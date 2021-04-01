殺神Nobody：退役特工從容埋身撲殺　無名小卒老馬有火｜武編周記

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-01 14:05

最近《殺神Nobody》上映，由創作《殺神John Wick》的賣座編劇Derek Kolstad擔任編劇，故事結構和John Wick有相似賣點，所以港譯名稱也用上「殺神」來冠名。今日編輯K 便分享一下他的觀後感。

大家好！我是編輯K，今日想和大家談談一套今日上映的動作電影《殺神Nobody》。

▍退役特工從容埋身撲殺 無名小卒老馬有火

今日上映的《殺神Nobody》，由《絕命律師》三度金球獎提名卜奧登科克（Robert John "Bob" Odenkirk）出演男主角。電影由創作《殺神John Wick》的賣座編劇Derek Kolstad擔任編劇，故事結構和John Wick有相似賣點，所以港譯名稱也用上「殺神」來冠名。

由於和John Wick同一編劇，《Nobody》亦是講一位從前令人人間蒸發的退休特工，老馬有火復出殺戮的劇情，所以大家難免與奇洛李維斯的作品比較。但細心看畢電影，還是見到《Nobody》有更關鍵不同，這作品有更多黑色幽默，而各個角色設定也比John Wick更適合發展為系列電影。

兩套電影都是講述世外高手（一個是殺手、一個是特工）為了過平淡生活而隱退江湖，奈何卻因為一些小事而給人「恰上門」而被迫重出江湖，同樣是有著暴力過去的男人為了自己的生命而要回到過去，大開殺戒，見證著高手想過平靜的退隱生活甚為艱難。

但《Nobody》最關鍵不同一點，是主角設定有家庭妻兒，相比John Wick賣的是一無所有的孤獨人（妻子和愛犬都逝去，連車也給人報廢），John Wick可以肆無忌憚，爛命一條無後顧之憂展開復仇，《Nobody》男主角Hutch在展開復仇之路時，要有更多的顧慮，當仇人殺上門，還要顧及妻兒安危，有更的責任包袱。

亦因為家人的目光和尋求他們的尊重，讓Hutch多年來被壓抑的憤怒和挫敗感會給釋放出來，不惜破戒出山，繼而因一些小事而展開了之後的復仇路。Hutch的復仇若果失敗，他的家人可能有生命危險，但若果不出手，又無法獲得家人對他的關注，這個出山的前設動機和威脅程度，讓他比John Wick更合理去主動解決危機。

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▍動作設計更符合人設

自從《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）以來，荷里活動作電影開始流行把埋身武術和鎗戰火併高度結合起來的格鬥風格（雖然八十年代港產片已是這樣），近十年更流行起格鬥大叔為主題的動作電影，五六十歲的男主角，用鎗純熟之餘，埋身肉搏更身手了得，動作不算華麗，但撲殺反應爽快，動作酣暢淋漓。

現年58歲的 Odenkirk大約在2017年開始，為拍攝這套電影接受特訓，學習拳擊、踢腿和過肩摔動作（奇洛李維斯在拍第一集John Wick還未到五十歲）。相比於第一集John Wick戰鬥場面，年近六十的Hutch打得比John Wick更從容自在，動作雖然並不華麗且看似慢條斯理，但卻讓觀眾看到另一種爽法，一種更原始的埋身撲殺。而主角善用誘殺陷阱，這更符合一個差不多年近六十、身型相對瘦少的人應有做法和作戰策略。

電影名稱《Nobody》，中文翻譯為「無名小卒」，正正是這類無名無姓的人隨時最危險。這個故事也教訓我們，做人不要胡亂生事，不要隨便找身邊戇直的人欺負，因為人類壓抑多年的怒火一旦撻著，可以一發不可收拾！

武圖App2

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