《驅魔麵館》用巴西柔術三角絞驅鬼　咬大髀真的可以破解降服？

近日播出的《驅魔麵館》大受好評，收視甚至超越了《Sweet Home》。在美女金世正的一場打戲中，竟然出現了巴西柔術的三角絞。可是，小編發現了兩個穿崩細節，令招式現實感大打折扣。

▍「最索驅魔人」金世正《驅魔麵館》大打「三角絞」

日前熱血爆棚的《驅魔麵館》登陸Netflix，雖然沒有華麗的演員陣容，但憑劇情和演技獲得超高評價。

改編自漫畫《驚奇的傳聞》的《驅魔麵館》，由劉俊相、金世正、趙炳圭、廉惠蘭主演。劇情主要講述驅魔獵人組織「Counter」以麵店「姐姐的麵館」作偽裝，專門收服來到人間追求永生的惡鬼。男主角蘇炆（趙炳圭飾）是一位跛腳高中生，突然有天意外獲得捉惡鬼的能力，繼而加入了組織成為驅魔人，更在捉鬼的過程中揭開父母當年的死亡真相。

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當中飾演「都哈娜」的金世正成為網民熱烈討論的話題，更獲封為「最索驅魔人」！

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在第五集中，蘇炆跟蹤惡靈白香熙（玉子妍飾）到電梯內，卻被惡靈識破並把蘇炆給打暈。幸而荷娜（金世正飾）及時趕到，在電梯內跟惡靈展開一場惡鬥！

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在搏鬥中，荷娜被惡靈單手抓起，雙腳離地無法反擊。情急之下，荷娜具然使出巴西柔術（Brazilian Jiujitsu）的降服技——三角絞（Triangle Choke），逼使惡靈把荷娜摔到地上，最後張口「咬大髀」破解掉三角鎖。

二人進一步纏鬥時，惡靈以高跟鞋作為兵器，把荷娜擊至半死。正當荷娜快要被惡靈給殺死時，蘇炆正好醒來，救了荷娜，並且剛好賈模度（劉俊相飾）趕到現場，一拳就把惡靈揍暈。

雖然這場打鬥的動作編排十分精彩，可惜在三角絞動作上出現了兩個細節失誤，使招式現實感大打折扣。

▍穿崩位一︰咳嗽

頸降服技大致分成三種︰Neck crank，氣絞（Air choke）及血絞（Blood choke）。Neck crank是以扭動擠壓頸椎作降服，氣絞以擠壓氣管令其受痛及無法呼吸作降服，血絞則以擠壓大動脈令血液無法運到大腦失去意識作降服。

三角絞（Triangle Choke）是一種以雙腳形成三角狀，夾緊對手一邊頸側和另一邊腋下的降服技。大部分情況下，三角絞（Triangle Choke）都是一種血絞。

因為當雙腳同時施加壓力時，大腿會壓迫對手一側的頸動脈，另一邊腳會使對方肩膀、三角肌壓迫他自己的另一側頸動脈，令對方的血液未能運上大腦。如果應用得當，對方有可能導致在幾秒鐘內失去知覺。

當三角絞是一個血絞時，咳嗽便成為不大自然的事了。不過，一些未成形的三角絞，的確有可能擠壓到頸前方的部位，令氣管感到不適。且看看劇中的狀況。

在荷娜背部靠住電梯、正對惡靈的情況下，荷娜的腿部只能纏到惡靈的兩側，理論上不會擠壓到氣管。而從擷圖可見，荷娜大腿的確沒有些微擠壓到惡靈頸部前方，而且三角絞還未成形應該無法擠壓施力。

由此可見，惡靈咳嗽的反應便有些奇怪了。應該，只是惡靈突然喉嚨痕癢吧⋯⋯

（題外話，假如惡靈真的力大無窮，應該不會那麼容易勒暈吧⋯⋯）

▍穿崩位二︰咬大腿

咬大腿是傳說中破解「三角絞」的方法之一，因為在雙腳仍未扣起、頸前尚有空間的情況下，咬向腿部可令對方受痛鬆開。以下分析一下片中的情況。

（亦有說「鳳眼拳」亦可破此招⋯⋯）

可是翻看片中情形，荷娜已經扣起雙腳，雖然離完成三角絞還差一段距離，但小腿已對惡靈背部施加壓力，令大腿貼近惡靈頸部及胸部。而且直至惡靈咬下之前，荷娜的大腿完全位於惡靈下巴以下並貼近頸側，理論上即使惡靈下巴向下亦咬不到荷娜的大腿，倒是全身壓下去咬其軀幹較為可行。但從惡靈噬咬的角度高度來看，應該不足以咬到荷娜的軀幹。而當惡靈咬下去前，荷娜卻不自然地鬆開了緊扣的雙腳。

以上影片示範了當三角絞成形後，受絞者基本上無法張口噬咬。即使口部恰好張開，亦很可能因雙腳收緊的壓力而下巴受傷。

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