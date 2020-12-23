今際之國的有栖︱日本刀大戰空手道　「劍道三倍段」是否合理？

由山崎賢人及土屋太鳳主演的Netflix人氣劇集《今際之國的有栖》（今際の国のアリス）大獲好評，劇集亦成為香港排行榜第二位。這套由漫畫改編的真人版劇集，大玩末日懸疑解謎劇情，讓觀眾看得緊張刺激。鬥智以外，亦有各式鬥力情節，在第一季最終章中，反派佐村隆寅

以日本刀大戰水雞的空手道，相信看過的朋友都記憶深刻。這一幕有評論說應驗了日本人所說「劍道三倍段」論，究竟這個說法是怎麼？是否合理？這次便和大家討論這個問題。

下文含劇透，未看的朋友請先行離開。

Netflix人氣劇集《今際之國的有栖》，飾演水雞的朝比奈彩，以空手道迎戰敵人。(網上圖片)

(下文含劇透，最後逃生門)

有九頭身的朝比奈彩（左）。（＠asahina_aya／Instagram）

在第一季最尾一集劇情中，「海濱」因「遊戲」展開而發生大屠殺，一直以比堅尼示人的水雞（朝比奈彩 飾），在面對粟國派的佐村隆寅（柳俊太郎 飾）時，終於展露真實身份。她在男兒身時原來是空手道水雞館館主的兒子，但因性別取向而不獲父親體諒，可是卻練得一手空手道。另一邊的佐村隆寅，樣貌猙獰，在戲中一直以一把長長的武士刀來殺敵，最終迎來了他與水雞一戰，可惜在短短兩三招內，不敵水雞徒手搏擊技術而戰敗，並受對方一個高踢中頭而倒地。

【水雞徒手迎擊日本刀過程】

+ 2 + 2 + 2

段數究竟是否直接反映實力？

兵器對徒手搏擊，在日本武術圈中流傳了「劍道三倍段」這個說法。這個說法大意指短手打兵器之長，需要三倍的實力；短兵搏長兵，同樣也需要三倍的實力。武者要以空手應付拿刀的敵人，他的段數得是拿刀的人的三倍才有能力應戰對方，即要應付劍道一段，徒手者起碼要有三段的實力。

但首先，如果我們照字面理解「劍道三倍段」，就會發現這個說法有一個核心問題，那就是「段數究竟是否直接反映實力」。現時很多武術段位都與其教導能力與年資有關，而不是和其實力有關，尤其是高段位者大多已有一定年紀，運動能力必定比年少時差，實力也不會隨段位上升而繼續提升。

《今際之國的有栖》第一季中，水雞對戰佐村。（影片截圖）

就算是以「實力為三倍」去看，也很難支持這個說法。時至當代，對戰搏擊主要發生在運動競技項目中，對決雙方都是徒手對徒手，或兵器對兵器。徒手對長兵器的比武，除了發生在武俠小說中，便只有在影視作品中見到這些情節。

在沒有練習的情況下，平常只是練習拳腳的人，就算是職業選手，面對持刀的人依舊不利。雖然不時能看到有拳手可以擊退持械賊人，但同時被刺中受重傷的人亦大有人在。

就算平常有練習徒手對上兵器，到真正遇到危險時也難以確保可以施展出來。最簡單的解釋是，假如徒手真的這麼容易就勝過兵刃，兵刃根本不會需要被研發出來。假如想嘗試也不難，只需準備一件全白的襯衣及一支口紅(或紅色墨水筆)，然後跟朋友試一試防刀動作，看看身上會沾有多少口紅劃痕。

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《今際之國的有栖》中，朝比奈彩飾演水雞（左）。（影片劇照）

最好的徒手防刀術

過去《本應打999可以求助》曾說過，要留意刀刃所造成的傷害是肉體不能承受的，縱然不是一擊致命，亦會影響身體表現。除非你被迫到毫無退路，而對方是抱著「納命來」的心態持刀攻擊你，否則還是不要擊打他持刀的手，而應想想如何去逃跑：因打擊他們持刀那隻手其實並不能幫到你逃難險境。

如果你發現自己處於某種狀況，那裡有人向你亮出刀子，要求你交出錢包，但你嘗試進行防刀術，那麼你是在浪費你的生命。（無論你有多高的武術修為）

或許防刀術在某程度能夠應對持刀襲擊的情況，而且因時間不同，我們也知道「並非你想遠離衝突，衝突就會遠離你」，但防刀術絕對不是看看影片，私下練習幾次便能真正用上。終究練習的情況跟現實情況，無論在強度、變化、緊張程度等等不全相同。在平衡成功的可能性及失敗的後果後，就會發現「錢財身外物」，不要隨便逞強。

徒手對刀，還是看劇集看電影好了。

《今際之國的有栖》是近期Netlfix人氣日劇。（Netflix)

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