UFC 257｜McGregor對陣Poirier賽前分析　最強左拳的破解攻略法

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-21 19:48

UFC 257 即將在今周末舉行，MMA 巨星Conor McGregor 強勢回歸（已經多少次了⋯⋯）對上前暫代冠軍Dustin Poirier。到底「最強左拳」碰上「鑽石硬漢」誰能奪勝而歸呢？本文詳細分析二人的技術特徵，以及預測Poirier破解「最強左拳」的攻略法。

▍Conor McGregor 的技術分析

+ 4 + 4 + 4

一提起McGregor，很多人馬上會想起他那堪稱藝術的「最強左拳」。Jose Aldo、Eddie Alvarez 、Chad Mendes等一眾好手都敗於其左拳之下。

若硬要為McGregor 歸類的話，他可以算是「距離型反擊拳手」。不過，McGregor 的最強之處並不單單在左拳之上，反是在於他擅長以各種方式（踢擊、挑釁、步法）作部署以最大化左拳的威脅，以及他那過人的距離感和時機把握力。

McGregor 在進攻拳擊時，擅長打出長距離的拳擊，營造安全距離的假象，繼而借助刺拳掩護趨前，以左拳擊倒對手。另一方面，遠距離的拳擊亦可以使McGregor 保有足夠的反應距離，好讓部署「最後殺著」。

McGregor 之所以能打出比其他人更長的拳擊，主要是因為他獨特的架式。第一，他採用「正身反架」，使其左手能夠前置，縮短打擊距離，同時能讓左手採取較佳的直拳打擊軌跡，更可加快反擊拳的還擊速度。第二，馬步較大後腳前跟離地，讓重心分得較開，不易墜前。第三，前腳腳尖稍微內指，使髖關節受限於膝關節，較難前衝。

至於Conor最令人驚奇的反擊拳，重點在於極佳的距離操控、打擊時機和出手速度。「正身反架」讓後手能離對手更近；「馬步較大頭部前置」能避免閃避時上身過分倚後而失去重心，同時亦能誘使前方瞄準頭部來打擊；「後腳腳跟離地」讓他在後退或前進能借蹬地擊出左拳，並保持移動能力。可是這些表面技術都不足以令我們成為Conor，或者就跟Conor他自己所言：

我有技術，我有時機，我有精確性。當用上露指拳套時，只要有足夠的力度，正確的時機，人類的下巴不能承受。 Conor McGregor在擊倒Aldo後的新聞發布會中說

另一方面，McGregor擅長以中距離拳腳作出外圍打擊，一方面讓對方無法輕易趨近並逐步削弱對手，一方面引誘對方主動踏入左拳的致命反擊中。

在他早期的比賽中，他確實較多用拳，但愈到後期，他就愈多使用踢技。而他多樣的踢技，也變成了他其中一個的招牌。很多時候，他會依靠踢技來創造機會，如對上Chad Mades時，他就使用不同踢擊攻擊對手，消耗對方體力；在最後更以拳踢混合攻擊對方身體，迫對方貼近籠邊，並令對方受傷及防守向下移，創造KO機會。

在跟Diaz的二番戰中，McGregor 便不斷以低掃擊傷Diaz前腳，很大程度地削弱Diaz 的打擊威脅。

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又或是借助拳腳混用，令對方難以預判防守，就如Conor在UFC 246 擊中「牛仔」Donald Cerrone的那記高踢。Conor 在踢擊前先不斷伸出前手觸碰牛仔前手作試探，令牛仔不期然伸出前手應對。經過數次試探後，Conor 再次伸出前手，逮住牛仔前手有動作時，伸出後手接連高踢，令牛仔來不及防守。當高踢準確命中牛仔下巴時，在Conor 的打擊能力下，一切都已成定局。

▍Dustin Poirier 的技術分析

+ 5 + 5 + 5

如果說Conor McGregor 是「反擊高手」，那麼Dustin Poirier 便是「壓迫型進攻拳手」。Poirier 過去會人被人分類為「搏拳型」選手，甚至有時會顯得魯莽，但近年已變成一位組合流暢、又不過分衝前的精準打擊者。

