拳擊｜網紅Jake Paul挑機UFC前冠軍Woodley　炒作賽不斷是利是弊

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-01 19:33

「網紅拳擊手」Paul兄弟倆真的話題不斷！哥哥Logan即將在本周末對陣傳奇拳手Forld Mayweather Jr.，而弟弟Jake也有新搞作！繼次前119秒極速擊倒前ONE冠軍Ben Askren後，傳聞Jake接下來會跟UFC前冠軍Tyron Woodley作賽！ 反觀香港近日亦有「林作 VS 鍾培生」的話題之戰。 為何如此「怪賽」總是層出不窮，越罵越多人看呢？

▍Jake Paul「再」跨界上演拳擊賽 今次輪到UFC前冠軍Tyron Woodley

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自從Floyd Mayweather Jr.在2017年8月於拳擊賽「Money Fight」輕鬆擊敗愛爾蘭UFC冠軍Conor McGregor，高收430萬PPV數，並獲得非常可觀的拳酬（據稱高達3億美元）後，「MMA拳擊跨界作賽」再度成為熱話，引來不少人唾涎。

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Logan和Jake Paul兩兄弟是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。哥哥Logan 在2018年以業餘白領賽模式與另一位YouTuber KSI進行了一場業餘拳擊表演賽。弟弟Jake看到當中商機後，便緊接踏上拳擊（搵錢）之路。

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Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，目前戰績3戰全勝。他主要目的不是成為什麼偉大拳擊手，而是為了製作「話題之戰」，從中獲利。他第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。至於第三戰對手則更加具有話題性，那就是前ONE冠軍、UFC拳手Ben Askren。

跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。

怎料事情才剛過了一個半月，Jake Paul便又有新搞作。

BREAKING — Jake Paul and Tyron Woodley have agreed to a deal for a boxing match, sources tell @MikeCoppinger. pic.twitter.com/X0fwTnQppf — The Athletic (@TheAthletic) May 31, 2021

據「The Athletic」報道，Jake Paul跟前UFC沉量級冠軍Tyron Woodley達成協議，將會上演一場拳擊比賽。

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39歲的Tyron Woodley的MMA戰績為19勝7敗1和。Woodley擁有深厚的摔跤背景，曾在2003年及2005年兩度贏得全美大學自由摔跤冠軍，及至2009年於MMA中出道。Woodley於2016年擊敗Robbie Lawler，成為UFC沉量級冠軍，直至2019年才被現任冠軍Kmaru Usman擊敗。失掉冠軍後，Woodley成績一蹶不振，接連敗給Gilbert Burns、Colby Covington、Vicente Luque。苦吞四連敗後，今年4月才被UFC釋出。

正當大眾疑惑Woodley未來去向之際，卻意想不到他竟跟Jake Paul進行拳擊賽。

顯然而見，這次對賽是「Jake Paul VS. Ben Askren」的套路翻版，以「網紅」對決「前MMA冠軍」作為噱頭炒作，目的是製造話題及從中獲利。

▍為何「怪賽」層出不窮，越罵越多人看？

「怪賽」之所以能夠層出不窮，原因十分簡單，就是把握於人群「看熱鬧」及「獵奇」心理。除了他們的支持者外想看他們出場外，也有不少討厭他們的人希望他們出醜，比賽技術高低早已不是他們關注的事，反而更是趨於集體的情感渲洩。

或許比賽的確能夠吸引不少目光關注，然而這類炒作賽事不斷出現的話，卻可能對搏擊業界造成長遠不良影響。

首先，以名利噱頭為主、欠缺技術內容的賽事，難以推動職業運動發展。

無可否認，Logan和Jake在搏擊運動上是有一定的天份，兩人也確實有認真備戰。但始終，讓他們出名的只是他們在社交媒體上的短片。他們的比賽或許會惹來話題，不過長遠來説也只是對搏擊運動毫無養分的炒作。

當然，舉辦搏擊賽事目的也是為了賺錢，但是因為他們是網紅就能要求高額的出場費去挑戰其他知名職業選手，這不但對其他的職業拳手不公平，對這項運動本身也是毫不尊重，甚至是一種侮辱。

對於職業搏擊運動而言，拳手要力爭上游除了需要具備個人魅力外，自身實力亦是必不可缺的要素。拳手必須一步步擊敗對手打進排名，最終擊敗冠軍而成為冠軍。然而對於炒作比賽而言，無疑是走了捷徑的方法，莫視實力便可高價出賽，並向其他職業拳手叫戰，甚至做出煩擾的挑釁行爲，那只是商業行為，而非運動表現。

正如UFC主席Dana White所言：

答案是，到底有誰會有興趣去理會這件事？這兩兄弟沒有一個能打。全部都只是一個噱頭。就像我在最近的記者會中所說，這些炒作有它的市場。但如果有人愚蠢得會花錢看那些垃圾的話，我不知道該給你什麼樣的反應。祝他們好運。我不在乎那些人。我明白他們正在努力賺錢，做自己擅長的事情。有些人會願意為此付錢。但我不會是那個人。 UFC主席Dana White

另一方面，這類「跨界別比賽」雖然能夠吸引大眾關注，卻同時很容易貫輸誤導性的搏擊觀念。最直接而言，很多人會直接把「Jake Paul Tyron Woodley」一戰，直接簡化視作「拳擊 VS MMA」。然而，這種觀念當中充滿誤解。

這是一場拳擊比賽，雙方都只能以拳擊技術分出勝負，這已跟Woodley的MMA經驗背景沒有十分直接的關係，Woodley亦只是一名拳擊手。

對於MMA選手而言，拳擊只是訓練其中一部份，他們必須在有限時間內兼顧MMA本身包含的大量不同技術：踢擊、寢技、摔跤、籠邊技術等等，單就拳擊的專業程度很難跟職業拳擊手相比。

此外，MMA中的拳擊技術並不能和拳擊比賽中的技術混為一談。例如拳擊中的下潛閃避在MMA中很可能會被膝擊或踢擊擊中。在拳擊打擊時機上，MMA可以利用下潛、踢擊、摔抱等作為起動，但拳擊卻是截然不同。拳套大小不一，本來在MMA中可以穿越對方防守的攻擊，在拳擊下也會被大拳套擋下來。「術業有專攻」並非不無道理。

到最後，只能說句「人類的癖好確實超乎想像，難以理解」......

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