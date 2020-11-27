李小龍80周年誕｜由電影到武術　看為何複製李小龍總是失敗

李小龍誕辰80周年，我們寫了不少文章去紀念這一位巨星。除了懷念，很多人更想複製他：複製他的動作、複製他的外表、複製他的電影、複製他的成功，只不過大多數都失敗收場。究竟原因在哪？

李小龍。圖片來源：https://bit.ly/3mplvtj

李小龍的「開發利用」

網上有一名詞「Bruceploitation」，即是Bruce Lee 加 exploitation(開發利用)。簡單來說就是在不同的媒介中，如電影、遊戲中，重用李小龍的外表和動作。70年代有大量借鑑李小龍的電影，例如《一代猛龍》（1974，主演為黎小龍）、《龍拳精武指》（1976，主演為呂小龍）、《李三腳威震地獄門》（1977，主演為梁小龍）、《精武指譜》（1979，主演為巨龍）等等。這些電影的除了名字與李小龍過往的作品有某程度的相似外，擔任主角的演員名字中都有個「龍」字，在電影中的造型也酷似李小龍。有說成龍在主演《新精武門》（1976）的時候，本來也是想以「複製」的方式去成爲「下一位李小龍」，但失敗後才創新戲路，開啟了動作喜劇的熱潮。

大量遊戲角色也是Bruceploitation的體現，有的有版權，所以是「李小龍的電子角色」，例如1984年的《Bruce Lee》（Atari）、1989年的《Bruce Lee Lives》（MS-DOS）、1993年的《Dragon - The Bruce Lee Story》（超級任天堂）、2002年的《Bruce Lee Quest of the Dragon》（XBOX）等都是打正李小龍的名號出版。

+ 6 + 6 + 6

亦有些雖然沒說自己是李小龍，但怎樣看都是李小龍的「模仿」角色，如經典格鬥遊戲《街頭霸王》系列中的飛龍或《鐵拳》系列中的Marshall Law都是當中的表表者：

+ 5 + 5 + 5

在武術上，除了學習截拳道的人會模仿一些李小龍的動作，也有拳手會以模仿李小龍作為特色，例如曾出戰K-1的Tony Valente和綽號Bruce Leeroy的UFC拳手Alex Caceres都喜歡模仿李小龍，不過可惜戰績一般 。

為什麼複製總是失敗

首先要說明的是，「致敬」與「複製」是兩個概念。很多熱愛李小龍的影星、武術家，都會在外表上模仿一下偶像，這類模仿是一種「致敬」，即「刻意採用之前作品中的相同要素來表示對其貢獻的敬意」。「致敬」使人有熟悉感，想人再次記起模仿的對象，而不是單純希望複製或者代替他。

很多「Bruceploitation」的作品，在不加思考下重用李小龍的「一切」，而且是作商業用途。大量以「龍」作戲名的電影，只是想急於接住李小龍留下來的名氣，以及填補失去他之後的市場空隙：找個演員演員碰碰鼻子，出招時高聲呼叫，踢幾腳，耍耍雙截棍，然後就想大家覺得很「李小龍」。

《神威三猛龍》中的三位「李小龍複製人」。圖片來源：https://bit.ly/3o4otUr

當然，兩者的界線是含糊的，例如那些黑人主演的「李小龍電影」，究竟算是「致敬」還是「複製」？不過，就算分辨不了是「致敬」還是「複製」，相信大家都會認同一件事，就是大部份的「Bruceploitation」作品，都是失敗之作。

或是濫竽充數，或是粗製濫造，甚至希望魚目混珠，總之大多數「Bruceploitation」電影的質素都很低。大家可能會覺得是劇本問題，但1978年上演，原劇本由李小龍創作的《無聲簫》，在電視劇《功夫》的主角大衛卡烈顛飾演下，最後也是失敗收場。（有關《功夫》與李小龍的關係，可參考：【Warrior】李小龍生前未能完成 女兒重整當年手稿拍攝《戰士》）。

既然不是劇本，那可能是演員問題？70年代有大量以「X小龍」或「XX龍」為藝名的演員出現，很多的確在風潮過後就消失了，但仍有一些動作演員在及後可以打出名堂，例如梁小龍及上文提及的成龍。這些演員難以叫作是「差」的動作演員，但為何那些「Bruceploitation」作品依舊失敗收場？

原因很可能十分簡單，就是他們都不是李小龍。當時急於複製李小龍的成功，卻忘記了人類歷史中只有一個李小龍，然後大家都不是李小龍。沒有李小龍的李小龍電影，就是失敗之作。你能夠想像《龍爭虎鬥》不是李小龍作主角嗎？《猛龍過江》最後跟羅禮士對戰的不是李小龍，而是另一位武打演員，還會有一樣的影響力和票房嗎？

相比起電影，李小龍的「複製人」在遊戲中表現不錯，可能是媒介不同，使人不覺得突兀；也可能是電子世界始終不同現實世界，電子角色的還原度可以很高（就算畫質差時也是，例如《鐵拳3》雖然畫面在當今來看不算好，但當中的「李小龍」仍很「李小龍」)，高到令人信以為真。

李小龍想不想我們複製他？

在【李小龍】經過47年發展過後 再談李小龍在搏擊中的特殊意義一文中，我們討論了李小龍對於搏擊運動的意義。以下一段正是關於「模仿」他的動作：

「很多時候我們會想去模仿偶像，去學習他的動作和想法，李小龍自然在此一列。從來模仿都不是問題，學習的第一步就是模仿，但模仿不代表要失去自我。

在模仿時，我們想像自己有模仿對象的威力，可惜卻忘記了一個最基本的問題：你根本不是你所模仿的對象。身體的不同是一個因素，經驗也是，在這個前提之下，你沒可能做到那位被模仿者打出那一個動作時的效果。

因此，在經過模仿學習後，就要靠實踐得知這個技術合不合用。一位好的教練，不會把自己的得意技，硬塞給自己的學生。學生用得到當然好，但當嘗試後也達不到效果，教練就要跟他一同尋找應該走的路。因此，教練、老師應是一「指南針」。」

一位清新、原創的、大師級的教練是罕有的。為了作「指南針式」迴響的需要。 李小龍

不論是電影還是武術，單純模仿、複製，得出來的結果總是令人失望。因為每個人都是獨特的，最終都要找到自己的方式，正如李小龍所說，達到「守、破、離」。

他代表的不是某一套技術，技術會進步，會更替；他代表的不是某一種衣著，某一種叫聲，某一套動作；這些我們都複製不了，也不應複製，因為我們不是他。

他代表的是一個精神，而精神在不同時代都會繼續存在。精神難以複製，卻能傳承，如何「如水」一樣應對事物變遷，卻又不失自我與本心，正是我們應該學習的事。

延伸閲讀：

精武英雄｜李小龍李連杰形象合二為一 陳真大打截拳道向巨星致敬

【Ron Van Clief】曾演《龍爭虎鬥精武魂》 UFC史上最高齡參賽者

李小龍80周年誕｜香港影圈龍迷處處 甄子丹周星馳歐錦棠也不例外

李小龍80周年誕│曾為最年輕龍哥模仿者 八十後受啟蒙踏演藝路

【標殺令】致敬李小龍和邵氏武術電影經典 集大成的暴力美學

【側踢分析】李小龍腳法風靡全球 踢技當中三大實用搏擊優點