Hellish Quart 玩後感：不平衡但史實就是沒有平衡呀｜武編周記

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-23 18:07

【Hellish Quart/地獄劍擊】因為最近特價，所以編輯R買了來玩。作為一款獨立遊戲，完成度當然不能跟《鐵拳》、《真人快打》這類3A格鬥遊戲相比，但這個一擊必殺的刀劍格鬥遊戲，的確能做到「外行看熱鬧，內行看門道」的效果。

▍Hellish Quart（地獄劍擊）

《Hellish Quart》是一款「1對1」的劍鬥遊戲，以動作捕捉技術透過動態動畫準確呈現「史實歐洲武術」（Historical European Martial Arts，簡稱HEMA）的兵器技法，重現17世紀的劍鬥技術，玩家可以選擇軍刀、細劍、雙手劍等跟朋友「決一死戰」。

遊戲的開發商名為「Kubold」，簡介說是由《Witcher III》其中一位動畫製作師及一眾動作捕捉演員製作而成。或者正是這原因，使遊戲內的音樂與《Witcher III》有一點類似。

遊戲背景設定為17世紀的波蘭立陶宛聯邦，位處東西歐匯聚的樞紐。遊戲團隊特地蒐羅17世紀的歷史資料，在遊戲中忠實呈現當時當地的風土生活面貌。

目前版本共有5個遊戲角色可供選擇，三名用單手軍刀（Saber），一名用細劍（Rapier），另一位用長劍（Longsword），都是HEMA常見的兵器。

▍忠實呈現史實歐洲武術技法

遊戲最吸引人的地方，是當中的技法大部份都是真實的劍技，可說是遊戲版的「用劍教材」。

遊戲把手掣的4個按鈕分別代表4個打擊方向角度，右上到左下、左上到右下、右下到左上及左下到右上，再加一個「特別技能」鍵，按鍵的不同組合會產生各自的特殊連擊。剛玩時還是有點不適應，尤其特別動作，有些動作想角色做出來但就是按不出來，有點像UFC的遊戲。但整體並不妨礙遊戲進行，頂多是反擊和格劍時會「亂按求生」。

角色手上的兵器亦會如實反映，刀刃之間會互相阻塞。跟現實一樣，玩家需要調整兵器角度，以防住對方攻擊，或是控制住對方兵器的動作。甚至連「強劍身」「弱劍身」的槓杆物理效果，亦會如實反映在角色的擋格中。

另外，遊戲角色沒有「血量」，因為所有傷害，都是通過實時物理計算得出的。成功擊中的話，可能會出現割傷，較嚴重會是斬傷，再嚴重的甚至會整隻手腕被刀切掉。也就是說，淺淺一擊打中對手，對手都會有反擊的能力，但刀刃打在頭或頸，就立即分出勝負：

哥薩克人趁韃靼人砍擊揮空後位於右方時，從左上方斜斬得手。是真的得到掉下的手。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

細劍手趁軍刀擺上架時突刺。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

雙方兵器會不斷互相阻格，必須繞過對方防守才可得手。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/oOJ_sYrQ5Gs）

▍雙手劍：在座咁多位都係垃圾

因為是貼近史實，兵器之間的差異就很明顯，例如當中使用歐洲雙手劍的劍手Isabella，可說是「強無敵」，甚至可以說出「我唔係針對你，我係話在座咁多位，都係垃圾」。

Isabella就是最左那一位。（圖片擷取自：YouTube）

因為現時其他四個角色都是單手兵器，其中三位用的是單刃兵器軍刀，雙手劍的靈活度和泛用度可說是輾壓掉這些角色。其中一位角色是個醉酒般的伯伯Gedeon，按簡介用的是波蘭系統的 Cross Art （Sztuka Krzyżowa，先直譯「十字斬擊術」），其特色是斬擊時有一種孤形軌跡：

在兵器歷史上佔一地位的技術，當然有其實用價值，可惜對上歐洲雙手劍時，就只能說句「不好意思」。那位伯伯的預備動作如下 （左邊）：

（圖片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=UB4AUAkDI5k）

這個動作不把兵器放前，感覺超級危險呀，而且也確實如此。如果你用雙手劍，只要把劍向前指，因為有距離優勢，只要對方有什麼動作也好，就直接向前刺，就能刺中伯伯的手臂。

然段對上細劍（即刺劍），Isabella每次只要走側，再用上而下或水平斬擊，就可以斬中細劍劍手的頭或身：

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ubmw05HaJGc）

又因為Isabella是雙手用劍，力量比細劍大，因此可以直接「點」開細劍，然後一挑終結對方：

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ubmw05HaJGc）

▍總結

總而言之，當我用Isabella時，對方的勝率非常低，完全反映了雙手劍的威力。雖然如此，大概遊戲團隊並不會因為遊戲性而作出「平衡」，因為現實中的兵器本來就有優劣，所以在遊戲中反映也很合理，假如強制以數值作平衡，才是「壞了規矩」。

如果真的要平衡，可以加入更多的歐洲劍角色，畢竟歐洲劍也有不同流派（School）。不然也可以加一個「數值換算」模式，例如用歐劍的一方要擊敗對手五次才能贏出整局遊戲，而用細劍的只要兩次就可以，作出遊戲體驗上的平衡。

這隻遊戲問題還是不少的，例如現時角色太少、AI不夠聰明、沒有正式的連線模式、甚至連教學關卡也沒有等等，但「外行看熱鬧，內行看門道」，一隻「一擊必殺」而且用史實技術的兵器格鬥遊戲實在難得，加上動作流暢爽快，可謂瑕不掩瑜，作為兵器愛好者確實可以支持一下。

當然希望未來可以加入更多角色，甚至各國兵器作大亂鬥。

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