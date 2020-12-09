【UFC】Dana White宣布會裁減60名選手　Silva和Romero只是開始

UFC繼11月中與前中量級冠軍Anderson Silva解約後，上周再宣布與中量級排名第五的Yoel Romero解約。不過，這只是UFC選手解約潮的開始，

Yoel Romero。圖片來源：Getty Images

對於在Yoel Romero還未完成合約中所有預定賽事就被解僱，UFC主席Dana White在UFC Vegas 16的賽後記者會就回應指Romero已經年紀大，而且近期比賽表現也不如理想。

Yoel在過去的五場比賽中輸了四場。而且他今年已經44歲**。 Dana White

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

不過，之後Dana White就補充，與Yoel Romero的解約只是一個開始，在疫情的壓力下，UFC預計會在年終前裁減約60位選手。

不僅是Yoel Romero。在今年年底前，我們將進行一個大型的裁減行動。我們在新一年到達之前大概會裁減60位選手。我們的選手名單現時人數太多。在接下來的數周，你將會看到很多名字出現在解約名單上。這些都是必須作出的艱難決定。 Dana White

雖然在4月疫情爆發時，Dana White曾承諾不會裁員，但在新冠病毒大流行繼續下，Dana White似乎已經沒有太多選擇。

根據UFC的官方網站，現時UFC旗下擁有724名現役選手，包括607名男選手和117名女選手。至於White所說的60位會被解僱選手，從Anderson Silva和Yoel Romero首先被解約的情況來看，相信UFC先會從狀態下滑的UFC老將身上開刀，以減輕每次大會出場費的開支。資歷高的選手像Junior Dos Santos、Andrei Arlovski、Tyron Woodley、Clay Guida和Jeremy Stephens等都應該會是面臨被解約的高危人士。

【資料圖片】

**Yoel Romero現年其實是43歲

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