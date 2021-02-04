BJJ｜GSP巴柔教練的「四步論」：利用地面、運用雙腿、壓制、降服

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-04 17:44

在巴西柔術在開始普及時，其中一個很常聽的賣點是：「衝突中倒地的機率極高，因此學習地面技術很重要。」但除此之外，又有什麼原因令巴西柔術選擇地面技術作為核心呢? 傳奇教練John Danaher 就有自己一套「四步」理論解釋此事。

很多武術研習者、包括教練，大多時候都會把注意力放在技術鑽研和練習上。如果要提升技術，這方面的時間投入確是必不可缺的。而有一些大師，他們除了傳授技術外，更深入研究自己學習的武術，再精煉成一個個系統，讓人更清晰地了解自己所學，從而繼續推展。

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John Danaher 正是其中一位。他是 Renzo Gracie Academy 的總教頭，ADCC 冠軍Gordon Ryan 的教練，亦是UFC傳奇拳手 Georges St-Pierre 的其中一位巴西柔術教練。在一次到Joe Rogan 的網上電台節目中，他在解釋自己的腳鎖系統，同時分析了巴西柔術中的核心「四步論」，也給出了一些對於巴西柔術比賽時不同位置打分不同的解釋，極為精彩，在此闡述給大家。

▍第一步：把對方摔倒在地——為什麼巴西柔術選擇了地面？

或許大家會想「這算什麼真知灼見？這不是人所共知的嗎？」無錯，巴西柔術的大部份技術，都是寢技，就算在站立時也是想要把對方摔倒在地，在比賽中更會出現各種先讓自己先倒地的技術。但問題在於，為什麼要把對方拖到地上？

早期一個說法是，很多的街頭搏鬥會被拖到地面繼續，因此地面技術在經驗上時常出現，所以有了更好更多的寢技需求。這在數據上明顯是對的，但是倒地後其實也可以站起來繼續打，亦即是說，對於倒地後站起來的需求也很大，那為什麼大量發展的是寢技，而快速站起來的技術雖然有，卻不是整個系統的中心？

換個說法，為什麼巴西柔術選擇了地面成為自己的戰場？究竟地面有什麼特別？

Joe Rogan 說巴西柔術來自柔道，再繼續研發地面技術，但 John Danaher 指出這只是歷史原因，背後有其物理機制。貼地可以更好地壓制對方，因為對方不能向後走（背貼了地），但如果自己在下方呢？

John Danaher 指出，把對方拖到地面，最大的用處是奪走了對方使用具爆發力動作的機會和能力。他說奧運會中其中一個最具爆發力的項目是擲標槍，同時叫大家想想如果運動員是跪著擲槍，距離會縮短多少。

看 UFC 早期，甚至更早的 Gracie Challenge，Gracie 們也會盡一切想把對方拖進地面，包括 pull guard。除了是因為他們專攻地面，只有 Gracie 懂地戰而其他人不懂之外，也是因為這樣能令對方難以打出跟平常一樣威力的攻擊。

在地上，如果是平躺，基本上除了 up kick 以外就沒有其他具威脅性的攻擊；就算在上位，打出的拳雖然也極具威力，但相比起站立時打出的拳，威力也已有扣減。

所以，地面作為戰場，能使爆發力動作的出現次數減少，也減少危險。

▍第二步：繞過對方的腿——危險的雙腿

正如上段所說，up kick 是很具威脅的攻擊，巴西柔術大師 Ronaldo "Jacare" Souza，在日本對上 Gegard Mousasi 時，就因為up kick而被KO：

在對方的雙腿之間，也容易被人降服。因此，雙腿是危險的，只要繞過去，上方的選手就有莫大的優勢，下方的選手亦難以作出反擊。相反，對下位選手來說，把對方控制在雙腿之間就甚為重要。

▍第三步：作出不同等級的壓制——為何某些壓制在巴西柔術比賽中能取得更高分數？

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第三步，則是作出不同等級的壓制。目標當然是騎乘、取背這些支配力強的位置，在達到這些位置前，也會使用 side contorl、knee on belly 這些壓制。

按 IBJJF (v4) 的規則，pass guard 可以有 3 分，而 knee on belly 有 2 分，騎乘、拿背分別有 4 分。也即是說，單單 side contorl 並沒有特別得分——那 3 分是給 pass guard 的。

但為何背後的分數會如此分配？

John Danaher 指出，這些分數的配置，來自於這些位置可以作出多大的打擊傷害，愈大愈高分。騎乘下出拳當然能對下位對手做成很大傷害，而 knee on belly 也可以空出距離作打擊，反而 side control 時作出的打擊力（用拳的話）就細很多。

這種說法有一定道理。如果分數來自於控制力的話，其實 side control 有時比騎乘更具壓制力，knee on belly 更是很難穩住的位置。

因為巴西柔術比賽不能使用打擊技，為了「補償」這個原有的打擊優勢，所以才會給予不同分數。

▍第四步：降服對手——假如失敗呢？

這一步最為簡單，在進行了以上三步後，就會開始用降服技。（當然，以上所說是上位選手的四步，確實下位選手可以在對方第二步時使用降服技，但這樣也證明了雙腿的危險。）

假如降服失敗，就重複上一步，即壓制的動作；如果壓制失敗，就要努力再次繞過對方的腿；如果對方站起來，就要由第一步繼續嘗試。

John Danaher 說巴西柔術基本來說，是由腳向頭移動的，一個「下至上的單程路」。而之所以他這麼喜歡、及投放這麼多精力去研究腳鎖，是因為腳鎖打破了以上四步，更把「下至上的單程路」變成了「可以上下方向移動的雙程路」。

▍小結：眼界大開

雖然這個解構片段目前已無法連上，但小編當日聽著 John Danaher 平穩而冷酷的聲音，總有點不寒而慄的感覺——但確實是充滿智識的一段對話。

不同人對 John Danaher 的這個系統解釋可能有不同看法，不論是贊成還是反對，他這種系統式解構，確是令人眼界大開。如果讀者有其他意見和看法，歡迎一起討論！

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