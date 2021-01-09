The Rock｜曾全身上下只剩下7美元　不忘好友當年恩情贈新車報答

荷里活影星及前職業摔角手 Dwayne "The Rock" Johnson一向以慷慨而聞名。除了在聖誕前夕向一位喪妻後獨自努力照顧兩名孩子的父親發出慰問，並向他及其家人送上聖誕節禮物外，The Rock早前也向自己的多年好友兼自己人生中的大恩人Bruno Lauer送上一部全新的貨車，以報答當年照顧自己的恩情。

The Rock。圖片來源：Getty Images

由職業摔角巨星成爲現時收入最高的荷里活影星之一，The Rock一生中面對過數次的人生低潮。當中最著名的除了曾在早期的WWF比賽中被數千名觀眾一同報以噓聲外，就是他在中學時因為家人沒錢交租而被迫離開夏威夷，以及在大學畢業後因為被職業美式足球隊解僱，而發現自己全身上下只剩下7美元的「7元時刻」（Sven Bucks Moment）。 （後來The Rock旗下不少的公司和計劃都以Seven Bucks為名去紀念這個人生轉捩點）

以自己成名前的經歷為主題，The Rock近日開始拍攝一齣名爲《Young Rock》的電視劇，而早前他就邀請了曾兩次向未成名的自己伸出援手的多年好友Bruno Lauer到《Young Rock》拍攝場地中重聚。不過除了敘舊外，The Rock更即席以一輛全新的貨車送贈這位多年好友，以報答當年的恩情。

曾兩度收留The Rock

圖片來源：The Rock官方Instagram - https://bit.ly/3hVt6y6

The Rock在Instagram上分享了兩人再會的片段以及一段貼文，詳細講述了兩人如何相識和Bruno如何為年輕的The Rock帶來護蔭。

The Rock表示自己在15歲時，因為家人沒錢交租而被迫離開夏威夷，去到美國投靠正在田納西州納什維爾（Nashville）工作的父親。但因為父親也是摔角手的關係，The Rock並非與父親一同居住，而是與當時負責職業摔角幕後工作的Bruno Lauer一起住汽車旅館中的一個小房間内。

Bruno可以（而且應該）說「絕對不可以，我不會讓一個我不認識的小鬼留宿」。但是他沒有。他接受這個愛惹麻煩小鬼，而我們成為了終生的好友。 The Rock

除此之外，當23歲的The Rock成爲職業美式足球員的夢想破滅，面臨人生低潮而決定轉職為職業摔角手時，在孟菲斯（Memphis）接應The Rock，讓他搬進自己的車屋一同居住的也是Bruno。

大約9年後，當我口袋中只餘下那著名的「7元」時，我在田納西州孟菲斯開始了我的職業摔角生涯，而再一次，我沒有住處，是Bruno讓我住在他的車屋中，直到我能自立爲止。 The Rock

以新車報答恩情

除了兩次為The Rock提供住處外，The Rock更回憶起Bruno曾把身上最後的40美元送贈The Rock，讓他能夠從一名癮君子手上買到了自己的首部汽車。雖然那只是一部破破爛爛的舊車，而且後來兩人在駕車途中更發現後座原來還有另一名癮君子正在睡覺，不過The Rock依然對此非常感激，並在與Bruno閑談的期間突然向他送上一部全新的貨車。

Bruno，祝你聖誕快樂。因為你幫助我 「買」了我自己的第一部車，我認為我應該要報答你，並買你一部100%沒有癮君子藏在後座的新車。 The Rock

在獲得新車後，Bruno感動落淚，表示從來沒有人會為他做過這樣的事情，並表示The Rock是他最喜愛的人，但並非因為他送贈他新車，而是因為The Rock的為人。

最後，The Rock更在貼文上表示，當Bruno決定退休的時候，The Rock一定會照顧他，讓他無後顧之憂。

兄弟，我愛你。你的善良和熱心協助了我改變我人生的軌跡。 當你準備從「業務」（指職業摔角）退休時，你只需說一句話，我會讓你無後顧之憂。 The Rock

職業摔角幕後的萬事通

Bruno Lauer在職業摔角業界中其實也是名人。14歲就已經開始接觸職業摔角的工作，除了賽事和摔角手安排的工作外，Bruno也曾以Harvey Wippleman的藝名於WWF（WWE的舊稱）為不少的著名摔角手擔任幕前經理人，甚至在2000年的一次劇情中男扮女裝贏得WWF女子冠軍，成為WWF中唯一一位奪得女子冠軍的男性。

+ 2 + 2 + 2

另外，在幕後工作了多年，綽號Downtown Bruno的Bruno Lauer也被視爲職業摔角的萬事通，專爲賽事解決後台各式各樣的奇難雜症。The Rock更曾在2020年中表示Bruno Lauer是他自己心目中的「最偉大的人物」（Greatest of All Time），Steven Austin也只能是在第二位。

In wrestling? Easy answer; when I was 15 (broke & evicted) this man let me live with him in Nashville 🙏🏾

Downtown Bruno.

Most don’t know who Bruno is but a few do.

My brother @steveaustinBSR comes in a very close 2nd 🤣

Cheers to life’s wild and unpredictable journey 🍻#goat https://t.co/quc12kXqys — Dwayne Johnson (@TheRock) June 27, 2020

【資料圖片】

延伸閲讀：

XFL｜The Rock出手打救WWE副產品 UFC主席教路如何經營新興運動

【摔角】黑熊Terrible Ted 曾與The Rock父親拍檔雙打賽

【Hulk Hogan】力挽狂瀾讓職業摔角成風潮 曾被The Rock衷心感激

柔道．西鄉四郎｜講道館四天王之一 《柔道龍虎榜》的主角原型

有超能力還要學普通武術？ 改造身體下的武術反思｜武編周記