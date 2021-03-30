【打死不離三父女】摔跤世家17歲遠親女選手　疑冠軍賽落敗自殺

武備志
撰文：
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電影《打死不離3父女》（Dangal）主角原型，印度著名的摔跤世家Phogat家族，他們的遠房親屬，年僅17歲的摔跤選手Ritika Phogat因差1分比賽落敗，於上周三（15日）被發現自縊身亡，事件震驚印度。現在正活躍MMA界的Ritu Phogat就堂妹離世，透過社交媒體呼籲粉絲能給予他們一家空間。

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電影《打死不離3父女》（Dangal）主角原型，印度著名的摔跤世家Phogat家族，他們的遠房親屬，年僅17歲的摔跤選手Ritika Phogat因差1分比賽落敗，於上周三（15日）被發現自縊身亡。（圖片擷取自：TOI Sports Twitter）

17歲的摔跤選手Ritika Phogat於這個月參加一場摔跤冠軍戰，在最後一回合以1分之差落敗。她在比賽3天後上吊自殺死亡，當地警方估計，自殺事件或與她在比賽落敗有關，案件仍在調查中。據報她的家人曾透露，Ritika在賽後回家時極度沮喪，因為幾位堂姐在摔跤事業有驕人成績，讓大家都對她有同樣的期望。

Ritika Phogat在叔叔的監督下接受摔跤訓練，過去四年一直與叔叔同村居住。和她的三個堂姐（電影《打死不離3父女》三姐妹角色原型）一樣，Ritika在Mahavir Phogat體育學院接受培訓，並以實現自己的摔跤事業為目標。這場悲劇讓大家反思體育運動中輔導和壓力管理培訓，，尤其對於年輕運動員的重要性。

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我整個上午一直在收到消息。我對家人發生的事感到非常難過和不安。我敦促大家不要散佈和相信任何謠言，並以負責任的態度行事。這對我和我的家人來說都是艱難的時期，我敦促大家都尊重我們的隱私。
ONE FC拳手、電影主角原型的妹妹Ritu Phogat

而另一位堂姐，同樣是電影《打死不離3父女》主角長女的原型人物Geeta Phogat也在Twitter發文哀悼：

願Ritika安息。這對我的家人來說，是一個非常悲傷的時刻。Ritika是一個前途無可限量的摔跤選手，我不知道她為何會走到這一步。勝敗只是選手生涯的一部分，我們永遠都不應該為了勝負這樣做。
Geeta Phogat
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