K-1美女大戰｜菅原美優不敵全因前踢失效？MIO曾來港作賽本地拳后

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-31 18:54

經過「迴轉壽司」一役後，兩位日本美女拳后MIO跟菅原美優在昨天舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN 」中正式交手。結果MIO以「多數判定」（29-29, 30-29, 30-29）勝過「K-1最可愛拳后」菅原。 你知道嗎？其實MIO也曾訪港作賽呢。

在昨日（30日）於東京大田區綜合體育館舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN 」中，上演了一場「K-1日本美女拳手」大對決。前Shoot Boxing日本女子最輕量級冠軍MIO（津村澪）跟Krush女子原子量級第三代冠軍菅原美優進行了一場「女子原子量級超級戰」（非冠軍戰）。

早前，二人以令人意外的方式率先上演前哨戰。事緣於菅原在社交媒體上發佈了一張照片。照片中她在一家流行的迴轉壽司連鎖店用餐後所吃的一堆碟子。兩日後，MIO也發佈了一張同一家連鎖店的照片，而且堆積的碟子數量超過了菅原。MIO在「迴轉壽司前哨戰」中，勝過了菅原。

不過二人到了真正的對決時，卻是精彩緊湊得多了。

▍MIO壓迫反擊戰術奏效 成功擊破菅原美優前踢打法

+ 8 + 8 + 8

菅原身高162厘米，比MIO的153厘米高出9厘米，略佔身高優勢。在身一回合時，菅原採取擅長的外圍打法，以前腳踢擊為主導，以前撐、低掃作干擾，再趁機轉換成高踢突襲MIO，使MIO難以縮短距離作強力打擊。

不過MIO亦針對菅原的打法作出調整，雙手寸步不離地守住頭部中線，同時不斷地以低掃破壞菅原的抬腿時機。同時，MIO亦反過來提膝向前，借由阻截菅原凌空的前腳踢出，抵消菅原的前腳攻勢之餘，亦展開打出連擊的機會。

及至第二回合，菅原的前踢優勢漸漸消失，MIO開始掌握住菅原前踢的節奏距離，以準確的閃身及擋格完全捕捉住菅原的前腳踢擊，再趁其收腳之際趨前壓迫，輕易地把菅原壓到繩邊再作打擊。在其中一次繩邊攻勢中，MIO便以HIGH GUARD擋住菅原的高踢後緊接前推，當菅原跌靠在繩上時補上一記後直拳。

第三回合時，菅原嘗試搶回主導權，更加主動地趨前跟MIO搏拳，當中原乏一些漂亮的拳腳組合。可惜菅原的攻勢終歸來得太遲，結果MIO以「多數判定」（29-29, 30-29, 30-29）勝過「K-1最可愛拳后」菅原。

小編認為菅原的最大敗因，除了沒有頭錘攻勢外（說笑，因為她有額頭前衝的壞習慣，對陣優時更把對方的前額撞得腫漲），還跟她的前腳打法過分單調有關。或者菅原是希望利用前踢打法發揮身高優勢，以外圍打擊避免跟MIO「埋身肉搏」。然而前腳打擊威力終究較小，若非以前撐及高踢擊中對手，其實很難止住對方的攻勢。

在今場比賽中，MIO明顯提防菅原的前腳攻勢，以穩固的上段防守應對高踢，又以適當距離閃身化解前踢，使菅原一腳又一腳的前腳踢擊得不到效果，反而被迫至繩邊遭到反擊。假如菅原能夠在前腳踢法中加入變化，或是以踢擊作為假動作來部署後手重擊、前手勾拳的話，或者能對MIO的前壓帶來一點阻力。

MIO得到加盟K-1後的二連勝，而菅原雖然吞下職業第二敗但冠軍依然在手，期待她們未來能在冠軍戰中再度對決。

▍MIO 2017年曾來港作賽

MIO實力與可愛並重，吸引大量粉絲關注。原來MIO 早在2017年時便曾來港作賽，還要對決香港最年輕女拳王。

在2017年時，在日本發源已32年的Shoot Boxing 首度移師香港上演，由前世界業餘泰拳錦標賽冠軍向柏榮、香港最年輕女拳王胡凱欣領銜香港拳手，惡鬥8位日本頂級選手。當中，香港最年輕女拳王胡凱欣的對手，便是當時日本Shoot Boxing的拳后MIO。

假如大家想一睹二人比賽風彩，不妨到賽會網站找找看。

武圖App2

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 3 + 3 + 3

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：