從他跟Justin Gaethje、Eddie Alvarez、Max Holloway、Dan Hooker 的比賽中，大家可見Poirier 擅長主動壓前迫近對手，再以重拳組合精準打出傷害，而他這種高強度輸出是可以維持5回合25分鐘的。

以跟Max Holloway 的比賽為例。因為在力量上有其優勢，Dustin Poirier擊中Max Holloway後的效果，比Max Holloway擊中Dustin Poirier大。因此，Dustin Poirier也不介意更多的壓逼和追擊。但他追擊的方式則並不常見。

他會在組合拳的中途踏步轉架，用以貼近向後退的對手及令對手猜不到下一個攻擊的來源。最常見的是反架他直接打出左直拳，順勢踏步轉成正架，打出右直拳追擊，再順勢踏步變回反架。在踏步轉架中，頭部的閃躲十分重要，而且向下閃躲後踏步也能連接抱腿摔，也可以接低掃，十分多變。

另一方面，Poirier 經常以類似「膀手」的防禦手法去協助自己的壓迫打法。在比賽中，Dustin Poirier多次用Shoulder Roll 去作防禦，但其手肘的位置則比拳擊中的Shoulder Roll 更高，更像是「膀手」跟Shoulder Roll 的混合。

在拳擊中，這種姿勢的好處是肩膊和後手為拳手帶來牢固的防守，同時較易以旋轉、下潛身體、上身後靠來卸開或避開對手的打擊，並可運用已經儲力的後手作出還擊。而且Shoulder Roll 的防守視野和機動性都比抱頭防守優勝，尤其不會像抱頭防守那樣影響一定的視線。Poirier 的肩膀亦是主要防線，而前肘則可以撥開刺拳，撥不開最終也可以用額頭去「撞拳」。

▍「最強左拳」攻略法？「鑽石硬漢」攻略法？

雖然Conor McGregor 跟Dustin poirier 都是UFC Lightweight 的頂尖打擊技選手，但普遍來說McGregor 稍微被看好。

據 oddsshark.com 的資料顯示，Conor McGregor 的賽前賠率為（-315），而Dustin Poirier 為（＋245）。即是假如你買McGregor 贏的話，你要押上 $315美元才可贏到$100美元。相反，假如你買Porier 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$245美元。

話雖如此，Poirier 其實還有相對的機會勝出。

首先，Poirier 面對McGregor 強大的外圍打擊及反擊擊倒能力，他必須處理一個困境：既要縮短距離避免被McGregor 外圍打擊分數取勝，同時亦要避免吃中致命的反擊。若過份急著進攻的話，很可能會步上Jose Aldo 及 Eddie Alvarez 的後塵。

其次，Conor McGregor 的體能一直被視為其一大弱點。自他2008年職業生涯開始起，只經歷過1場5回合戰，那就是跟Nate Diaz 的二番戰。在那場比賽中，Nate Diaz 採取壓迫打法，迫使McGregor 不斷作出打擊，藉此消耗他的體力。及至第三回合，當McGregor 體力下降後，他的步法或重整動作或會露出空檔，使Diaz 進一步以纏鬥搶回優勢。

因此，Poirier 的戰術應利用自身體能優勢，以持續壓迫打法為主，但不宜過份急進作突擊，反而應待McGregor 體能下降後再全力進擊。此外，壓迫至籠邊纏鬥亦可能是致勝關鍵之一，不過要困住體力充沛的McGregor，可以說是「不可能的任務」。

一句來說，「體能」是Poirier 「最強左拳」攻略法的重點。

反過來看，McGregor 亦相當明白自己體能不足的缺點（尤其現在量級的體能負荷相對較大），所以他必須反過來針對Poirier 的弱點作打擊。

McGregor 可以參照Justin Gaethje 及Dan Hooker 的低掃攻略，利用自己擅長的外圍踢擊，針對Poirier 的雙腳進行傷害。從兩場比賽可見，每當Poirier 護頭壓迫之際下段都會露出空檔。雖然低掃未必能一下子擊倒對手，卻能累積傷害，大幅減低對方步法及打擊力量，對拳擊為主調的Poirier 影響更為嚴重。同時，身體打擊亦可以是McGregor 的打擊目標。

無論如何，這場對決都勢必萬眾期待。到底事隔6年多後，Conor McGregor 會再續傳奇，還是Dustin Poirier 成功擊敗最強呢？