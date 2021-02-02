日本「神童」那須川天心踢拳P4P之王　挑戰踢斷棒球棍世界紀錄

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-02 18:01

「神童」那須川天心早前成為《Combat Press》的踢拳P4P之王，彷彿他已走出慘敗Mayweather 的陰霾。去年底，這位日本新一代格鬥巨星又有新挑戰——挑戰以腳脛踢斷棒球棍的世界紀錄。

▍那須川天心的「神童」「最強高中生」之路

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那須川天心（Tenshin Nasukawa）從5歲開始練習極真空手道，在小六年級時開始轉到Kickboxing中訓練。16歲轉打職業比賽前的業餘戰績為105戰99勝5敗1和。昔日被稱為「神童」的他轉眼已是22歲，至今踢拳職業戰績為「40戰40勝30KO」。早前更被《Combat Press》評為踢拳P4P之王

2014年在RISE 中登場，屢屢的連勝加上絕佳的表現（5戰4KO），令只有16歲的他被挑選為RISE輕量級挑戰者，結果天心在第2回合就KO了對手，成為了史上最年輕的RISE冠軍。

2016年12月5日，在日本Kickboxing 組織KNOCK OUT中，以一記Spinning Back Kick KO了 Lumpinee Boxing Stadium王者 Wanchalong PK.Saenchai，令格鬥界大為驚訝，也令人記住了那須川天心這個名字。

2016年年尾，他參加了RIZIN並進入MMA世界。在12月29日為他第一場MMA比賽，對手Nikita Sapun 差不多就能以十字固降服天心，但天心還是撐了下來，並KO了對手打出了逆轉勝。兩天後，就於RIZIN迎來第二場MMA比賽（RIZIN年尾會因為大晦日而連續舉辦比賽），天心更在第2回合用斷頭台/Ninja Choke降服了對手。

在2017年，天心繼續在RIZIN中比賽，其中兩場為MMA比賽，一場為混合規則比賽，天心都順利勝出。在2017年年尾，RIZIN再次舉辦連續比賽，這次天心打的是四人Kickboxing 淘汰賽，結果天心在完全沒有受到壓力的情況下，均以(T)KO擊敗對手，成為賽事優勝者。

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但大家對他的最深印象，必定是在2018年年尾，與 Floyd Mayweather Jr.的那場表演賽。那場比賽， Floyd Mayweather Jr.大概汗也沒多流，就把這位日本格鬥界神童打得落花流水。

對於此次比賽的反思，可以看這篇文章：

【RIZIN】從那須川天心慘敗於Mayweather，我們學懂了什麼?

▍踢拳界P4P之王 挑戰踢斷棒球棍世界紀錄

在去年年底，這位日本新一代格鬥巨星又有新挑戰——挑戰「1分鐘內以腳脛踢斷最多棒球棍」的世界紀錄。

舊健力士世界紀錄由德國一名36歲的泰拳、空手道、忍術教練於2016年所創，當時踢斷的球棒數目為65支。

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場地設置為一行放置5支球棒，每支相隔1米多，左右設置兩行。在一分鐘之內，天心以順時針方式，以他那KO無數對手的左腳腳脛踢斷球棒。挑戰開始後，天心以一步一腳的節奏開始踢擊球棒。

但在挑戰過程中，部份協助人員手忙腳亂地沒有放好球棒，而天心亦數次因為踢不斷球棒差點跌倒。在挑戰完結後，天心馬上累透坐倒在地。腳脛更有明顯紅腫，

最後，天心成功在1分鐘之內以腳脛踢斷了65支球棒，平了現今的健力士世界紀錄。

▍武編後記

編輯W出身於韓國傳統武術，擊破是當中訓練的其中一環，因此深深感受到擊破技術跟搏擊技術相通之處及其真正技術含量。不少搏擊習者一見到「擊破」動作，便很容易直接「嗤之以鼻」，要不質疑片般「造假」，要不取笑它們「花拳繡腿」，甚至誤以為是「輕易而舉」。

不能否認，部份擊破用的木板、木棒跟建築或木工用的木材質量略有不同，而擊破擊亦可以運用一些物理技巧增加成功率，但這並不等如能夠「輕易」擊破它們，還是要經過相當訓練、充份掌握技術才可以完成擊破挑戰。

作為習武者，我們不用全盤否定「擊破」，只需時刻提醒自己擊破只是武術鍛煉的其中一部份，要掌握真正的武術技巧，必須透過搏擊才能驗證技術的實際效用。

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