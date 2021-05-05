踢拳｜日本美女拳后菅原美優大戰MIO　賽前鬥吃迴轉壽司作前哨？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-05 16:46

在5月下旬舉行的K-1 賽事中，將會舉行一場日本美少女拳后之間的對決，由「K-1最可愛選手」菅原美優對陣前Shoot Boxing女王MIO。二人早前率先上演前哨戰，不過內容卻是鬥吃迴轉壽司？

「K-1最可愛選手」菅原美優對陣前Shoot Boxing女王MIO。（圖片擷取自：K-1【公式アカウント】 Twitter）

「K-1最可愛選手」菅原美優對陣前Shoot Boxing女王MIO。（圖片擷取自：菅原美優 Twitter）

前Shoot Boxing日本女子最輕量級冠軍MIO（津村澪）和Krush女子原子量級冠軍菅原美優，將於2021年5月23日星期日在東京大田區綜合體育館舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN 」中進行對決，上演日本美少女拳后大對決。

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菅原美優年僅20歲，出身於東京都板橋區。高中畢業後，她就讀於美容技術專門學校，現在是一名專業美容美髮師。同時菅原美優亦是日本著名踢拳品牌「K-1」旗下的職業選手，被譽為「K-1最可愛選手」，目前戰績為7戰6勝。

在去年11月時，菅原便擊敗了11月27日跟「最強女子高中生」髙橋萌MOE，成為第三代Krush女子45公斤級別拳后。

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MIO 在Shoot Boxing界被號稱為「可愛教主」，擁有極高的人氣。她自小學2年級起學習空手道，16歲在Shoot Boxing出道。在2016年，MIO 擊敗Union朱里成為初代Shoot Boxing最輕量級冠軍。其後，她在2019年時宣布加盟K-1。至今職業戰績為44戰39勝。

早前二人以令人意外的方式率先上演前哨戰。

▍賽前上演壽司店前哨戰？

這場日本美少女拳后大對決引起無數拳迷引頸以待。不料，在賽前的3個星期，二人便在社交媒體上演「吃壽司」前哨戰。

事緣於菅原在社交媒體上發佈了一張照片。照片中她在一家流行的迴轉壽司連鎖店用餐後所吃的一堆碟子。兩日後，MIO也發佈了一張同一家連鎖店的照片，而且堆積的碟子數量超過了菅原。

菅原在5月1日於社交媒體發佈的一張圖片。 帖子寫道：「我在練習結束後跑進了『くら寿司』（日本知名連鎖迴轉壽司店）。 我吃了很多！」圖中菅原在壽司店將食物碟堆得高高，共有21個碟子，而她還在吃著芒果甜點。

兩天後，MIO在社交媒體上也發佈了一張同一家連鎖店的照片，而且堆積的碟子數量超過了菅原。圖中寫道：「今日是我的休息日，所以去了『くら寿司』我吃了很多！」圖中，見到MIO桌上堆疊的碟子數量超越菅原，多達30個，而MIO還正吃著鰻魚碗飯。

就連K-1的官方賬戶也寫道：「巧合地，2人的前哨戰在一場壽司對決中實現。」

事後MIO 在一次訪問中表示，自己看到菅原的帖子便產生出「對抗意識」，於是便決定要吃得比對手還要多。MIO又說：「菅原通常在Twitter上說自己體重不足，我覺得她想炫耀自己體重輕。所以，我想用自己的力量壓倒她。於是，『壽司戰』便成為這場比賽的前哨。」

一般而言，賽會通常都會為比賽打造不同的噱頭及宣傳方法，但「鬥吃壽司」倒是前所未聞。小編不禁心想，美女拳手果然不一樣，吃壽司竟然也可以別有一番看頭。

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