卡波耶拉｜日本13歲初中美少女　勇奪巴西戰舞世界冠軍（有片）

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-25 19:34

隨著MMA日漸普及，巴西柔術知名度也與日俱增。其實除了巴西柔術外，巴西還有一門更具民族色彩的武術，那就是卡波耶拉（Capoeira）。日前，日本便有一位13歲初中女生，勇奪卡波耶拉世界冠軍！她活像漫畫《巴突克戰舞》的女主角！

▍13歲日本初中少女 竟是卡波耶拉世界冠軍

現年13歲的舘あかり（Akari Tachi），是日本石川縣白山市松任中學的一年級生。她在學校中是茶道社的成員，並認為「我已經學會了如何控制自己的思想」。表面上，她就跟平常女生般享受著中學校園生活。

（圖片擷取自：otakujp Twitter）

殊不知，舘あかり卻原來在「Gueto卡波耶拉」學習，是一位卡波耶拉高手，外號為「Pluma」，在西班牙語中是「羽毛」的意思。

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Pluma 的父親利彥是一名卡波耶拉習者，在父親的影響下Pluma 於小學一年級時開始正式學習卡波耶拉。第一次參觀卡波耶拉場館時，小Pluma 便立刻被卡波耶拉充滿魅力的動作深深吸引住，自此展開其卡波耶拉人生。

卡波耶拉的魅力在於，它的自由度比其他武術大，而且有很多令人愉快的元素。 Pluma

在2017至2019年間，Pluma已經成為資深的卡波耶拉選手，並於日本卡波耶拉全國大會中贏得冠軍。

受疫情影響，去年11月底開始的卡波耶拉世界大會改以錄影方式進行，每位選手各自提交45秒的演舞影片作比試。在Pluma 參加的「十四歲以下女子組個人演舞」項目，便有8位來自日本、俄羅斯、葡萄牙的選手參加。經過三輪比賽後，Pluma 以流暢而緊湊的戰舞技術，成功擊敗葡萄牙的對手，成為卡波耶拉世界大會U14世界冠軍。

奪得冠軍後，Pluma 表示：「我想繼續參加比賽，令自己無限的『酷』」又指自己未來將以完成空中翻騰兩周為目標，並希望「能安定地發揮擁有的技術」。

小Pluma 穿上制服演舞的樣子，跟漫畫《巴突克戰舞》中的女主角形象不謀而合。

▍巴西與舞蹈合一的傳統武術——卡波耶拉

卡波耶拉（Capoeira），又稱「巴西戰舞」，是源於巴西與舞蹈合一的傳統武術。

關於Capoeira一名的來源，有多種說法，有人認為它源自巴西當地原住民圖皮人（Tupi）的語言，意指進行火耕時將森林用焚燒方法所騰出的空間，亦有學者指出其詞源當為奇剛果語（Kikongo，剛果的官方語言之一）中的「Kipura/Kipula」，代表拍翅、跳躍、掙扎、鞭笞等動作。

它發跡於16 世紀，主要由非裔移民所傳播。蓋因在16世紀時，葡萄牙人從西非地區大量引進黑人奴隸到南美洲，其中巴西就足足佔了42%。基於奴隸身份，這批外來移民不能自由活動，有說Capoeira便是以舞蹈作掩飾，讓奴隸能夠在聚會時一併練武，為推翻奴隸主的事業作出準備。1888年巴西的奴隸制度廢除以後，許多被解放的奴隸恢復自由身並湧入巴西各大主要城市，但卻因為找不到適當的工作而加入了幫派組織。Capoeira由此變成了幫派鬥爭的工具結果致使巴西共和國在1892年制定的新憲法中，加入了禁止Capoeira的規定，直至1930年才解禁。

然而禁令並沒有使Capoeira完全絕跡。1937年，Capoeira宗師Mestre Bimba受邀在巴西總統面前首度公開表演這種武術，並獲准成立巴西第一所Capoeira學校。自那時起，Capoeira從一種受打壓的地下活動突然躍昇為巴西的國家運動，並迅速傳播各地。

Capoeira動作大開大合、著重腿擊。除了步法Ginga、側手翻Aú、倒立Bananeira、類似前踢的Benção等基本技術外，Capoeira亦有大量翻騰、旋轉、跳踢等等的高難度動作。而它獨特的民族音樂，令其演練起來時兼具動感與美感，這亦是Capoeira的魅力所在。

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