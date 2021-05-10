拳擊分析｜Canelo如何以上勾拳重擊Saunders　距一統量級只差一步

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-10 20:34

Canelo距離「一統」超中量級又邁進一步了！在擊敗Billy Joe Saunders後，超中量級只有IBF拳王Caleb Plant能夠左右Canelo的統一大計。到底Canelo是如何精心部署，最後以上勾拳逮住Saunders？

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在破美國室內拳賽紀錄的7萬3千名現場觀眾見證下，現年31歲的「P4P之王」Canelo Alvarez 於美國得克薩斯州阿靈頓的AT＆T體育場中，跟WBO 超中量級拳王Billy Joe Saunders 進行拳王爭奪戰。Canelo 在第八回合以一記右手上勾拳重擊Saunders，Saunders 右眼馬上腫起，迫使Saunders 團隊在回合結束後決定放棄賽事，賽後Saunders 證實眼框骨多處骨折。

這場勝利令Canelo 一舉成為WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，而Saunders 則吞下職業生涯以來首場敗仗。在賽後訪問中，Canelo 直接指名超中量級餘下的唯一一位世界拳王——IBF 拳王Caleb Plant 為下場對手。

假如比賽在今年內成功舉行，那麼Canelo 便能夠以成為世上首位「統一超中量級的世界冠軍」來結束這一年。

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▍Canelo 如何部署上勾拳戰術逮住Saunders

Canelo 以防守技術、拳擊質量、搏擊智商見稱，面對風格飄逸、以中長距離打擊、遊走見稱的Saunders，賽前普遍認為二人必有一番激戰。

在比賽開始後，Canelo 馬上展示出跟以往不一樣的打法，他沒有花上一至兩個回合的時間去觀察對手，再慢慢部署一步一步地把對方拆解，反而馬上搶佔主動，採取壓迫型打法。從Saunders 的即時反應而言，Canelo 的戰術十分奏效。

Saunders 經常以刺拳作為打擊部署，比率高達54%，不過這種打法十分倚賴精準的距離及節奏控制。而Canelo 的高壓打法正正就在於壓縮Saunders 的觀察及發揮空間，在對方尚未入局時創造有利自己的節奏。

比賽一開始，Canelo 佔據擂台中央，一邊高防仔細應對Saunders 的試探刺拳，一邊步步進迫利用切擂（Ring-cut）令Saunders 陷入角落當中，再趁機以刺拳作干擾，同時左腳突入對方外門，以右勾拳重擊對方軀幹。這種組合有一個好處，就是位於外門打出勾拳，自己位於對方後手打擊範圍之外，風險相對較小。

（影片擷取自：YouTube，DAZN Boxing，https://youtu.be/WsvPp0RahHA）

（影片擷取自：YouTube，DAZN Boxing，https://youtu.be/WsvPp0RahHA）

在第一回合起，Canelo已展開「上勾拳」打法的部署，多次嘗試當Saunders 打擊後往自己外門退開時，以左手干擾對方移動，右手上勾拳重擊應對。

（影片擷取自：YouTube，DAZN Boxing，https://youtu.be/WsvPp0RahHA）

由此可見，這可能是Canelo 團隊針對Saunders 遊走打法的賽前部署之一。無論Saunders 擊出刺拳還是後拳作試探，都會迎來Canelo 的上勾拳反擊，這對Saunders 掌握距離節奏造成很大障礙。直至第四回合為止，比賽都處於Canelo 控制之中，打中不少重拳組合。

第五回合時，Saunders 開始打出自己的節奏，感覺有點像從Canelo 的陰霾中走出來，以靈活的刺拳打出不同組合。雖然雙手下置看來有點危險，但確實為Saunders 帶來更輕盈的上肢擺動及步法。另一方面，Saunders在面對Canelo 的強力反攻時，變得更加勇於突入，甚至進入纏鬥距離，而不再只留在打擊距離中走外門脫離。

（影片擷取自：YouTube，DAZN Boxing，https://youtu.be/WsvPp0RahHA）

六七回合中，二人攻守不斷，展現出猛烈、高技術的較量。當中Saunders 以一個細微技術改動應對Canelo 的上勾拳反擊，Saunders 上身採取壓低前傾的架式。這一方面可以使前手從更多角度切入，以便連接後拳組合。另一方面，Saunders 可以更容易利用下潛及外擺避開Canelo 的重拳軌迹，令Canelo揮空了不少重拳。

然而，擺頭是一柄雙刃劍，閃躲距離時機稍有不慎，頭部便會在沒有雙手保護的情況下被擊中。Canelo 最後逮住Saunders 的那記上勾拳打擊就是一個例子。

（影片擷取自：YouTube，DAZN Boxing，https://youtu.be/WsvPp0RahHA）

Saunders 打算以跳步前手勾拳搶佔外門，卻被Canelo 後閃避過勾拳緊接一記上勾拳，逮住了正下潛閃避的Saunders。

從以上分析可見，Canelo 這記重擊並絕不是巧合，而是從第一回合起便實施的打法戰術。

無論如何，Canelo 目前已奪得WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，距離「一統量級」只差一步，希望他跟IBF拳王Caleb Plant 能夠順利舉行。

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