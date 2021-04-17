鴉喙｜以烏鴉喙般的背刃聞名　中世紀騎士的萬用長兵器︰刺勾錘啄

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-17 23:12

提起中世紀騎士的話，大家可能會想像騎士揮長劍作戰的模樣。但現實上，在戰場上長劍從來都不是主要兵器，反而長柄兵器或破甲兵器更佔多數。今天為大家介紹一下，中世紀步行騎士萬用兵器——鴉喙（Bec de corbin）。

▍中世紀步行騎士萬用兵器︰鴉喙

鴉喙（Bec de corbin），又稱「渡鴉喙」，是中世紀時期歐洲的常見長柄兵器之一，活躍於15-17世紀期間，以其鴉喙般的勾狀背刃而命名。它的外型跟琉森鎚（Lucerne Hammer）相似，但背刃形狀稍為不同。

廣義而言，鴉喙屬於長柄斧（Poleaxe）一類。就著「Poleaxe」一名，現今的詞源學者有兩派說法，一派認為該名稱「Poll」是指「頭」的意思，可能用於標示其特殊頭部形狀或指這種武器是用來砍頭。另一派則認為此名稱是源於「Pole」（長柄）的意思。

無論如何，長柄斧（Poleaxe）是14世紀為了在徒步戰鬥中，打倒配備重型裝甲的敵人，而由步兵雙手斧演變而成的兵器。隨著後來戰術形態由騎兵戰逐漸演變為以步兵戰為主，長柄斧也在騎士階級間迅速興起。以當時的騎士武裝而言，騎兵戰是以騎兵長矛為主，而步兵戰則以長柄斧為主要武器，並普遍裝備長劍短劍作為輔助武器。

儘管長柄斧的名字裡有「斧」這個字，但其實它的種類包含甚廣，有部分長柄斧其實並不是斧頭，而是鎚的一種。正因為它的形式過於多樣化，維多利亞時代的學者甚至還將其中一種長柄斧稱為「琉森戰鎚」（Lucerne Hammer）。而本文介紹的鴉喙亦是其中一種。

鴉喙除卻標誌性的鴉喙勾狀背刃外，亦具有一般戰斧功能，不過安在長棒上而已。在長柄尖端有個突刺用的鐵刺，鐵刺根部設有鎚頭，錘頭另一邊是勾狀背刃，兩邊還有突出的尖刺。另外，十字形頭部之下兩側有金屬條延伸，保護棒端部份。一些鴉喙在木棒中央位置左右設有金屬護手。

▍鴉喙的功能︰刺、啄、錘、勾

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鴉喙的攻擊方式非常多元化。鎚頭可以毆擊，鐵刺可以刺擊，勾狀背刃可以勾住對方手腳及頸部或啄擊敵人，十字形頭部可以格擋對方兵器、或將對方武器勾開，還能有柄部將對方兵器推回等。

關於鴉喙的勾狀背刃，有意見認為鴉喙是以背刃錐擊為主，但筆者卻不大認同。

鴉喙本身是多功能兵器，理應按照需要以不同方式使用。例如鐵刺是用於長距離刺擊，跟長槍一樣有助保持敵我雙方距離，確保陣地，或對抗騎兵衝鋒。鐵錘主要用於鈍擊，能夠對披甲敵人作出有效傷害。勾狀背刃可以勾控對方兵器作擋格，亦可啄擊身穿布甲或鏈甲的敵人。

鴉喙具一定弧度的形狀，一來容易影響錐擊擊中板甲的角度，較易錯開。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/It5EIRZ7jOE）

鴉喙即使成功擊穿板甲，跟一般長柄斧的錐狀背刺不同，弧刃亦會相對容易卡在板甲上。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/It5EIRZ7jOE）

若是面對重甲敵人仍以背刃作戰，由於是具一定弧度的形狀，一來容易影響錐擊擊中板甲的角度，較易錯開。二來即使成功擊穿板甲，跟一般長柄斧的錐狀背刺不同，弧刃亦會相對容易卡在板甲上。

因此，筆者認為鴉喙並非以勾狀背刃攻擊為主。

▍跟長柄斧、斧槍（瑞士戟）有何不同

從外形而言，鴉喙跟後期的斧槍、一般的長柄斧十分相似，那麼它們的分別在哪裡呢？有些人會從長度和功能把它們區分，不過亦無一定分法。

在外形上三者有細微差別。鴉喙是「弧狀背刃＋錘＋鐵刺」，斧槍是「斧刃＋短錐／勾錐＋長鐵刺」，長柄斧是「斧刃＋錘＋鐵刺」。

斧槍的其中一種作用是作為陣式武器配備，是針對步兵長矛的兵器，為避免被對方長矛刺中，故其兵器長度一般較長。

而長柄斧是作為騎士階級的步戰兵器，針對配備全副鎧甲的敵人而設。由於是騎士階層的步戰兵器，其主要針對對象是敵方的騎士，其長度一般較短，方便重甲騎士使用。

此外，亦有人以頂端尖刺的長短為分類：長者為斧槍，短者為長柄斧。亦有以兵器頭部構造作為分類：由多個部件合成而成的，是為長柄斧；由單一鐵塊兼具各個部分，是為斧槍。

但其實無論如何，鴉喙、斧槍、長柄斧的使用方法類近，都是以斬、毆擊、刺、勾、柄打等為主，是歐洲中世紀破甲兵器的代表之一。

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