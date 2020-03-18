【空手道】大山倍達也用過　源於沖繩的古法鍛煉：卷藁Makiwara

不同武術都會以不同方法去鍛煉身體抗性，在加強打擊威力之餘，亦保護自己不受傷害。

而當提起空手道時，大家一定會馬上想起「一擊必殺」的「正拳」。在沖繩傳統空手道中，他們就是用名為「卷藁」（Makiwara）的工具，強化拳鋒硬度，煉成「一拳入魂」的鐵拳。



就連「現代空手道之父」船越義珍、「極真之父」大山倍達等空手道傳奇人物，亦曾不斷擊打「卷藁」作為鍛煉。

▍巻藁的構造

巻藁，字面意思就是「卷著的乾草/禾桿」之意，英文稱為"Makiwara"。它是傳統空手道的獨特訓練器材，用以強化打擊部位的硬度，以及鍛煉穩固的打擊結構。



卷藁主要分成「站立式」及「掛牆式」兩種。

「站立式」是最傳統的卷藁種類。將7至8呎（2.1 - 2.4米）長、9厘米闊的木條打進地面，深入地下三至四呎，頂端大約為肩膊高度。木條底部前後以泥土或外物支撐，使其保有一定空間和彈性，不會輕易折斷。木條從底而上逐漸變薄，頂部厚度約為1-2厘米。傳統上，木條頂部打擊位置會以乾蘆葦草纏裹，一方面作為緩衝物，另一方面能對破損的拳面稍作消毒，但現代巻藁的打擊面大多以皮革或膠墊取代。

「掛牆式」則固定在牆壁上，以「夾板」方式，或改以其他彈性物料製作以緩解打擊衝力，模擬「站立式」的打擊效果。

此外，亦發展出圓柱狀的卷藁，以便鍛煉全方位的打擊硬度。

▍卷藁的基本用法

卷藁經常用於正拳、背拳、肘擊、踢擊等練習之中。一方面可以強化打擊部位的硬度，另一方面可以檢查打擊時的身體姿勢是否正確。



▍編輯W注

小編認為「巻藁」練習性質上跟「擊破」相似，能夠鍛煉到「運動競技」以外的武術技巧運用，例如：身體硬度、打擊力度、打擊滲透力、打擊準繩度、身體操控協調、動作結構等。



「卷藁」練習能夠讓初學者初步驗證技術能力的掌握程度，作為技術鍛煉過程之一，逐步提升學員自信心。在實際搏擊中應用技法前，藉著打擊「卷藁」來試驗動作的完成度，以重複擊打來測試技術掌握的能力。

不過話雖如此，我始終認為擊破跟「卷藁」練習只是武術鍛鍊的其中一部份，要掌握真正的武術技巧，必須透過搏擊才能驗證技術的實際效用。始終武術是互動的東西，千萬別活在自己的世界中。

最後附上UFC 拳手"Wonderboy" Stephen Thompson 的影片。他在自己的手部強化訓練中，亦會用上「卷藁」。