【刺客教條：維京紀元】歷代刺客必備法寶　袖劍是否真的存在？

袖劍 (Hidden Blade)一直是歷代《刺客教條》中最受玩家歡迎的武器之一，而最新一集的《刺客教條：維京紀元》也不負衆望，再次讓袖劍遊戲中出現，甚至在「終極版」中附送一比一的玩具袖劍。那麼，究竟現實中有沒有袖劍？它與傳統武術的裏經典暗器——袖箭，又有沒有可比之處？

袖劍一直是歷代《刺客教條》中最受歡迎的武器之一。圖片來源：https://bit.ly/32qvtT9

除了兜帽、草堆之外，《刺客教條》最為人熟知的自然要數袖劍。袖劍是歷代刺客必備的武器，平時都隱密收在衣袖裏，到遇上目標時就不動聲色地走近，然後「咔嗦」一聲，對方已經倒臥在血泊之中。

刺客的法寶——袖劍

在《刺客教條》的歷史裏，袖劍經歷過多次改造。早期袖劍的出鋒口，是對準用者的無名指位置，因此很多刺客都需要將無名指切斷，以方便袖劍出鞘。不過這樣一來，就讓刺客的身份很容易被人辨識得到。遊戲故事中，要及至1211年，刺客導師阿泰爾（Altaïr ibn La-Ahad，也就是第一代中的主角）將袖劍重新設計，用者不須再切割無名指，不僅減低了對刺客的傷害，亦加強了他們行動的隱密性。

早期的袖劍使者要切斷自己的無名指，既是方便出鞘，亦象徵著刺客敢於犧牲的信念。圖片來源：http://bit.ly/2zTIh83

隨時代推移，袖劍被發展成各種不同的款式，例如刀身可以沿轉軸旋轉90度的「旋轉刃」、可以變成三尖叉的「三叉刀」，以及可以產生強力電流的現代「電擊袖劍」。至於各式袖劍的實際物理機制，遊戲創作團隊則鮮有交代，玩家唯有根據遊戲畫面及各類衍生產品自行推敲。

按照不同的小說記載，要令袖劍的劍鋒彈出，就須用到袖劍上的按鈕，再以特定的肌肉動作配合。例如《刺客教條：黑旗》（Assassin’s Creed: Black Flag）小說中的愛德華（Edward James Kenway），便是通過緊繃肌肉，同時輕彈前臂與拳頭來激活袖劍。

身兼海盜與刺客身份的愛德華。圖片來源：http://bit.ly/2AGFZpZ

作為刺客系列最重要的武器，袖劍總能殺出個驚喜，網上便有很多十分獨特的袖劍刺殺片段：

《刺客教條：維京紀元》在「終極版」中附送一比一的玩具袖劍。圖片來源：https://bit.ly/3knE4w8

中國暗器代表——袖箭

這種設計精密的兵器，莫說在古代，恐怕放在現代亦難以量產。單是兼具收放功能的按鈕，就足以令所有工匠大傷腦筋。因此，在世界歷史當中，很少出現有關袖劍的資料。據聞中國樣式袖劍的發明於宋代，並在明清之間相當盛行。不過即便傳聞屬實，它的機制相信亦與《刺客教條》的版本大相逕庭。所以比起袖劍，袖箭可能是一個更具參考價值的真實兵器。

袖箭是機括類暗器的一種，與《刺客教條》的袖劍一樣，它平時藏在衣袖之中，用時只需按動機括，就可以將箭發出。袖箭的可按照射出的箭數，分為單筒袖箭、雙筒袖箭、三才袖箭、四像袖箭、梅花袖箭、七煞袖箭等多種款式，其中以單筒袖箭為最基本樣式。

單筒袖箭。圖片來源：http://bit.ly/2zBhSLa

相傳單筒袖箭是由宋真宗時期，白鶴宮的霞鶴道士所創。至於最早有關袖箭的文字記載則是出自《元史·順帝紀二》，內文提到「辛未，禁彈弓、弩箭、袖箭」。而明代茅元儀《武備志》的第一百零二卷則稱：「袖箭者，箭短而簇重，自袖忽發，可御人三十步之遠」，足見袖箭的殺傷力。

明代芧元儀編寫的《武備志》，記載了很多不同兵器，除了袖箭外，還有弓弩。圖片來源：https://shuge.org/ebook/wu-bei-zhi/

袖箭一般由箭筒和箭組成。箭筒通常直徑一寸左右（清代制式箭筒為八分），長七至八寸，筒蓋無法開合，蓋正中有射孔，也是裝箭的地方。離筒蓋一至兩寸處有一個呈蝴蝶翅形狀的機關，用以頂住箭枝。筒內則裝有一個彈簧，末端與箭筒底部相連，頂端裝有一個圓片。

而在用箭方面，袖箭的用箭比箭筒稍短，一般箭頭用鋼做成，可以塗毒，箭杆則用竹子或木頭製造。箭杆靠近箭頭的地方有一個凹槽，使用前將箭塞入箭筒，壓縮彈簧，直至箭杆的凹槽到達「蝴蝶翅」的位置，這時蝴蝶翅將會把凹槽部份卡住，使得箭處於待發狀態。

據傳清末民初的武術家徐石蓀精於袖箭，人稱「小養由基」（養由基是春秋時代的楚國將領，乃神射手的代名詞）。他可以首先射出一箭，然後裝箭再射，第二支箭剛好擊中第一支箭的箭簇，然後第三支箭再擊中第二支箭的箭簇，如此連環五箭。

若然傳說屬實，那麼《刺客教條》中的高超暗殺技巧，可能並非純屬空想。至少袖箭的複雜結構，就為袖劍提供了一點現實的藍圖。

【資料圖片】

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