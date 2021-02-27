《真人快打》電影忠實還原魔蠍繩鏢　源於宋代的獨門防身暗器

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-27 00:01

近日格鬥遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）公開了首條預告。片中忠實還原了黃色忍者魔蠍一邊使用繩鏢，一邊大叫「GET OVER HERE」的場景。今次跟大家介紹一下，現實世界中的繩鏢。

▍《真人快打》電影忠實還原魔蝎繩鏢

由《水行俠》導演溫子仁監製的格鬥遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）日前公開了首條預告。華納兄弟早前同步公開了《真人快打》普通級及限制級兩種版本的預告，其中後者長近2分半鐘。

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限制級預告中，官方剪輯了多個血腥暴力的打鬥場面，不少粉絲在看過限制級的預告後，都大呼過癮，坦言有「遊戲的味道」，另有粉絲稱讚真人版電影的角色造型還原度高，對電影非常期待。

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當中便有經典角色黃色忍者魔蝎（Scorpion）使用繩鏢解決敵人，甚至大叫「GET OVER HERE」的場景。

▍現實中的繩鏢——不只是可回收的飛鏢

在《真人快打》遊戲及電影中，把繩鏢當成忍者兵器使用，但現實中繩鏢卻是源於宋代的獨門防身暗器。

繩鏢（北方稱之為「甩頭」）由來已久，據聞大約出現在脫手鏢之前，而脫胎於棉繩套索。《五雜俎》列出「十八般武藝」：「十七棉繩套索，十八白打」。白打即為徒手搏擊，在其之前，就是棉繩套索。這種套索長九尺，兩端有圓球為墜，借用它的纏繞之力而制敵。後來有人仿照它製成了繩鏢，列入雜技，是防身的暗器。因為脫手鏢出自宋代的余氏，繩鏢既然發明於脫手鏢之先，因而推斷它在宋代以前。

亦有說法認為繩鏢出於飛鏢以後，話說古代戰將在打出最後一支飛鏢前，以馬的韁繩把鏢繫上，然後將鏢甩出，被對方躲過了，正當敵方以為他沒有鏢之時，他又再次發鏢，擊中對手。因此發明了繩鏢。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2nzoGjH）

繩鏢的形制不止一種，有三棱形的，有圓筒形的，有五棱、七棱的，隨練習者所願而定。但無論鏢形如何，其用法完全相同。以現時最普通的三棱鏢而言，鏢以金屬製成，長5-7寸，重約340克。鏢身為三棱形，頭尖尾寬，尾部呈正圓形，有一個鐵環扣在後端，用棉繩堅固繫在環上，棉繩長約6-10米，一般是使鏢者身高的一倍，或者是平伸兩臂的兩倍長度。另外可以配備一根竹管，穿在繩上，竹管的粗細剛好用手握滿，長約10cm。亦有不用竹管而直接以手操控。有時會在鏢尾鐵環位置加上鏢彩，以加增加可觀性。

在使用方法上，繩鏢的練法與別的暗器不同。既可擲拋遠擊，又可縮短近擊，具有攜帶方便等特點。繩鏢因有繩的牽制，故可利用繩的摔勁，運用身體各個部位的抖動，如手、肘、肩、頸、足、膝等發鏢而出。演練時運用身體的各部位做纏繞收放的各種動作，使鏢由圓周運動瞬變為直線運動時應手而出。運動方法以纏、繞、掄、擊、拋、掃、擺、收、放、背、擔為主。

繩鏢發出後，無論命中與否，都會急速收回，不能遲緩。而收鏢的方法是，將左手猛力向後一抽，同時右手握住竹管，仍像發鏢時那樣摔成圓圈。不摔圓圈的話，鏢頭感受一抽動，必定折回反向自己，造成自傷。

當然，來自地獄的復仇忍者Scorpion則完全不在此限。他的繩鏢在擊中敵人後，還能把對方拉到身邊，堪稱繩鏢在流行文化中的經典。

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