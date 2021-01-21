武編周記｜香港也曾當過UFC拳手搖籃　綜合格鬥發展的十年前後

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-21 19:45

近年有追看UFC的話，你大概都應該不會對UFC選手李景亮和Dan Hooker感到陌生。但假如你是最近數年才開始觀看MMA賽事的話，就可能不太清楚在10年前，香港和澳門曾經舉辦過一個名為武林傳奇Legend Fighting Championship的綜合格鬥賽，而現時大熱的UFC拳手李景亮、Dan Hooker甚至前UFC冠軍Robert Whittaker在成名前都曾在這個賽事中出賽。

Legend當年上演了不少的激戰。圖片來源：武林傳奇Legend Fighting Championship官方圖片

早前香港拳手Sasha Palatnikov在UFC 255登場，成功成為首為以TKO取勝的香港選手，為香港綜合格鬥界寫奠下一個里程碑。其實在過去十年，香港的綜合格鬥界也一直不斷發展，也舉辦過不少的本土綜合格鬥賽事。除了Sasha曾經出戰的JUST MMA外，還有IMPI World Series以及武林傳奇Legend Fighting Championship。

Sasha Palatnikov（右）在UFC出道戰迎戰了Louis Cosce。圖片來源：Getty Images

當中，有關Legend賽事的故事可以說是非常有趣，除了它是香港第一個職業綜合格鬥賽事外，就是當時參賽的選手有幾位近年都加入了UFC，並成為了話題選手。

十年前的香港MMA賽事

編輯X有幸曾參與以上所說的三個香港本土賽事，而對Legend的印象就最是深刻。因為2010年時並非MMA流行的年代，電影「激戰」也還沒有上映，大衆對MMA的印象一般都是流於由甄子丹以MMA為動作設計的「殺破狼」和「導火綫」。因為綜合格鬥一詞當時還為普及，在宣傳時還會碰到一些拳迷以「困獸鬥」去稱呼MMA賽事。對於當年宣傳上的難度，詳情可見：武編周記｜十年前在香港想要討論MMA賽事 首先你要不怕激氣嘔血

但除了宣傳外，在製作上也有不少的考慮。首先就是成本。當時香港本地搏擊賽事可以分為較低成本或是較高成本製作兩種，而多數賽事都會選擇前者，以較簡單的製作去減輕成本。不過Legend當時就決定選擇以較高成本，緊貼當時UFC的製作方式，甚至特意在外國找來拍攝團隊為賽事進行拍攝和製作。

在市場目標方面，Legend當時就定下了「亞太區冠軍賽」為目標，以亞洲和太平洋國家的選手為主。Legend當時邀請了不少來自亞太區的好手到香港比賽，例如後來成爲了中國「UFC第一人」的張鐵泉、韓國冠軍Nam Yui Chul、澳洲冠軍Adrian Pang、蒙古冠軍Jadamba等。可惜，由於當時MMA在香港只是起步，再加上缺乏香港選手出場的情況下，早期入場的觀衆都是以外國人為主，要在後期才有愈來愈多的香港觀眾知道這個賽事的存在。

UFC拳手的搖籃

但無可否認，Legend在選擇拳手方面的確很有眼光，除了當時已經當打的選手外，不少當時的新星在Legend 2013年停止營運後來都轉到其他賽事，近年更有不少人是當時Legend希望培養的選手。好像近日打入UFC排名的中國選手李景亮、新西蘭選手Kai Kara-France和Dan Hooker，或是前UFC中量級冠軍Robert Whittaker，當年都是由Legend精挑細選邀請到香港和澳門出賽的選手。

除此之外，近日加入UFC的菲律賓選手Mark Striegl和蒙古選手Danaa Batgerel當年同樣是Legend看重的新星，所以說，在現時的UFC歷史中，香港原來也有一點地位。

10年後的現在

在2013年，因為電影「激戰」大熱，讓MMA有更多的香港人認識。但可惜，Legend剛好在同年停止業務，未能把握「激戰」帶來的熱潮。不過Legend的出現不多不少都刺激了香港本地MMA的市場，不少在香港的拳手都因為Legend而燃點起對綜合格鬥的興趣，也讓不少外國教練選擇到香港教授巴西柔術和綜合格鬥技。更重要的是，Legend打開了一條路，讓大家知道香港原來是可以舉辦MMA比賽，而MMA並非「外國的地下拳賽」。

在Legend結束後**，香港本地相繼出現了更本土的綜合格鬥賽，甚至有電視台製作以MMA主題的真人show，讓現時大衆不多不少都粗略知道MMA到底為何物，也有不少的年輕拳手以成爲綜合格鬥選手以及出戰UFC為目標。

或許，再過多數年，我們都能看到有更多來自香港的拳手在UFC中參賽。

**Legend在2019年宣布復辦，並分別在廣州和澳門舉辦了三個大會。

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