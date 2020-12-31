【2020大事回顧】疫情衝擊拳館漫長寒冬　大賽取消選手蓄勢待發

2020年即將完結，回顧過去一年的武術界新聞，【武備志】選出了2020年度的五大武術界事件。五大入選事件排名不分先後：

1. 國際大賽疫下變陣：UFC格鬥島開賽 東奧取消 泰臣復出

2020年拳王泰臣復出與Roy Jones Jr. 打表演賽。（Getty）

2020年疫情遍布全球，對整個運動行造成嚴重打擊，幾乎所有比賽都一度陷入停擺。原定於2020年舉行的東京奧運會亦遭到延期一年，成為史上首屆延期舉行的奧運會。東京奧運會最終是否能夠如期於2021年7月23日舉行，仍然充滿未知之數。

面對疫情影響，世界各地搏擊賽事各出奇謀舉辦比賽，有的閉門作賽，有的網上直播。而UFC則先「走法律罅」嘗試在印第安人屬地作賽，但最終被ESPN勸阻取消，最後只能改為閉門作賽。及至7月，位於亞斯島的「UFC 格鬥島」正式登場，島上設有UFC私人比賽場地、酒店和選手訓練設施。其規模之大，可算是疫下賽事中的經典。

及至2020下旬，縱然搏擊比賽不斷陷入「延期、取消、換人」的無限輪迴中，但總算有少數重點比賽成功舉行，例如著名拳王泰臣與Roy Jones Jr. 的表演賽。雖然只是表演賽，但在疫情底下還能目睹兩位一代拳王的台上身手，亦可算是2020的一點點恩惠。

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2. 馬保國事件：中國打假運動火燒傳武界

今年「渾元形意太極門」馬保國在擂台被30秒擊倒，是後一輪炒作成為熱話。(資料圖片)

自格鬥狂人徐曉冬掀起武術打假運動後，中國傳統武術造假成為大家討論話題。今年五月，內地「渾元形意太極門」馬保國慘遭搏擊愛好者王慶民30秒內擊倒3次，最後更昏迷打輸，引起武術界廣泛討論。戰敗的馬保國不單迴避戰敗，還用多個理由推塘，包括說自己已留手，是對手「不講武德」。

馬保國事件屬冰山一角，反映國內借「傳統武術」炒作造假頻生。馬保國賽後閃爍其辭，惹來大量網民用他來惡搞，最終迫令官媒出手喊停各大網站炒作事件。為免事態惡化影響傳統武術形象，中國官方更聯合五個部委再次頒令規管搏擊賽事工作，下令禁止武者以「門派」名義參賽。

現在網上但凡一講太極，更總會有網民留言：「年青人不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」！

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3. 疫下香港拳館生態：拳館停業 大賽停辦

多名搏擊界人士發起聯署，批評政府第二輪防疫基金力度不足。(資料圖片)

2020年疫症大流行，政府多次頒布防疫政策，禁止在公眾地方進行多於4人的群眾聚集，而六類娛樂場所包括健身中心亦要十四日暫停停業。根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所》規列》，武術學校亦在健身室定義之列。面對政府突然勒令停業政策，不少拳館或武館都感到措手不及，讓本來受疫情影響的生意雪上加霜。

疫情影響在新年後開始浮現，不少Freelance教練亦因會所和學校關閉而沒有工作收入。有館主表示業主減幅不大，減租一成已是極大讓步。疫情下拳館每日人流減到個位數字，而以一個大場來說，租金佔了更重的成本，就算只是租倉擺放用品，在零收入下繼續有成本支出，即使減半租金亦難以營運。

另外有教練認為政府完全沒有考慮過該如何協助健身中心和拳館渡過難關，只是讓業界自生自滅。他覺得政府整個措施缺乏從業界的角度出發，甚至完全不明白業界的運作和經營方式，尤其不算拳館其實要從外國聘請教練來港授課，並非館主自己不教就可以解決沒有工開的問題。

及後就算室外的限制放寬，並非所有學生願意在戶外上課。加上二人限聚令下變成只能一對一教學，難以維持成本，所以除了等待外，其實沒有什麼可以應對的方法。

同時因為疫症，香港大部份的比賽都要取消，除了觀眾、賽會受影響外，拳手亦面對很大問題。對於當打的拳手而言，運動員生涯有限，失去一年光陰，比單純金錢上的損失更令人握腕。

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4. 網上教學及在家訓練成新趨勢

順應線上教學潮流，《武備志》也推出了【在家訓練系列】和【武備志Live教室】。

在疫情的影響下，健身室和拳館在今年大部份時間都無法如常開放，讓不少熱愛健身和武術愛好者大為頭痛。為了避免大家前功盡廢，不少教練都在疫情期間以直播或錄播的方式，在網上推出了各式各樣的在家練習教學，讓學生們即使未能外出運動，也能保持動力去繼續練習和鍛煉身體。雖然在家訓練少了不少器材，但在正確的練習下，依然能夠做到消脂增肌和訓練核心肌群等的效果。

除了一般的健體課程外，不少武術教練也推出了網上講座，讓學生能夠繼續增加知識。當中，美國知名的《黑帶》雜誌在五月時就更一連五日推出了八小時大師直播班，為抗疫籌款。另外，不少的武術比賽除了閉門作賽外，也改以在線的形式進行，讓線上活動成爲一個新趨勢。

當然，不得不提的是我們《武備志》也推出了【在家訓練系列】和【武備志Live教室】，邀請了來自各界的人士在網上跟讀者分享運動心得和介紹不同類型的武術，記得去看我們的影片啦。

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5. 延續與傳承：香港之子李小龍80歲生日

今年是武打巨星李小龍的80歲誕辰紀念。(Wikimedia Commons)

今年是武打巨星李小龍的80歲誕辰紀念。多年來，李小龍都被視為香港文化一個不可或缺的元素。然而政府推動李小龍文化的政策，卻一直予人感覺反覆無常。例如康文署便於2012年起，在沙田文化博物館舉辦為期5年的李小龍展覽 。但另一邊廂，李小龍故居就因為不屬於保育項目而遭到清拆。

香港李小龍會會長黃耀強慨嘆，看不到政府有系統地將李小龍變成香港的資產。相較之下，佛山正在打造功夫城市的形象，而李小龍文化便是其中的重點項目。現時，本地龍迷只能以各自的方式紀念偶象，並舉行聚會。但今年受疫情影響，許多活動都只能取消。

當然，這依然無損龍迷對傳承李小龍精神的熱情。有收藏家便盡力保留跟李小龍相關的文化產品，另外亦有截拳道的師傅默默耕耘，向新一代教授李小龍的武術技法。

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