毛利戰士能夠以巴圖擊敗手持長矛的敵人，克服兵器長度的劣勢。此外，巴圖不只會單獨使用，更會配上一種手持或纏在臂側的護墊，用以擋格或卸開對手的攻擊。

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