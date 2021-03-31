鐵拳｜新角波蘭美女總理為國參戰　空手動作入「形」入格

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-03-31 00:01

《鐵拳》第四季DLC新角色，波蘭女總理 Lidia Sobieska 已上線超過一周。數月前知道新角色為波蘭人，使很多鐵拳玩家都猜想新角色會用什麼波蘭武術，結果卻是另一個空手道角色，更找來空手道大師作動作捕足，非常認真。

▍波蘭女總理參戰鐵拳大賽

一個總理為何會參加格鬥賽？話說故事中的鐵拳財閥有軍隊，現時就有駐軍在波蘭，女總理 Lidia Sobieska 希望他們撤走，但三島平八不肯，更對她說「你參加鐵拳比賽，贏了就撤走」，然後她就真的參加了比賽。

合理嗎？不合理呀，但格鬥遊戲的角色參加比賽本來不需要理由。

按網友所說，她的名字也有點意思，Sobieski 是波蘭一位著名皇帝，Lygia則是波蘭著名小說《你往何處去（Quo Vadis）》的女主角，兩個字都是波蘭人會熟知的名字。外形上白頭髮加臉上有疤，是否來自波蘭遊戲《巫師3》中的一位女主角Ciri就不得而知了，但反正我信，網友也信，連mod也弄了出來。

▍松檮館流的空手道?

官方網站說Lidia Sobieska 用的空手道是「傳統空手道」，但看多眼利的網友都指她的空手道有很深松濤館流空手道的影子。例如宣傳片中的這一段，就是松濤館流的「形」中的「觀空大」(也有指是「觀空大」的原型「公相君」)（在此跟隨香港空手道總會用「形」）：

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=N42i3zFtK30）

現今世界空手道聯盟的比賽，在頭兩輪賽事，選手需要用「指定形」作賽。現時的八種「指定形」，是從空手道四大流派（糸東流、松濤館流、剛柔流、和道流）中，各自選出兩套「形」來當成「指定形」。

松濤館流的兩套「指定形」就是「觀空大」與「慈恩」，所以《鐵拳》選擇這一套「形」具有特別意義。

不只如此，她的一些連段都是來自其他「形」，按Karate Dojo waKu所說，如用肘擋拳再轉身攻擊，就指來自「平安三段」；這一下半靠半向上打的攻擊，就來自「平安五段」:

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=N42i3zFtK30）

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=8OI-FTV3-4o）

（圖片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=N42i3zFtK30）

（圖片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=h1XeDIABQNc）

但也不是所有動作都來自松濤館流，如這一下就來自剛柔流的「久留頓破」：

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=N42i3zFtK30）

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=cRfZh9mI6Ds）

▍中達也作動作捕足

這些動作要做得標準，其動作捕足也需要找有份量的人去做。最近謎底終於解開，為Lidia Sobieska 作動作捕足的，正是日本空手協會總本部師範、常常在網上分享空手道知識及四處找其他空手道大師拍片的中達也：

所以大家打機之餘，也可以順道看看空手道技術。

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