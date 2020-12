拳擊｜Canelo 教科書般克服距離劣勢　打擊質素只是其中一關鍵

剛剛的星期日,Saul ”Canelo” Alvarez 擊敗了Callum Smith,一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。賽前大家以為Callum Smith近19cm的臂展,加上身高差異會令Canelo 難以發揮,但Canelo 卻以超卓的表現,無視身形劣藝擊敗對手。 打擊質素有差距當然是關鍵,但那只是他能擊敗對手的原因之一。

+ 8 + 8 + 8

外圍的防禦與壓力

假如對方的臂展較長,因為打擊距離更遠,可以在對方未能觸及自己的情況下發動攻勢,而較短的一方必須進入對方的攻擊距離才能反擊,因此,臂展較長的一方在只可以用打擊技的比賽中有著明顯優勢。

在外圍,臂展較長的選手可以用刺拳妨礙對手,當對方突進時也可以用後拳攻擊。但整場比賽,Canelo在外圍以巧妙的閃避和高位防禦,使方的刺拳落空,然後不疾不徐地踏進了一個精妙的距離段:對Smith而言,這個距離段用刺拳太短,但其他攻擊又會怕被Canelo反擊。結果Smith不單未能給予壓力,更不斷後退,當對方後退時Canelo就以刺拳進迫以及量度距離,結果退到繩邊時,Canelo的重拳就來了。

拳賽分析者Jack Slack曾說,壓力更多是靠沒有被打出的拳頭,而非已出的拳。施壓的是「打擊的威脅」(Pressure is the "threat" of punches)。壓力,是你一直在你的對手面前,利用你的存在和「打擊的威脅」,迫使他進入不舒服的狹小空間,並在有利的時候打出真正的攻擊。壓力是利用「打擊的威脅」將對手推向不利的位置。

也就是說,未打出的拳頭比打出的拳,更具威懾力。

因此,Canelo不需要在進入時打出很多個刺拳,他甚至不需要突進,在比賽中外圍就作防禦然後慢慢向前踏步,以優秀的切檑(Ring cutting)技巧就把Smith迫到繩邊險境。Canelo一直都在台的「中心」,並以壓力把對方往外「推」。

例如這一段,Canelo把Smith迫到接近繩邊,Smith發現自己不能再退,因此向前打擊再向左移,想走出來;但Canelo沒有緊追及轉向,而是橫踏幾步封著對方的出口;然後Canelo繼續進迫,Smith知道自己貼近繩角,因此想出去並橫移,Canelo再橫踏一步,然後立即向前開火,Smith想後退閃避,但Smith一退就已到繩邊:

WBO中量級冠軍 Demetrius Andrade在賽後表示,自己可以跟Canelo打,但同時也說出Callum Smith這場的問題:

我不會(像Callum Smith一樣)靠在繩邊不出拳。我會跟Canelo拼一整天。 Demetrius Andrade

靠在繩邊除了是因為Canelo的重拳與壓力之外,Callum Smith上場對John Ryder 時亦有人指他常常靠在繩邊,這對於擁有臂展優勢的他而言其實不太明智。

拳的質量、準繩度與打擊位置

二人同量級時,沒身高優勢的一方通常都會更有力量。而且Canelo拳重,已是拳擊中的「常識」,但在這場比賽中就更為明顯。Smith的外圍刺拳除了在第一回合中較為銳利外,在愈後的比賽就愈沒威力。反之,Canelo每次擊中對手時,大家都能直接感到其威力:

有這樣的拳重,就能更易給予對方壓力,因為就如上文所說,「未打出的拳更有威懾力」,當可以看準才打時,命中率就會更高。從以下圖表可以看到,Canelo 除了最後三回合,大多時間出拳的次數都比對方少,但命中率卻高很多。

https://www.boxingscene.com/canelo-alvarez-vs-callum-smith-compubox-punch-stats--154208

全場比賽 Canelo 打出了494拳,有214拳命中,命中率達43.3%;而對手打出了539拳,卻只有99拳命中, 命中率只有18.4%。有趣的是,臂展較短的Canelo 連刺拳都的命中次數都比對方高,88比44,足足高了一倍。

從數據也可以看到另一個重點,就是Canelo 有很多的身體打擊。在命中的126個重拳中,有61拳是身體打擊,佔了總數一半。Canelo 的身體打擊本來就非常有名,在這場比賽中更是非常重要。

Smith是二頭肌拉傷還是臂側血腫?

在身高有明顯差別的情況下,身體是個更易打擊的目標。Canelo 除了有向肋部打擊,亦有意地擊中Smith的左臂:

《五輪書》中的「一葉斬」,是指擊落對方武器的攻擊。其實在不同的搏擊運動中,攻擊對方的「武器」非常常見,例如用攻擊善用踢技者的雙腿,使對方的腿受傷,從而影響出腳與移動,就如UFC中 Darren Till 用低側踢攻擊 Stephen Thompson的膝頭,來影響Stephen Thompson這位踢技大師出腳一樣。

很多人只著眼在擊中頭或身體的攻擊,卻忘記了用來擋的手和腳都是由血肉組成。在泰拳或Kickboxing比賽中也常見到有選手會用中段或上段踢,攻擊對方的手臂,從而影響對方出拳。

這次Canelo向著Smith的左手(即前手)打擊,是想拿走他的其中一個武器:左勾拳。左勾拳距離較短而且比刺拳有威力,是最能阻止Canelo步步進迫的攻擊,但在Canelo一次又一次的打擊後,Smith最後幾回合已難以正常出拳,臂膀也腫起來。

(https://youtu.be/aNMHpU9n-4c)

(https://youtu.be/aNMHpU9n-4c)

賽後Smith指自己是二頭肌拉傷,但Brian Sutterer ,一位常常評論運動受傷的醫生,則指看起來不像是拉傷,更像是被一次又一次的打擊,引致臂側血腫。

賽後,Smith也指被Canelo的才華和搏擊智慧壓倒下去:

Canelo是個聰明的人。他設置了一些陷阱,使您不斷思考。在你發現之前,他就出現在那兒。他值得我讚他「聰明」。他的刺拳在矮個子當中相當優秀。他的防守也很好。他很難被清脆擊中,他正是我想像般那樣。 Callum Smith

結果,Canelo乾脆利落地贏下了比賽,以小勝大,一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。未知下場比賽會否與"GGG "Gennady Golovkin打三番戰。無論如何,也令人期待。

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】