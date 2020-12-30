背負投｜柔道最受歡迎的投技之一　認識其種類變化及MMA中的應用

提起柔道的話，大家一定會馬上想起大名鼎鼎的「背負投」。但你又知道背負投的種類及變化嗎？假如沒有道袍的話，又怎樣使出背負投呢？

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背負投（Seoi Nage）是柔道標誌性的招式之一，屬柔道投技中的手技，在柔道比賽中經常出現。

【武備志】便邀請過前香港柔道代表隊成員余建霆，為大家介紹「背負投」的應用。按阿霆講解，背負投的要點是自己重心必須低於對手，用臀部頂住盤骨，再用鞠躬提腳的姿勢，將對手投摔。

▍背負投的種類

一．背負投（雙手背負投）

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/2quUxH9

在柔道中單說「背負投」，多半是指雙手背負投，即是單手執襟、單手捉袖，對上身有完整控制的情況下所使用的背負投。背負投會以雙手牽引受方，隨即轉身將受方負於背上，再將其摔在面前。

使用背負投時「破勢」尤其重要，「破勢」即是破壞對方的平衡，以便作出其他動作。在做背負投時，右腳踏前時需要預留足夠位置，取方不宜自己衝近受方。使用背負投應該留下足夠空間，轉身時順勢蹲下，將受方引至自己背部位置，自己的腰部必須比受方腰部為低，才能順利將自己的手臂楔入受方腋下，另外需要留意雙手切忌過早牽引向下，應該等待雙腿蹬直時才轉向拉往地面。

二．一本背負投（單手背負投）

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/2qX2nJy

為了與雙手背負投區分開來，單手背負投通常會稱作「一本背負投」，「一本」本來是柔道中即時獲勝的分數，稱單手背負投作一本背負投，正是說明了背負投在決勝方面的能力。一本背負投與雙手背負投原理相近，不過破勢方面卻有所不同，一本背負投集中控制對方上身的一側，而不像雙手背負投般完全控制受方上身。

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/2quKpy6

雖然一本背負投的控制相對較弱，但是由於一本背負投抓到受方手袖即可使出，加上在搶襟時選手對襟的防備通常較強，而一本背負投只要搶得袖位便能隨即使出，進攻的時機更多，所以不少選手會以一本背負投為得意技。

▍背負投的變化式

背負投有多種變化式，有部份適用於背負投及一本背負投，又有部份在柔道中另為招式，下文將會為大家介紹幾個較為常見的變化式。

一．步姿各異

背負投正常應該以蹲姿再昇高受方，不過比賽時因應情況不同，可以有各種不同的做法。

圖片擷取自講道館：http://bit.ly/2q6auCo

有一種方法是類似弓步的步姿，以右襟為例，轉身左腳踏穩後，會將右腳踩得更深，抵住受方的右腳，形態近於弓步，類似體落，不過仍然是以背負受方，再往前摔倒受方為目標，原理與體落有所差別。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/T9skpYr6aHM）

另外，在比賽時為求快捷，很多選手會直接跪倒在地，然後借力將受方摔在地面，謂之背負落。背負落與背負投的分別在於施展的原理，背負落是將受方直接牽引並摔到地面，不過背負投則是背負受方再行摔倒的過程，即使取方雙膝着地，如果施術時有膝頭離地、利用腰和背的力量摔投，仍然當為背負投。背負落的使用方式與背負投極其相近，只是在取位時會以單膝或雙膝跪地，施術時會借助衝力，直接將雙手引往地面，將受方摔倒在地上，沒有像背負投般蹬起之力。

二．特殊做法

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/2pCb8or

在比賽時為求增強力量，不少較重的選手會選擇在使用背負投時，自己一併摔在地上，在施術的動作就似前滾翻一般，更能壓倒在受方身上，繼而施展寢技，這種做法近於橫捨身技，曾經有討論，希望加入「背負卷込」在柔道招式名單中，不過目前仍將這種做法歸類在背負投當中。

另外，有一種獨特的「逆背負投」，由於一開始是韓國選手擅長使用這招式，所以一度曾經喚作「韓國背負投」。所謂逆背負投主要是攻擊的方向與平常背負投不同，令受方會從自己的背上摔過去，逆背負投仍有多種使用方法。

▍MMA比賽中的背負投

在柔道比賽中的道袍可以讓選手加強對於對手的控制，各種的抓取方法亦使背負投可以有更多不用的應用方法，可以按照對手的姿態以及步法等，作出不同的應對方法。那麼在沒有道袍的MMA比賽中，背負投會作出什麼改變呢？

其實在赤裸上身的MMA比賽中，由於沒有可供抓取的衣服，選手無法使出雙手背負投或類似的招式，所以在MMA比賽中能看到主要是一本背負投。

（影片擷取自Youtube：http://bit.ly/2pSzAWE）

以上使用背負投的方式在MMA比賽中頗為常見，形式較近於背負落。

因為在MMA比賽中不似柔道般要求摔倒對方取得分數，反而目的只是希望進入地戰，所以背負落相當有效。以上兩段影片中，選手都是在纏鬥期間，鬆開另一隻手，繼而跪倒在地，使用單手背負落，將對手直接摔往地面，以便進行地面打擊或其他降服技。

（影片擷取自Youtube：http://bit.ly/2ryKheg）

如果MMA比賽中，對手對於背負投的防備較弱，背負投也可以是避免被對手搶得背位的方法。

片段中兩人本來正橫向移動，受方本來打算從後抱住取方，以作進一步行動，不過由於此時受方已經相當貼近取方，取方只需要稍微踏前，將腰部移至受方大腿位置，抓緊受方的右手並帶起受方，使用一本背負投將受方摔在地上，取方更可以作出地面打擊和其他寢技。

（影片擷取自Youtube：http://bit.ly/2rloeKK）

在這場Bellator 33的比賽中，Rick Hawn擊敗LeVon Maynard所使用的背負投與上例相近，同樣是接近被抱背的情況下使出。

Rick Hawn高踢失敗後落地不穩，隨即被LeVon Maynard選手纏上，幾乎被取背位，不過Hawn選手扳直身軀，將對手拉起，同時抓住對方左手，借助Maynard的衝力，將腰部移至對方髖部，成功使用一本背負投將Maynard摔在地面，後來更加利用地面打擊取得勝利，由此可見背負投的用處。

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