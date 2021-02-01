拳願阿修羅｜前MMA拳手專業教學　分析動畫打鬥中的8大搏擊技術

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-01 21:12

武備志早前跟大家介紹過近年大熱的格鬥漫畫《拳願阿修羅》，其格鬥部份之精彩緊湊在動畫版中表露無遺。近日，有前MMA拳手仔細拆解其中一段對決動作，帶出8個MMA技術教學。

▍格鬥技百科全書 熱血誇張但未至於完全超人系

+ 8 + 8 + 8

以格鬥漫畫而言，近年少有作品能夠跟上《刃牙》系列、《灘神影流》系列、《最強弟子兼一》等。為甚麼這部漫畫能跟經典作品《範馬刃牙》相提並論呢？小編認為很大程度跟《拳願阿修羅》的打鬥情節「寫實經營」有關。

但《拳》跟其他格漫的分別在於，它並不是單單取用武術門派特式，而是會在打鬥中不斷安排打鬥拳理解說。不要小看這一點點看似微不足道的刻劃，它能夠使打鬥情節從「誇張超現實」加入「寫實武術」元素，使格鬥漫畫更加「格鬥漫畫」。實在有不少出色的格漫，從最初的「寫實」漸漸淪為「超人打超人」，從「熱血格漫」變成「科幻超人對打」。

小編尤其喜歡《拳》漫畫當中的寢技打鬥場面。

《拳願阿修羅》的改篇動畫亦已經登陸Netflix，第一、二季共24集已正式播出。相關動畫評價好壞參半，有的觀眾喜歡其打鬥動作流暢而緊湊，但亦有人接受不了人物動畫化後像電玩角色般動作怪異。假如各位有興趣的話，不妨觀看一下。

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▍前MMA拳手專業教學 分析動畫打鬥中的8大技術

Scenic Fights 是一個專門拆解電影格鬥場面，分析當中武術技巧應用的Youtube頻道。近日Scenic Fights 便上載了一段影片，抽取動畫版《拳願阿修羅》第二季第八集中，大久保直也對「滅堂之牙」加納咢的對決一幕，並由前MMA拳手、巴西柔術黑帶Chad Vázquez 及菲律賓武術教練Logan Lo 負責拆解當中技術。

他們透過動畫內容，分拆出8個MMA常見的技術教學︰泰式纏鬥（00:55）、Close Guard地面打擊防守（03:11）、木村鎖（05:07）、木村鎖防守（07:30）、騎乘下位逃脫及防守（08:47）、佯攻及假動作（12:39）、背負投（14:54）、雙手刈（15:48）。

以下簡單介紹其中兩個技術教學，有興趣的話可點擊原片觀看。

▍（一）Close Guard地面打擊防守

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【點擊觀看動作細節】

Chad Vázquez指出當加納遭到大久保地面打擊時，加納雙手護頭雙腳曲起的防守動作並非十分有效，因為他的雙腳並沒有協助他的防守。

在防守地面打擊時，MMA教練一般會建議爭取兩個距離，一是極遠，一是極近。極遠即是遠離對手，把握時機重新站起，就如武編介紹過的「Technical Standup」。極近即是主動靠近並控制對方軀體，使對方無法作出有效打擊。Chad在此分享了MMA常見的Close Guard防守。

雙腳纏繞對方軀體並扣住，以此控制對方上身重心，透過大腿發力拉近或推開對方。當對方使出地面打擊時，我方雙腿發力拉動對方上身，使其向前傾倒，逼著雙手支撐地面來保持平衡。這時我方便可扣住對方頭頸軀幹，消減對方的打擊威脅，並趁機反摔或攻擊對方。

▍（二）騎乘下位逃脫

+ 3 + 3 + 3

【點擊觀看動作細節】

接著情況略有不同，大久保搶到騎乘狀態並持續打擊加納。在這個情況下，加納雖然無法進入Close Guard以雙腳防守，但其實防守原理跟上一個技術相似。

1-1. 倒地情況下，切忌背部或胸部完全著地，因為在那個姿勢下，靈活度及移動力近乎零。所以大家倒地後要習慣馬上坐起，或轉成側身。假如學會地面移動的技術則會更好，例如巴西柔術中的蝦行（Shrimping）。

跟武編之前的教學相似。倒地情況下，切忌背部或胸部完全著地，因為在那個姿勢下，靈活度及移動力近乎零。所以大家倒地後要習慣馬上坐起，或轉成側身。假如學會地面移動的技術則會更好，例如巴西柔術中的蝦行（Shrimping）。

Chad示範以「頂膝」及「拱橋」使對方失去重心向前傾跌，然後以雙手控制對方單手手肘及手腕，避免對方能以那隻手撐地回復平衡。同時單腳扣住對方同側腳的外側，作用同樣是避免對方透過移腳來回復體勢。在確保手腳控制後，向控制手腳那側「拱橋」，對方便會因為手腳無法支撐而被反摔。

小編十分喜歡Scenic Fights 這種電影動畫的搏擊分析，故透過本篇文章介紹給大家。大家有興趣的話，可直接到Scenic Fights觀看更多電影場境分析。

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