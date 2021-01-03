鐵拳浪子｜擂台上燃燒殆盡　五十年後依然讓人感動不已的熱血經典

於1968年1月1日號的《週刊少年》上開始連載，由高森朝雄（梶原一騎）原作、千葉徹彌所繪的《鐵拳浪子》（《小拳王》）被視為日本漫畫史上最有影響力和最具代表性的漫畫之一。雖然以拳擊為主題，但《鐵拳浪子》並沒有在拳擊技術上作太多的描述，而是集中在主角矢吹丈如何為了自己的堅持而在擂台上拼盡全力。

矢吹丈。圖片來源：https://bit.ly/354VVD4

《鐵拳浪子》（又稱《小拳王》、《明日之丈》，日文原名《あしたのジョー》）講述在東京貧民窟生活，終日打架生事的不良少年矢吹丈在前拳擊手丹下段平的引導下，漸漸對拳擊產生了興趣。雖然原本只是想把拳擊用在打架上，但卻因為在少年感化院中遇上天才拳手力石徹，讓矢吹丈燃起了鬥心，讓他決定以成為職業拳擊手為目標，追逐「宿敵」力石徹的身影。

之後，在矢吹丈的努力下，他由一位游手好閒的流氓，轉變為日本拳壇的巨星，但同時，在自己身心上也漸漸變得傷痕累累 .....

當代日本工人階級的偶像

假如以現時的拳擊漫畫來當指標的話，《鐵拳浪子》或許未能滿足到讀者想看到熱血拳擊的口味。雖然《鐵拳浪子》以拳擊為主題，亦有一些如彈跳攻擊和螺旋拳等的熱血絕技，但故事本身並不是太着重技術上的描寫，而主要集中在矢吹丈的成長以及他面對的各種矛盾。

不過在連載的時候，矢吹丈從一無所有到成為知名拳手的故事引起了1960年代日本讀者的共鳴。在60年代，日本社會正處面對貧富懸殊的問題，而故事中的矢吹丈或是教練丹下段平等角色正正是住在東京貧民窟，受到外界排擠的問題人物。但是這樣的一個流氓卻憑天賦和努力而成為了世界知名的拳手，讓矢吹丈頓時成為當時日本新左派的工人階級人士和大學生心目中的偶像。

矢吹丈的影響力甚至讓日本赤軍派在「淀號劫機事件」時，於在聲明中表示「我們都是明日之丈」（われわれは明日のジョーである），可見當時《鐵拳浪子》對日本社會帶來的迴響。

熱血漫畫指標

《鐵拳浪子》除了成為當代的一個社會現象外，也為之後日本運動和少年漫畫奠下了熱血故事所需的重要框架。故事中的宿敵之戰以及角色打不死的精神，時至現在也是熱血動漫中決不會少的元素。

至於主角矢吹丈在故事最終一戰後，坐在繩角力盡而逝的一幕更成為動漫畫界中最著名的場面之一。

雖然後期也有說法指矢吹丈其實沒有在那一幕中死亡，而當時的編輯部也沒有明確說明他的生死，但梶原一騎和千葉徹彌在早期的說法多是偏向矢吹丈在擂台上燃燒殆盡，力戰而亡。

關聯作品

在原著漫畫大受歡迎下，《鐵拳浪子》分別在1970年和1980年推出了兩套電視動畫，並再以電視動畫版剪輯成兩齣劇場版。另外，除了在1970年曾拍攝真人版電影外，《鐵拳浪子》在2011年也曾翻拍新的真人版電影，並由山下智久飾演矢吹丈。之後在2015年更被改編為舞台劇在東京演出。

2011年真人版電影。圖片來源：https://bit.ly/2KML3Tz

去到2018年，為了紀念《鐵拳浪子》誕生50周年，TMS娛樂推出了以《鐵拳浪子》為藍本的《Megalo Box》，將故事舞台由60年代的東京轉移到近未來的世界，並繼續貫徹了原著中的熱血以及向強勢挑戰的精神，成爲《鐵拳浪子》的精神續作。

《Megalo Box》其中一款宣傳海報。圖片來源：https://bit.ly/38qfYuy

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