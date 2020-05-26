【飛刀】非洲原住民的奇形怪狀多刃兵器　勾刺劈擲樣樣皆能

武備志一直以來介紹了不少世界各地的獨特兵器，但是若論外型最為奇特、用法最為意想不到的，可能便是今次介紹的「三尖八角」兵器。究竟它是匕首？鐮刀？手戟？還是短戈？它就是非洲部落戰士的萬用兵器——非洲飛刀。

投擲兵器在人類兵器發展史上，具有舉足輕重的地位。它彌補了遠程兵器（弓、弩、投石等）及白刃兵器之間的中距離攻擊，在短兵相接前利用投擲兵器削弱敵方陣勢。所向披靡的古羅馬軍隊中，便配備大量的標槍，並以此擊潰無數對手。

若提起投擲兵器的話，除了最常見的普通標槍外，可能會想起日本忍者的手裏劍、澳洲原住民的迴力鏢、印度的Chakram（環刃），還是舊石器時代的擲矛器？但應該不會想到這種外形獨特、形狀多變的——非洲飛刀。

▍非洲飛刀的來源

非洲飛刀在英語有"Kpinga”、”Shongo”、"Munga Hunga"等稱呼，在非洲不同地區、不同部落均有各自的飛刀形狀。但總括而言，它們都是具有多於一片刀刃，並具有彎曲刃鋒設計的飛刀。

一般意見認為非洲飛刀是來自於投擲木棒，即是作為兵器使用的特制木棒，流行於古代非洲，木制迴力鏢便是其中一種。然而，這種說法亦有所爭議，因為在一些地區發現投擲棒與非洲飛刀同時被使用。

此外，非洲飛刀的地理起源亦存在爭議︰一些說法指它起源自中非國家查德（位於利比亞以南，蘇丹以西）西南，沙里巴吉爾米區的查德湖以南地區，或是在姆博穆河及烏班吉河流域交界。另一種說法指出，非洲飛刀是從非洲北部向南傳播，由北方簡單的形狀發展成南方較為複雜的形狀。但是，有專家指出從技術上而言，北方飛刀類型的生產技術並不比南方類型容易。所以「從北向南」的說法仍有待商榷。

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▍非洲飛刀的形制

非洲飛刀最與別不同的，莫過於其獨特多變的「三葉/多葉刃」設計。不同地區有不同形式的鑄造技術及外形。因此，英國的埃及學家和民族學家Ernest Seymour Thomas便提出了18種飛刀形式，而比利時非洲藝術收藏家和貿易商專家Marc Leopold Felix則從拉丁字母（F，Z，E，Y，I）中衍生出五種基本的飛刀形式。可是，這樣仍未能完整包涵所有飛刀形式。

+ 8 + 7 + 6

普遍而言，非洲北部地區的飛刀刀身較長，葉片較少，流行於蘇丹、尼日利亞和查德地區，形狀和加工較南方簡易。非洲南部的飛刀體積較小，有幾個較大的葉片，葉片呈翼或皇冠狀，流行於從喀麥隆到白尼羅河間的地區。

大致上，飛刀在刀身上有幾個刀片，在手柄附近會有橫向的刀刃。一般飛刀的總重量為300至500克，武器的所有部分（刀身、刀片、手柄）都是扁平的。較大的北方「F型」最厚處可能超過5毫米，但在大多數情況下飛刀會厚達4毫米。南部的「翼狀」飛刀類型則較薄，通常只厚2至3毫米，一面扁平，一面凸起，橫截面呈三角形、梯形或向內彎曲形。武器的材料通常是鐵或鋼，但有完全由銅或黃銅製成的罕見標本。

▍非洲飛刀的用法及功能︰

非洲飛刀跟許多古代兵器一樣，既具有實際的作戰功能，亦具有身份地位象徵的宗教功能。

阿贊德戰士會把飛刀收藏在又大又長的盾牌之中。（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2npXaGU）

由於製作成本高，所以非洲飛刀並不像木製投矛般廣泛應用在部位衝突之中，通常在緊要關頭才會使出。以阿贊德戰士為例，他們會把飛刀收藏在又大又長的盾牌之中，這些盾牌的裡面有掛著二到四把非洲飛刀。在其他部族中，他們會把飛刀掛在腰帶或背上。

飛刀之所以具有多葉刀刃，主要是為了増加以刀刃命中的機會率。另外，飛刀是以特定的方式被拋出，以加強殺傷力。第一種方式是像鏢槍般從肩膀由上而下擲出，或從腳旁由下而上擲出，這樣飛刀會垂直旋轉飛向對手，可是這種擲法較易被對方的長盾擋住。第二種方式是在膝蓋高度水平擲出，令飛刀橫向旋轉飛向對手腿部。尤其在硬地使用橫向擲法時，飛刀有機會像跳石一般在地上跳彈，令對方更難躲開。

在Deadliest Warrior The Game中，重現了阿贊德戰士擲出飛刀的一刻。（影片擷取自：YouTube）

除此以外，非洲飛刀在許多情況下，是作為權力、財富、社會地位或男性氣質的地位象徵。 在一些社會中，飛刀仍然被認為是傳統男性服裝的一部分。在傳統舞蹈中，飛刀作為器具扮演的另一個重要角色，男子在舞蹈中以此展示他們的戰爭和狩獵技能。在某些文化中，飛刀是代表求雨舞中的閃電。在另一方面，飛刀亦作為神聖的儀式對象的崇拜，例如作為一種防禦魔法，它們被放入田地以保護莊稼。亦可以對著飛刀發誓，詛咒違約者會被閃電擊中。

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