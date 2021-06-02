美女拳手平田樹｜激似龍珠角色吸過10萬紛絲　參戰ONE八人女子賽

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-02 19:34

早前，原定於28日舉行的「ONE：巾幗英雄」受新冠疫情影響而延期。在這場八人女子賽當中，便有因酷似龍珠「人造人18號」、參加日本真人秀《格鬥代理戰爭》而聞名的日本美女拳手——平田樹。

▍真人版「人造人18號」100%勝率的日本美女拳手

日本美女拳手平田樹（Itsuki Hirata）現年21歲，綽號「雄心戰士」。她至今還沒有輸掉過一場比賽，目前職業戰績為7戰7勝7終結，勝率終結率100%。

平田樹的格鬥之路從6歲開始。因為哥哥練柔道，她也跟隨哥哥進入春日柔道俱樂部練習柔道。儘管剛開始很苦，但很快，平田樹展現出驚人的天賦，並愛上了這項運動。平田樹小時的夢想是代表日本參加奧運會，小學時她便獲得了全國大會的第三名，此後在初中和高中都是柔道隊的主力。但在高強度訓練中，平田樹經歷了左膝十字韌帶斷裂、右膝半月板損傷，最終只能被迫放棄奧運夢想。

高三結束後，平田樹放棄柔道，開始轉型MMA，並加入附近的K-Clann戰隊。「我熱愛運動，綜合格鬥很酷，可以自由戰鬥，雖然不能參加奧運，但我永遠不會放棄我的運動夢想，我要在綜合格鬥這項運動中奪取榮譽。」憑借著多年來的柔道功底，平田樹轉型綜合格鬥後進步迅速。

+ 7 + 7 + 7

2018年，平田樹參加了由AbemaTV製作的格鬥技真人秀節目《格鬥代理戰爭（第三季）》。在知名格鬥家櫻井速人的指導下，平田樹在格鬥真人秀《格鬥代理戰爭》第3季中代表K-Clann戰隊出賽。因為在比賽中一往無前的戰鬥風格，平田樹獲得了「雄心戰士」的綽號。

平田先後擊敗秋山成勳及佐藤留美奈的代表選手，成功殺入決賽。決賽時，平田對上「跳關十段」青木真也的代表古瀬美月。她在首回合便降服對手取勝，不只贏得了300萬日元的獎金，更獲得進軍ONE冠軍賽的機會。

+ 6 + 6 + 6

在2019年來到ONE冠軍賽後，平田樹先是在6月上海站首回合2分59秒美式肩絞降服勝Angelie Sabanal，又在10月東京站第二回合十字固降服「洋娃娃」Rika Ishige，用兩場連續獲勝證明瞭自己的實力。

在ONE冠軍賽嶄露頭角後，平田樹又因為外形酷似《龍珠》漫畫中的人物「人造人18號」而快速走紅，吸引了一批宅男拳迷。對此，平田樹非但不反感，反而大方主動COS了人造人18號的經典造型，與拳迷互動。

▍ONE女子原子量級八人賽 各地好手爭奪冠軍挑戰權

出色的格鬥天賦和戰績讓平田樹獲得了ONE冠軍賽的青睞，也得到了參加原子量級八人賽的機會。中國「沙漠之花」孟博、韓國雙料冠軍韓瑞熙、泰國明星Stamp Fairtex、烏克蘭猛將Alyona Rassohyna、美國TWC冠軍Alyse Anderson、印度摔跤巨星Ritu Phogat、來自菲律賓的Denice Zamboanga均將代表各自的國家出戰，爭奪得原子量級八人賽冠軍及原子量級的世界冠軍挑戰權。

在八人賽首輪對決中，平田樹將對決美國TWC冠軍Alyse Anderson。這位美國選手的實力也不弱，Alyse今年26歲，職業戰績5勝1負，業餘賽保持6戰全勝，是北美賽事TWC原子量級冠軍。師從格鬥傳奇Randy Couture，拳擊威力極重，技術也非常全面。

面對這樣的對手，平田樹表示：「我非常高興能與高手對戰，這能快速增強我自己的實力。雖然艾麗斯的實力很強，但我研究過，我獲勝的幾率很大，我有信心降服她。」

至於下一輪最想和誰對戰，平田樹表示：「除了挑戰李勝珠（Angela Lee）之外，Stamp也是我一直想對戰的選手，她年紀輕輕就成為雙冠王，集所有焦點於一身。現在她轉型綜合格鬥，和我在一個級別，相信我們會有碰面的機會，我想試一試，我們到底誰更強。」

賽事原定於5月28日在新加坡舉行，但由於新加坡近期加強對新冠疫情的現場管制，21日公布延遲辦賽。

參考資料：ONE Championship

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