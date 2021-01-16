【想見你的愛】極真空手道冠軍橫濱流星　拍催淚片演失意拳擊手

由《明天，我要和昨天的妳約會》導演三木孝浩執導，《東京妄想女子》吉高由里子、《初戀那件大事》橫濱流星主演的催淚愛情新作《想見你的愛》，將於2021年1月22日在台灣上映。日本新生代鮮肉男神橫濱流星在片中化身失意拳擊手，這位從小便是空手道高手的專業演員，為角色而於開拍前展開兩個月特訓，成功增重10公斤，練出一身精實壯肌！

劇情描述吉高由里子飾演一位因意外喪失視力的盲女，與橫濱流星飾演的失意拳擊手，兩人相遇後相愛，卻遭遇重大轉折。電影更邀得韓國人氣偶像團體BTS防彈少年團演唱主題曲〈Your eyes tell〉。

2011年橫濱流星以15歲之齡，奪得極真空手道青年組55kg組世界冠軍。(網上圖片)

曾遊香港訪李小龍像

1996年出生的橫濱流星，自小學一年級開始學習極真空手道，在2011年第7屆國際青少年空手道選手權大會中，以15歲之齡奪得青年組55kg組世界冠軍。他的成名過程與香港也有着不解之緣，他的首本個人寫真集《流麗》就是取景於香港，當時還專門朝聖拜訪李小龍雕塑，向這位前輩致敬。去年在日劇《輪到你了》中大展空手道身手，亦曾於綜藝節目中示範高踢腿，一腳飛踢2米20高，技驚四座，成為日本新生代演員最好身手代表人物，據說他多套要施展動作的戲份，都不需用替身。

橫濱流星曾在綜藝節目中顯身手，踢腳至2米20高。(網上圖片)

據導演三木孝浩表示，橫濱矯健的身手成為此次角色首選演員。導演曾看過他空手道冠軍賽的影片，對他敏捷的身手和絕佳運動能力備受感動，在《想見你的愛》多場擂台賽對打戲中，導演更專誠邀來多位知名職業拳擊手客串演出，和橫濱真實對打。有幕和客串演出的職業拳擊手在擂台上真實對打，使出驚人的「超強高踢腿」，讓對方直呼：「拍完後連我都有點頭昏了！」

橫濱流星所學習的極真空手道，為大山倍達於1965年在日本創立的空手道流派，以全接觸式比賽聞名。自1969年起，極真空手道會每年主辦全日本空手道大賽，以及每隔四年舉辦一次全世界空手道大賽，參賽者不會穿戴拳套及護甲等護具，只限制不准用拳、肘擊打頭部，以及不能攻擊眼、喉、下陰等要害部位，其他部份皆可攻擊，有練習者視勝出這比賽為空手道之最高榮譽，因此橫濱雖然只是青少年組冠軍，但在空手道界來說都是實力的象徵。

所以大家以後看日劇見到這位「小鮮肉」，不要給他身削的身形而小看他的身手啊！

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