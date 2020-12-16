【UFC】反壟斷集體訴訟成立　Cung Le代表選手追討16億美元損失

在2014年，以Cung Le為首的多位前UFC選手入稟控告UFC母公司ZUFFA壟斷市場，並導致選手收入受到嚴重損失。在訴訟展開的六年後，美國內華達州地方法院法官Richard Boulware於上周四宣布批准原告的「比賽類別」（Bout Class）集體訴訟，讓1200名曾在ZUFFA旗下出賽的選手能夠加入今次的集體訴訟。

自ZUFFA購入UFC後，UFC讓MMA成爲世上發展最急速的運動之一。圖片來源：Getty Images

由前UFC選手Cung Le、Jon Fitch、Kyle Kingsbury、Brandon Vera和Javier Vasquez為原告代表，一眾前ZUFFA時代（包括UFC和被收購的WEC等）的選手指控UFC以一系列的手段壟斷市場，包括強迫選手簽署長期獨家合約，以及收購和打擊其它競爭對手，以打壓旗下選手的薪酬。另外，他們亦估計，UFC在整體收入中只有19.5%成為旗下選手的收入，遠少於其他主要體育聯賽接近50%的利潤分成（Profit Share）比例。

根據原告的指控，所有在2010年12月16日至2017年6月30日期間與ZUFFA簽約的1200多位選手均受到該這些壟斷手段影響，並因此要求8.11億美元至16億美元之間的賠償金額。

除「比賽類別」（Bout Class）的集體訴訟外，同一群選手也提出了「身份類別」（Identity Class）的集體訴訟，為所有在上述時間中於遊戲和商品等中被使用過的選手肖像要求賠償約3,700萬美元，不過這項訴訟並沒有獲法官Richard Boulware批准。

重大勝利的第一步

在「比賽類別」的集體訴訟獲得批准下，所有從2010年12月16日至2017年6月30日期間參加過ZUFFA旗下賽事的選手都會成為集體起訴UFC的一分子。除非有選手選擇個別退出起訴，否則只要原告勝訴或與UFC達成和解協議，在上述期間為ZUFFA出賽的選手都有權獲得賠償。

Cung Le曾經是UFC在亞洲的宣傳大使之一。圖片來源：Getty Images

對於今次的裁決，Cung Le就發聲明回應是一個重大的勝利。

這對所有過去、現在和將來的UFC選手來說都是個重大的勝利。在過去一段已經太長的時間中，UFC一直通過壟斷市場去欺壓選手，每年都騙取了一眾選手超過數百萬美元的應得報酬。Boulware法官今日的裁決意味我們的案件可以適用於所有屬於該類別的UFC選手。 Cung Le

在程序上，被告的ZUFFA在今次裁決後將有三星期的時間對該裁決提出上訴，而之後原告將再有另外有三星期的時間回應任何上訴。直到所有上訴被處理後，要再經過簡易判決(Summary judgment)的程序，全面的審判程序才會開始。

UFC將就裁決上訴

理所當然，UFC的發言人已經表示ZUFFA的法律團隊在了解裁決內的所有資料後，就會為裁決進行上訴。

對於今次的控告，ZUFFA也曾發聲名指出除了UFC外，市場還有其它如Bellator、PFL和ONE Championship等財政良好的競爭對手，所以UFC並沒有作出任何的非法壟斷行為。 ZUFFA的法律團隊也指出UFC的薪酬比任何其他的MMA組織高，能吸引最優秀的選手簽約是因為UFC是當中最成功的組織。同時也因為UFC的存在，MMA綜合格鬥選手的酬金都比過往高了不少。

至於利潤分成比例， ZUFFA的法律團隊當時就指以公司收入去制訂選手拳酬並不合適，而且UFC也並非一般由工會去代表運動員商討集體協議的體育運動。

Dana White懶理裁決

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

對於今次的裁決，UFC主席在之前出席UFC 256記者會時就表示毫不清楚，也豪不關心，所有事情將會交由法律團隊處理。

我完全不知道這件事的進展，也不擔心賠償的問題。我對這件事擔心的程度，就是現時我對這件事的發展毫不知情。 Dana White

【資料圖片】

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