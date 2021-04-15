樁功與核心肌群訓練的異同　建立身體穩定性卻欠爆發力｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-15 18:38

在中國傳統武術當中，特別被標認為「內家拳」的功夫諸如太極等等，常見有樁功的訓練。然而，這些訓練在實際應用層面有沒有作用呢？又是否只能作養生的動作，而完全無助於搏擊層面呢？如是者，何以這些「武術」仍然會附有這種訓練呢？古人都是靠意念打贏對手的嗎？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍運動科學分析樁功訓練

筆者的專項雖非傳統中國武術，對於「內家拳」的研究僅為皮毛，唯筆者在大學期間有一段時間嘗試在圖書館裏將傳統內家拳（特別是筆者曾有習過的太極拳）與現代運動訓練的書本相互參照，但就有種「雞同鴨講」的感覺，明明都是中文字，都在解釋訓練模式與目的，卻又似乎在用上完全不同的文字去演繹。

其中最深印象的，是對於「站樁」的訓練。不少內家拳都喜歡以「站樁」形式的訓練方法，即以一種樁功，站著維持一段時間，達致「意」和「氣」的通透全身的感覺。但是，這些感覺事實上是甚麼呢？又為甚麼如此強調呢？筆者一直都只能意會，卻總是無法言明。

參照之下，現代運動訓練當中有沒有類似的模式呢？雖然外貌不盡相同，但也有相接近的訓練模式，而大多常見於核心肌群訓練當中。其中，最知名的模式，莫過於是「平板支撐」訓練。

在運動科學的分類當中。一般會將訓練肌肉收縮的模式分成三類：等長收縮、等張收縮和等動收縮。等張收縮（Isotonic）的訓練常見於一般的阻力訓練動作，意指在肌肉收縮的時間，所承受的張力沒有改變，當舉重時的重量不變，重量即肌肉所承受的張力也沒有改變。而等長收縮（Isometric）的訓練，即指肌肉收縮（發力）的時間，肌肉的長度沒有改變，所以，所有維持重量在一個肌力的發力位置後不動，肌肉的長度沒有改變之下，便會歸類為等長收縮訓練。

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如是者，平板支撐便是標準的等長收縮訓練。在平板支撐的過程當中，相信沒有人會認為自己是毋須發力的。平板支撐之所以近年如此流行，主要原因在於在訓練過程當中有效強化了腹橫肌等深層穩定肌肉群組，有效強化腰背的肌肉，從而達致更理想的站姿與紓緩腰背痛症的問題。

同樣道理，站樁訓練也不僅是單純的站立訓練，而是需要指定的手腳姿勢來配合。不論是哪種內家功夫，站樁的訓練都不會不消耗任何力量的。此所以，雖然在樁功時間沒有多餘的身體運動，但在這個過程當中仍然涉及了身體的發力，最簡單的例子就是想像僅是把雙手懸空維持不動的動作，都已經會消耗了不少力量。這個發力的過程當中，肌肉長度沒有改變，也因此可歸類為「等長收縮」訓練。

▍訓練雖有效但不實用？

然而，「等長收縮」訓練的優勢，在於只要維持在一個姿勢當中，肌肉同樣也會受到重力的刺激，達致肌肉發展的效果。但是，等長收縮的弊病之一，在於在訓練時沒有任何速度的改變，因此，等長收縮無助於爆發力的訓練之餘，更甚至是有所妨礙的。

身體會針對持續的外來刺激，產生適應性的改變。當身體的慣性是一種維持不動的姿勢，而不是活動的姿勢，身體便會傾向維持身體姿勢的模式，不少都市病也因而所得來的，比如長期使用電腦電話等器材所產生的肩頸問題，或因經常坐著的「久坐式生活」而所出現的腰背問題一樣。

所以，當身體長期並持續地維持在一個正確的站姿，即各式內家拳的樁功，自然就會讓身體可以受到「正確的」身體刺激，以維持一個健康的身體姿勢，因此，傳統的內家拳應用至提升整體健康水平的效果，是不容置疑的。

不過，「武術」終歸以「武」為先，如果沒能應用於搏擊，這些技術又怎能稱為武術？

▍是訓練沒有價值，還是沒有發揮其價值？

能讓身體維持正確的身體姿勢是運動訓練的基本元素，但建基於這個基礎之上，是如何用這個姿勢去發力運動。

舉例而言，正確的起跑姿勢，有助於跑手在起步的時候有效率地發揮短時間的爆發力。維持正確的起跑姿勢，是訓練的一部份，但起跑的姿勢，目標是更快的起跑，而不是維持姿勢。這一點，就反證了樁功與平板支撐在應用時面對的主要問題：與應用情境不相符。

平板支撐雖然因為有效針對核心肌群訓練，從而有助提升身體穩定性，但身體穩定性的關鍵，除了核心肌群的力量外，亦涉及身體神經系統面對外來影響身體穩定性的刺激（例如突如其來的推力），協調肌肉群組達致平穩。

樁功的訓練雖然有助於建立強大的身體穩定性，但是，基於站樁這種定式不動的訓練，也同樣使身體所習慣適應的僅是這種不動的環境，換到應用層面時，卻就變成了另一個情境。當訓練沒有配合適當的情境轉換，更或是只是單純的練樁，連其他的攻防招式都沒有訓練，那又如何應用？

樁功與核心肌群的訓練，好比一台車輛的支撐結構。無疑，一台超級跑車如果沒有足夠強的支撐，車架在高速行駛時，會承受不了強大的力量而解體。但是，僅有超級跑車的車架，卻沒有強力的引擎，哪又如何展現高速呢？

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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