尚氣漫威電影｜最新預告片十指環變鐵線拳　略說洪拳中的標誌拳法

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-20 19:04

最近，漫威新電影《尚氣與十環幫傳奇》首條預告推出，引起網上不少討論。不單主角外形被網民笑稱為「路人臉」、「像少年習近平」外，就連漫畫中的「魔法指環」亦變成了「臂環」，不禁令人聯想到「鐵線拳」。本文就簡單為大家介紹一下洪拳的鐵線拳。

▍《尚氣》最新預告片曝光 超能力十指環變臂環

漫威新電影《尚氣與十環幫傳奇》計劃今年9月上映。（圖片擷取自：Shang-Chi Twitter）

漫威的超級英雄角色「尚氣」個人電影將於今年9月上映。這套電影除了荷里活陣容外，亦邀請了香港影星梁朝偉、楊紫瓊和陳法拉加盟拍攝。在原著漫畫中，尚氣是功夫高手，擅長各種武器或非武器的裝備，特別擅長棍、雙節棍和劍等，相信在電影中會有多種武術元素，向觀眾呈現。

相信尚氣最終反抗父親，成為了超級英雄。（《尚氣與十環傳奇》劇照）

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《尚氣與十環幫傳奇》首條預告長約２分鐘，劉思慕、梁朝偉、Awkwafina、陳法拉、張夢兒及Florian Munteanu都有登場。電影講述文武與兒子尚氣的經歷，並由梁朝偉旁白，英文非常流利。據了解，旁白經過後製處理，難以即時認出是梁朝偉的聲音。從預告可以見到，尚氣從小就接受父親文武的嚴格訓練，把他訓練成「連世界上最危險的人也殺不了他」。

然而父親給予尚氣十年的時間過去，他要求兒子回到自己身邊。可是，尚氣的回覆竟是「沒可能」，至於父子為何未能合作，相信很大機會是尚氣知道父親是十環幫恐怖組織的首領。然而除了文武外，今集的反派似是由Florian Munteanu飾演的Razor Fist，皆因預告有數次他與尚氣戰鬥的畫面。

漫畫原作中，十環幫恐怖組織的首領滿大人是漫威漫畫的超級反派，是Iron Man的主要敵人。他不單是一個武術大師，窮究武術奧秘的他更已掌握了氣，亦是地球上的天才科學家之一。此外，他更有蒐集到的十枚具有神秘力量的魔法戒指。

不過在電影預告中，魔法戒指變成了臂環。不少網民稱酷似「鐵線拳」。

本文就簡單為大家介紹一下，洪拳中的標誌性拳法「鐵線拳」。

▍洪拳中的高級內功拳法 鍛煉橋手及吐納養生

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鐵線拳屬於洪拳中的高級內功拳法，一方面鍛煉橋手，另一方面養生健體，注重吐納配合肢體動作，以壯魄健體之用。

根據《黑帶論壇》跟王漢強師傅的訪問內容，鐵線拳創自少林覺因大師，屬於洪拳中的老洪拳。鐵線拳據說由廣東十虎之稱的鐵橋三一脈相傳，後來在機緣巧合下，黃飛鴻和黃麒英義助鐵橋三的高徒「林福成」，林福成為報恩德，便傳鐵線拳予黃飛鴻。鐵線拳以鐵線命名，是取意鐵質堅硬為剛，線質軟綿為柔，拳法全套約有一百七十餘式。

王師傅在訪問中更分享予一些鐵線拳的運氣及發勁特色。他指練習鐵綫拳時，需要注意動作跟呼吸配合。有時更會在個別動作要運用呼吸配合不同發聲，如「唔」、「呵」、「霞」、「嘻」、「渣」、「的」、「嘩」、「爺」等，利用胸腹腔不同壓力，使內臟產生不同效應。

關於勁力方面，王漢強師傅介紹說，鐵線拳是運用內勁使全身筋骨血脈運行，藉以加強本身洪拳功力。此外，鐵線拳鍛煉橋手、馬步、功力之用，可以有助洪拳不同橋手等運用。

林世榮為黃飛鴻的關門弟子，在跟隨黃飛鴻的二十年多裡，林世榮從師父身上學到了工字伏虎拳、虎鶴雙形拳和鐵線拳，其中尤以虎鶴雙形拳最為精湛。後來林世榮遷居香港，並以授武術為業，在電台工作的徒弟朱愚齋協助下，把拳譜刊印公開，先後刊印了《工字伏虎拳》、《虎鶴雙形拳》、《鐵線拳》等拳譜，為武學留下重要的一筆拳法記錄。

參考資料：

黑帶論壇——王漢強師傅細說鐵線拳

黑帶論壇 ——洪拳王漢強師傅談鐵線拳（二）

黑帶論壇 ——洪拳王漢強師傅暢談鐵線拳

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