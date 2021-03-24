古賀稔彦｜前日本柔道奧運金牌「平成的三四郎」癌症離世享年53歲

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-24 15:50

被譽為「平成的三四郎」的日本柔道奧運前金牌國手古賀稔彥，今天（3月24日）在家中因癌症離世，享年53歲。且讓我們回顧一下，這位傳奇柔道選手的一生。

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被譽為「平成的三四郎」的日本柔道奧運前金牌國手古賀稔彥，今天（3月24日）在家中因癌症離世，享年53歲。

古賀雖然身材偏小，但卻以技術犀利、打法凌厲見稱，尤好以「一本」決勝負，豪快的「一本背負投」更是他的得意技術。

在1992年的巴塞隆拿奧運會中，古賀為日本隊奪得71公斤級男子柔道金牌。在1996拿亞特蘭大奧運會中，古賀再度登上頒獎台，奪下78公斤級男子柔道銀牌。最終他於2000年現役引退，之後就擔任全日本女子柔道教練以及強化委員。

▍「平成之三四郎」一本背負投的奧運冠軍

古賀稔彥1967年出生於福岡縣，成長於佐賀縣。自小受學習柔道的哥哥影響，從小學一年級開始學習柔道，從初中時代開始在私立柔道學校「講道學舍」磨練柔道技藝。

古賀擅長以背負投取勝，他在中學生全國大會取得冠軍後於柔道界嶄露頭角。在進入柔道強校日本體育大學後，古賀更被譽為「平成之三四郎」。

1990年，雖然古賀本身是71公斤級選手，但他參加了日本選手權大會的無差別級比賽。他接連擊敗多名重量級選手，成功打入決賽。在決賽中，古賀面對當時最重量級別（95公斤以上）的世界冠軍小川直也。經過力戰後，古賀最終不敵惜敗，最終奪得亞軍。

1988年時，古賀首次代表日本參加漢城奧運會，但在第三輪便以落敗告終。不過這次失敗並沒有擊沉古賀，反而激勵他繼續努力鑽研柔道技術。其後他在1989年及1991年的世界柔道錦標賽中，連續奪得71公斤級男子金牌。

到了1992年，25歲的古賀成為巴塞隆拿奧運隊的隊長。雖然他在賽前練習中左膝受傷，但他最終仍為日本隊奪得71公斤級男子柔道奧運金牌。

在下屆的亞特蘭大奧運會中，古賀在決賽敗給法國代表Djamel Bouras，奪得一面奧運柔道銀牌。

2000年古賀宣布退役，其後成為全日本女子隊的教練。 2003年4月，他在神奈川縣川崎市高津區開設了以培養孩子為主的道場「古賀塾」。在2004年雅典奧運會上，他和徒弟谷本步實奪得女子63公斤級金牌後相擁慶祝的情景，成為一時佳話。

自2007年起，古賀在岡山縣環太平洋大學擔任教練，並在川崎市設立的私立柔道學校和在日本各地舉辦柔道班，積極推廣柔道運動，尤其關注兒童推廣方面。

古賀稔彥去年接受癌症手術治療後，一直處於康復階段。直至今天（3月24日），古賀稔彥在家中離世，享年53歲。

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