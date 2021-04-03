現代武術中的「馬步」　傳統武術馬步如何自處｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-03 02:27

傳統功夫經常強調馬步練習的重要性。然而，馬步的練習卻被現代武術習武者所指責守舊之處，筆者想問的是，是否在現代武術裏，就沒有所謂的馬步呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍甚麼是馬步？

馬步，一般在英文裏或會翻譯成Stance或Footwork，事實上，馬步正是這兩者的結合體。馬步的「馬」，就是Stance，站立的姿勢，特別是針對腳的站立模式。比如說，「四平馬」就是一種貼近闊腳深蹲的站姿。馬步的「步」，就是Footwork，移動的方法，可以是前進後退，甚至斜角與轉身，都屬於這類，就與「弓步」就是向前踏一大步的方法。

而不少人在練習馬步時卻似乎只擇其一，要不就是站穩，不然就是如何活動。不過，我們或許從現代的搏擊運動中，就會觀察到兩者其實是唇齒相依的關係，不能輕取其一。

知名的泰拳選手Sam-A教授泰拳的中掃踢時，並不是單純地要求原地的踢腳動作，而是在上步的同時，已經改變了站姿（由面向對手轉向腳尖向外），從而發揮更大力量的中掃踢。也就是所謂的「步」（踏步動作）和「馬」（腳尖向外的站姿）在實際應用中的展現。

正如Sam-A所言，如果沒有這一個踩步和轉向的配合，執行起來的踢擊動作，沒有力量之餘也難以擊中對手。馬步的重要性，在於如何可以在搏擊的期間進行移動中的有效地施展動作。

在傳統的武術練習中，不少攻防動作都需要馬步的配合，比如弓步直拳，太極的單鞭下勢等。既然傳統武術的攻防動作練習均和現代搏擊運動有相通之處，何以傳統武術的招式卻是難於在搏擊中展示呢？

▍靈活性訓練和應用

現代拳擊雖然主力以手部作為進攻動作，然而，現代拳擊針對腳步移動的練習卻可能算是搏擊運動中最為講究的。美國奧運拳擊選手Marlen Esparza的教學片段中指出了，在腳步的練習當中，經常需要留意自己的手部與頭部在搏擊期間的位置，以及每一個動作的下一步是為了應付或串連成其他動作。

事實上，傳統武術的練習均有假設對手的動作來設計自己的動作在攻防時應該如何置位，只是，現代拳擊針對腳部的訓練，除了是僅作為意像訓練的一種之外，更重要的是為了提高移動的靈活性（Agility）而設計的。

靈活性主要指的是快速地不減速度而改變方向的能力，一般運動訓練中針對靈活性訓練會以速度梯作為訓練工具，速度梯的訓練正是希望透過高速換步的能力，以使運動員可以在比賽中更快改變方向。舉例，靈活性高的足球員和籃球員，一般都是指能夠在比賽中迅速改變方向以盤球壓過對方的能力。

在搏擊運動中的靈活性也是同樣原理。雖然在搏擊運動中沒有盤球的動作，但是，搏擊運動並不是直線的對抗，特別在擂台或八角籠等場地，若果運動員不希望被壓在籠邊或繩邊上，便需要有變向移動的能力。

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在Marlen Esparza的片段可見，她的練習針對是不停改變自身位置，並會改變自己的面向。事實上，在搏擊當中除了直線移動，更有其他方向的改變，提高靈活性的目的就是為了可以快速改變方向之下能夠持續維持自己的平衡和進攻能力。這種練習，似乎在傳統武術就顯得較少。

Sam-A的踢擊動作在踩步的開始已經決定了踢擊的方向（腳尖向外），大幅減低了攻擊執行時間，除了設計動作來改變敏捷性外，現代搏擊運動也有不同的訓練方法來提升這類身體能力，例如拉力帶的訓練，變速訓練等等，都是刻意針對這類競技體適能能力而設計的。

現代搏擊運動之所以會有這種訓練模式，究其原因，在於比賽的模式相對上限制了選手的攻擊動作選擇（拳擊只能用拳，泰拳沒有地戰等等），特別是拳擊運動中針對攻擊動作的限制之多，導致選手不得不以提升技術以外的能力來提升運動表現。

針對運動表現提升的訓練方法，反而有效地令練習者大幅地提升了身體質素。就傳統武術以論，流傳著比武時勝負的分野在於「一膽二力三功夫」，換作現代運動術語，「膽」即心理質素，「力」是生理質素，「功夫」則是技術，由此可見，即使是傳統武術也不排除習武者的心理和心理質素比起技術更為重要。

而且，現代搏擊運動所留下來的訓練方法，是不停地透過比賽的應用之下得出的實際實驗結果，傳統武術如果沒有實際應用的情況之下檢視動作的本身與實際應用時的距離的話，那麼，透過這種練習所留下來的結果，就是和現實產生分歧，在應用時無法展現出來。

▍傳統武術的馬步如何自處？

要讓傳統武術的馬步得以實際應用出來，首先就先得多加應用，不停反覆挑戰技術是否能否達到實際的應用效果。但話說前提，以筆者專項的跆拳道而言，創始人崔泓熙將軍早有提及，個別的套路動作，訓練目的是為了提高身體能力（如平衡力，大腿肌力等等），而不是用作實際應用。換句話說，是否傳統武術的所有動作都必定可以用在搏擊對練之中呢？或者是一個疑問。

其次，就是在練習馬步的時間有沒有配合靈活性訓練。在運動或搏擊期間令技術能否正確執行，腳步的配合是必不可少，沒有多少對手會讓自己可以在完全站穩不動的情況下施展的。

搏擊運動終究都是「運動」，運動是會「動」的，自己會動，對手會動。靈活的馬步所包含的是良好的身體姿勢來發力（馬），以及有效調整自己技術的執行距離（步），兩者的結合才稱得上完整的馬步訓練。

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