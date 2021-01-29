中世紀歐洲的另類決鬥審判制度　一男一女竟以地洞決一死戰？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-29 19:46

決鬥，是自古以來人類解決紛爭的最傳統方法之一。不知大家又知不知道，在中世紀時代的「男女決鬥」是如何進行的呢？

▍以決鬥為神斷的中世紀審判制度

中世紀歐洲的決鬥跟近代西部片中的決鬥迥異，在道德及文化意義上極為嚴肅及神聖。決鬥起源於兩個對立勢力將命運委於神（上天）之手，以賭命作戰的方式去決定何者正確。簡單而言，就是「存在即合理」，勝者因為得到上天眷顧才倖免於難，敗者因為天理不容而遭受死亡的懲罰。聽上去雖然只是「弱肉強食」的表現，但礙於當時科技所限，難以蒐集足夠客觀證據去作出判斷的情況下，以決鬥生死作為上天判斷卻得到當時社會的支持及正當性。

進入中世紀後，雖然隨著法律制度日漸完善，以決鬥解決紛爭的情況有所減少，但一旦遇上重大而又無法處理的問題或罪行時，審判制度還是會以決鬥作最後解決手段。根據歷史記載，當時便有七項罪行值得舉行「決鬥審判」︰殺人、反叛、異端、教唆叛亂、洩漏機密、虛偽、侮辱女性。

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即使決定召開決鬥審判，為盡可能保持決鬥的公平性，更會讓雙方在一定時間內接受職業劍手的訓練後，決鬥才會正式舉行。假如被告原告因年事已高或其他理由不適合親自決鬥，則可以起用代理人代替自己出戰。

中世紀決鬥方式及種類五花八門，會因決鬥者的階級地位而異。例如騎士及貴族階級便會穿上一整副板甲來決鬥，而平民階級則會手執「決鬥盾」、刀棍等決鬥。

當中尤以男女決鬥的方式最為有趣。

▍中世紀男女大決鬥 全靠一個地洞決生死

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1467年，日耳曼劍術大師Hans Talhoffer 撰寫了《Talhoffer Fechtbuch》(MS Thott.290.2º)，其中給出了有關如何與多種武器決鬥的鬥爭的插圖說明，其中一部分涉及男人與女人之間的戰鬥。

男女決鬥的場地雖然會以柵欄圈住，但並不會設置擂台，反而會在地上掘出一個深度及腰的地洞，而這個地洞更會左右二人的勝負和性命。

為了彌補男女天生身體能力的差距，男姓只能配備棍棒，並鑽進深度及腰的地洞中，在限制活動範圍的狀態下決鬥。而女性則以包住石頭的長布為武器，處於洞外地面跟洞內的男人決鬥。

除了擊殺對方外，男性只要將女性拖進地洞裡便算勝利，而女性則只要把男性從洞裡拖出來，或是令男性伸手觸碰到地洞邊緣便算勝利。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/EVoXA3t1oAI）

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/EVoXA3t1oAI）

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/EVoXA3t1oAI）

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/EVoXA3t1oAI）

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/EVoXA3t1oAI）

以上是今人根據《Talhoffer Fechtbuch》的技術重現。

不知大家認為這種中世紀男女對決是否公平，會否對任何一方特別有利呢？不妨在下方留言分享一下你的看法。

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