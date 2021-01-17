居家訓練｜日本不敗美女拳后璃奈　在家5招輕鬆練靚腹肌

最近，日本踢拳美女拳后ぱんちゃん璃奈推出了一段在家訓練影片，教大家5招輕鬆練出完美腹肌。

▍日本新世代美女拳后——ぱんちゃん璃奈

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岡本璃奈，高164厘米，出戰量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈（Pan-chan Rina）。她在去年8月擊敗勁敵MISAKI，以8戰全勝之姿成為REBELS 女子46公斤級「初代女王」。及後在11月，璃奈擊退挑戰者MARI，成功衛冕，並把不敗紀錄推至「9戰全勝」。

日前，璃奈便在REBELS、KNOCKOUT的年度頒獎典禮獲得了「殊勲賞」（類似杰出表現獎）。

璃奈在1994年3月17日出生於大阪豐中市， 從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan (小芳)，她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

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璃奈個性十分開朗外向，不時會在社交媒體上分享多姿多彩的個人生活點滴，有時跟小狗玩耍，有時吃著各式各樣的美食，有時到海邊遊玩。

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▍璃奈教你5個修腹動作 練出完美腹肌

最近，這位日本當紅、「美貌與實力並重」的踢拳拳后推出了一段在家訓練影片，教大家5招輕鬆練出完美腹肌。

▍第一式︰V型仰臥起坐（20次）

此動作以仰臥起坐原理為主，同時進行上、下半身抬舉，讓身體呈現V型狀態。捲腹時盡量把膝蓋貼近胸部。若感到難以平衡，可雙手微微支地協助平衡，但切記不要過分使力推地撐起上半身。

▍第二式︰L字觸膝（20次）

上身平躺在地，雙腳提起成90度。腹部發力捲起上身，雙手觸膝。動作過程中注意保持腹部持續發力，捲起上半身使指尖觸碰腳踝位置，之後還原。

▍第三式︰直腳V型觸脛（20次）

單腳伸直稍微離地，另一隻腳伸直提起。上身捲起時，雙手觸摸腳脛。腳尖用力指前，使腳伸直。雙膝千萬不要屈曲。

▍第四式︰側向捲腹（20次）

雙手抱頭，把重心放在腹部，往膝蓋方向上舉，扭轉側腹，左右兩側輪流進行動作。以手肘內側觸到膝蓋外側。這動作能收緊腹部內側肌肉。

▍第五式︰L字捲腹定住（20次）

雙滕抬起成90度，雙手輕輕搭在膝蓋上，捲腹收緊20秒。主要靠腹肌收緊定住。

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