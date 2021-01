【Kali】菲律賓武者質疑魔扙打鎖技成效　倡拉距離戰忌打埋身糾纏

撰文: 公相君 最後更新日期: 2021-01-19 16:02

大家經常在一些有關菲律賓魔杖的教學視頻中,見到示範者在近身戰時以短棍做出扭纏(Grapple)動作,以鎖喉或控制對方關節來制服敵人,使對方動彈不得。資深菲律賓武術家Alvin Aguilar最近卻拍片點出這個做法不可取,認為以短棍做出扭纏動作根本沒有成效,反而讓自身置於被反制的危險。

一般以短棍做出扭纏動作,是假設在近身戰時,持棍者透過控制棍的兩端方向,棍的中間或偏中間位置置於敵人的要害或關節,運用槓桿原理施壓,讓棍的中間部位產生動力,使對方身體因擠壓而感到痛楚,或棍身兩端向相反方向發出動力,讓對方關節無法發力而給制服。最常見的短棍扭纏動作,例如有頭部Triangle Choke(三角絞)、手臂Inside/Ouside Upperlock或前臂Triangle Choke。

現年46歲的Alvin Aguilar是一位資深菲律賓武術家和MMA拳賽推廣員,自9歲起學習菲律賓武術,並有25年學習柔術經驗,於2006年成為第一位於菲律賓獲巴西柔術黑帶資格的武者。他亦是菲律賓URCC冠軍賽(the Universal Reality Combat Championship/URCC)創辦人兼主席, DEFTAC Ribeiro Jiu-jitsu Philippines首席教練兼創辦人,現屆菲律賓摔跤聯盟主席。自2013年起開設Youtube頻道,經常分享武術教學、街頭搏擊技巧和有關武術的評論。

【延伸閱讀】菲律賓魔杖豈止是「光棍武術」 其實包羅十八般兵器空手搏擊技法

【魔杖/Kali/Arnis/Escrima】Punyo可留可棄

根據Alvin的觀點,FMA(菲律賓武術)的短棍技術(俗稱「魔杖」)是打距離戰,是在中距離打揮棍動作時才能發揮最大破壞力。在埋身戰時企圖以短棍向對手施展扭纏技(Grappling)根本是不設實際,尤其對手是具經驗打扭纏戰時,更容易施以反制技術。

【用魔杖鎖技給反制的示範】

影片截取自Youtube頻道Alvin Aguilar

影片截取自Youtube頻道Alvin Aguilar

影片截取自Youtube頻道Alvin Aguilar

Alvin邀請了MMA拳手Mike與他模擬示範,他分別施展了頭部三角絞、手臂Upperlock等常見魔杖教學片中見到的扭纏技,在拉扯過程中Alvin很難穩定身體讓短棍施力,原本的擺架很容易給對方拉散,對手亦十分容易扭身擺脫Alvin,甚至施以反制。即使在近身扭纏時他勉強能扭動手腕揮棍(肘和肩關節無法動),但打擊的力度有限,無法做到擊倒敵人的優勢。

影片截取自Youtube頻道Alvin Aguilar

他第二個觀點認為,在中距離時自己可以自由操控手上短棍,但一旦進入近身打扭纏戰,對方其中一隻手捉實自己的棍,這時候手上短棍的操控權,便由自己一方變成二人同時擁有操控權(Gappling with a stick will let your opponent own your stick),自己擁有兵器的優勢大減。他亦提出一個反方的質疑,若打到埋身戰時放棄手上的兵器,改與對手打扭纏技又如何呢?他認為這是極愚蠢的方法,因為一旦對手拾到他主動掉下來的短棍,或多於一個敵人走來拾起那支短棍,這是自己主動為對手送上武器,讓自己陷入險境。

因此,他認為運用魔杖時,應盡量保持與對手的距離,好讓魔杖做出揮打動作。一旦給對方入到近身戰範圍,切勿企圖以手上的短棍施展扭纏技制服對方,或放棄手上兵器打近身扭纏,而應該運用不同技巧讓自己甩身,拉回二人間的距離。

(以上見解屬短片作者立場,並不代表【武備志】立場。)

你一定好奇的「印度八大兵器」,點擊圖片觀看文字說明: