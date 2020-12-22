柔道．西鄉四郎｜講道館四天王之一　《柔道龍虎榜》的主角原型

今日（12月22日）是「講道館四天王」之一，西鄉四郎的98周年死忌。對於柔道界以外的人來講，西鄉四郎這個名字或許會略顯陌生，但以他為原型所創作的一個角色卻是家傳戶曉。那就是《柔道龍虎榜》的主角姿三四郎。

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進入講道館

西鄉四郎（1866—1922），出生於會津若松城，為家中三子，其父親乃會津藩的武士。為了躲避戰火，他們在西鄉四郎3歲那年，就舉家搬到了津川（即現今新瀉縣）居住。16歲時，西鄉四郎被送到了會津藩家老【註一】西鄉賴母處，成為了他的養子。

西鄉賴母精通古流武術，據聞武田惣角的合氣柔術，正是由他所傳授。雖然近年的歷史考證基本上已經推翻了這個說法，但可以肯定的是，西鄉賴母確實是一名武術家。在他的嚴格指導下，西鄉四郎練就一身非常紮實的基本功。

1882年，西鄉四郎來到東京，並在當時作為陸軍士官學校的成城學校就學。除讀書外，他也進入了井上敬太郎開設的天神真楊流道場（日本的柔術流派之一，1830年代由磯又右衛門柳関斎源正足開創），繼續研習武術。正是在這段期間，西鄉四郎被同屬天神真楊流的嘉納治五郎發現，被其帶領進入「講道館」，次年成為柔道初段。

講道館四天王

1886年，日本警視廳舉辦武術大會。講道館憑藉柔道擊敗了其他柔術流派，使柔道成為了日本警察的正式訓練項目。這件事不僅是近代柔道運動興起的開端，同時也是西鄉四郎的成名一戰。蓋因在武術大會的比賽中，西鄉四郎以一式「山嵐」擊敗了戶塚派揚心流的好地圓太郎（另有說法指該為戶塚派揚心流的照島太郎）。從此，西鄉四郎與橫山作次郎、山下義韶、富田常次郎並列為「講道館四天王」，而山嵐則成為了西鄉四郎的代表招式。

山嵐是柔道裡的立式投技，先以釣手抓住對方的的逆襟，再用背負投（或背負落）配合拂腰及絆腳使出。整體動作並不複雜，有人便推敲西鄉四郎能夠憑此式打響名堂，主要是因為他幼時一直在漁船上工作，故此下盤非常穩健，絆腳時自然比一般人殺傷力更大。

傳說中的「姿三四郎」

1889年，嘉納治五郎啟程出國考察，並將講道館的事務託付給西鄉四郎，西鄉四郎自此便成為了講道館的副教練。而在柔道以外，他亦在長崎教授弓術，並與《東洋日出新聞》的創辦人鈴木天眼合作，成立了瓊浦游泳協會，親自擔任日式泳法的指導老師。

1922，西鄉四郎因病在廣島縣尾道逝世。講道館隨即追贈他六段資格，師父嘉納治五郎則在翌年為他立碑。碑文如下：

講道館之初創，君與我共究投技之秘。君門下弟子萬人，於君之絕技，無出右者。今不幸罹患而逝，惜何以堪，乃追贈六段以表其績 嘉納治五郎

但這不過是西鄉四郎傳奇的開端。

1943年，即西鄉四郎逝世二十年後，作家富田常雄將西鄉四郎的生平經歷，改篇成小說《姿三四郎》。此書推出後立即大受歡迎，更被先後改編成多套影視作品，包括黑澤明執導的同名電影系列，以及由竹脅無我主演、在80年代初風靡中港台的同名電視片集，其主題曲更是被唱至街知巷聞。西鄉四郎的傳奇，由此間接長留幾代人心中。