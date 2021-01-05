UFC｜曾被批疫情下辦比賽太危險　主席以一年總結短片炮轟反對者

在2020年，UFC於新冠病毒大流行中作出了一個像賭博般的重大決定，就是在大多運動團體都在停賽的時候，宣布以閉門作賽的方式繼續舉辦賽事。Dana White此舉當時惹來不少的批評，但就結果而論，UFC在2020年確實獲得了空前的成功。早前Dana White就為特別製作了一條短片表揚自己決定的成功，並借意批評當時跟他唱反調的多位反對者。不過短片一出，就惹來資深拳證Big John McCarthy的反擊。

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

自從新冠病毒在2020年初爆發，不少比賽都陸續宣布暫停舉辦賽事，但UFC主席Dana White就認爲UFC必須保持正常的運作，不可能因為疫情而停下來。

爲了繼續舉辦比賽，當時UFC提出了四個解決方案，包括在位於不受美國禁賽規則限制的Tachi Palace賭場、獲得佛羅里達州體育委員會批准的Jacksonville、位於拉斯維加斯的UFC Apex，以及在「無人島」上進行沒有觀衆的閉門比賽，以應付未知會如何演變的疫情。

除了Tachi Palace賭場的賽事因為ESPN的反對而未能實行外，UFC成功在Jacksonville、UFC Apex和阿布扎比亞斯島（Yas Island）的「UFC格鬥島」相繼舉辦賽事，讓UFC從5月開始就舉辦了一系列的賽事，達成了一年共舉辦了41個大會的目標。（UFC在2019年的大會數量為42個）

結果，UFC除了成爲首批在大流行下進行現場賽事的運動之一外，其保障選手能夠出賽的防疫措施也成為了許多其他體育運動和企業進行安全營運的藍本。

一意孤行惹來抨擊

不過，當Dana White在早期決定不理會其他賽事停賽，而繼續想盡辦法進行比賽時就惹來了來自各個領域人士的批評，認爲在疫情不明下讓比賽繼續進行是愚蠢之極，定會讓UFC及旗下選手因為勉強出賽而受到不必要的傷害。

但自從2020年5月恢復定期比賽後，直到2020年的結束，雖然有不少的選手、團隊成員以及UFC員工在賽前驗出對新冠病毒呈陽性反應，不過當中都並沒有人是因為賽事而感染，亦沒有出現抨擊中所說到的嚴重到讓人後悔的結果。

UFC在2020年成功完成舉辦41個大會的目標。圖片來源：Getty Images

相反，根據UFC主席Dana White的説法，2020年是UFC歷史中最成功的一年，成績比打破了不少紀錄的2019年更好。而在2020年完結前，Dana White就在Twitter上貼出短片，讚揚UFC在2020年的表現並點名批評曾經指責UFC決定的多位人士。

As we roll into 2021, I just wanted to remind everyone there’s ALWAYS a solution to every problem! So, cut through all the bullshit, and don't let these people that don't matter tell you how to live your life. pic.twitter.com/HPMbtojjJx — danawhite (@danawhite) December 21, 2020

當我們進入2021年，我只是想提醒大家，總有解決所有問題的方法！ 因此，不要浪費時間說廢話，別要讓這些無關緊要的人告訴你如何過生活。 Dana White

Big John McCarthy反擊Dana混淆視聽

在Dana White發布的影片中點特別圈出了多位反對他舉辦賽事的人士，例如拳擊賽事推廣人Bob Arum、搏擊賽事評論員Brandon Wise以及MMA資深拳證Big John McCarthy等等。

Big John McCarthy 。圖片來源：Getty Images

不過，現時於Bellator擔任旁述的John McCarthy就在一個網上訪問中反擊，指Dana White在影片中混淆視聽。

你把所有內容扭曲，然後將自己塑造稱一位英雄。恭喜你，Dana大英雄。讓我向你鞠躬。這簡直讓人難以置信。 John McCarthy

McCarthy解釋自己當時並非反對舉辦賽事，而是選擇在對病毒有更多資料前繼續保持觀望態度。相反地，他自己其實是非常支持UFC繼續舉辦比賽，他當時批評Dana White為了賺錢而罔顧拳手和製作人員的安全，指的是UFC試圖在不受美國法例規管的美國原住民土地上舉辦比賽，而片中不少反對人士的抨擊其實都是針對該計劃。

我100％的支持比賽繼續舉辦，當他去佛羅里達州Jacksonville時，我是他其中一位最大的支持者，因為他沒有像在Tachi Palace比賽那樣打算舉辦非法的賽事。 John McCarthy

McCarthy除了進一步批評Dana White一邊表示討厭傳媒用點擊誘餌（clickbait）的標題，但自己的短片完全就是扭曲內容的點擊誘餌外，也質疑爲何影片中漏掉了曾表示不會到現場為UFC賽事進行旁述的UFC知名解說員Joe Rogan。

或許並非只是運氣好

雖然Dana White的影片中確實有一點誤導成份，但整體而言，UFC在2020年確實是在抨擊聲中勝出了一場重要賭局。在當時的情況下，UFC爲了履行與ESPN的賽事直播合約，比賽是一定要舉辦的。假如停止舉辦比賽待疫情過後才繼續進行，在一年合約的賽事橫跨兩年的情況下，公司在資金上一定會出問題。但繼續進行比賽的話，除了選手因為賽前感染而不能出賽讓安排上出現不少的難題，要確保於現場出現的所有人士並沒有受到病毒感染其實也有一定的難度。

或許有人會認爲UFC只是運氣好，沒有像其他運動般在曾出賽的運動員中驗出感染者。但在5月後的33個大會中都沒有出現問題，除了證明了UFC的嚴謹防疫措施有一定的效用外，也為其他的體育賽事在疫情中恢復比賽的決定上打了一支強心針。

【資料圖片】

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